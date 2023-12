Le basi

Viaggio nel Regno Unito durante la Covid-19: Cosa c'è da sapere prima di partire

Il Regno Unito ha registrato uno dei più alti numeri di decessi per Covid-19 al mondo, con conseguenti blocchi multipli. All'inizio del 2022, la variante del coronavirus Omicron si è diffusa rapidamente nel Regno Unito.

Da allora i casi sono diminuiti e le restrizioni relative al Covid sono state rimosse in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord.

Attualmente non ci sono restrizioni legate a Covid per i viaggi internazionali nel Regno Unito.

L'offerta

A Londra, il Regno Unito possiede una delle più grandi città del mondo. Ma oltre alle meraviglie architettoniche e alla vita notturna della capitale, c'è molto da esplorare: le aspre cime delle Highlands scozzesi, i lontani laghi gallesi e le ampie spiagge della Cornovaglia, per cominciare, oltre a città storiche come Bath, Oxford e Harrogate.

Chi può andare

Chiunque può entrare nel Regno Unito senza ulteriori test o requisiti di quarantena, indipendentemente dallo stato di vaccinazione.

Quali sono le restrizioni?

Attualmente non ci sono restrizioni legate a Covid per i viaggi internazionali nel Regno Unito.

I viaggiatori in arrivo non devono più compilare il Passenger Locator Form prima di arrivare nel Regno Unito.

Paesi della lista rossa

Il Regno Unito divide le destinazioni in "rosse" e "verdi". Attualmente non ci sono Paesi nella lista "rossa".

In precedenza, alcuni arrivi da Paesi della lista rossa dovevano essere messi in quarantena in hotel designati, ma l'infrastruttura per la quarantena in hotel è stata "completamente disattivata" alla fine di marzo 2022.

A marzo, il governo britannico ha dichiarato che "manterrà in riserva una serie di misure di emergenza" che potrebbero essere attivate se dovessero emergere varianti del coronavirus.

Paesi della lista verde

Qualsiasi destinazione non inclusa nella lista rossa è considerata verde - quindi attualmente tutte le destinazioni sono verdi - ma questo non significa automaticamente che tutte le destinazioni verdi permetteranno a tutti i viaggiatori di provenire dal Regno Unito.

Chiunque, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, provenga dai Paesi della lista verde può entrare nel Regno Unito senza ulteriori test o requisiti di quarantena.

Per le indicazioni complete del governo britannico sui viaggi nel Regno Unito, vedere qui.

Altri sviluppi:

Le crociere internazionali e nazionali sono operative nel Regno Unito - consultare le linee guida del governo qui e verificare le norme della compagnia di crociere specifica.

Se si risulta positivi al test Covid-19 mentre si è nel Regno Unito, non si è più obbligati per legge ad autoisolarsi. Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord raccomandano alle persone che risultano positive al test di rimanere a casa e di evitare gli altri.

Alcune compagnie aeree che volano in Inghilterra non richiedono più ai passeggeri o all'equipaggio di indossare maschere, ma dipende dalla rotta specifica, quindi è bene verificare prima di salire a bordo.

Qual è la situazione della Covid?

Il Regno Unito ha sofferto notevolmente durante il Covid-19 e i casi hanno raggiunto un picco all'inizio di quest'anno dopo la comparsa di Omicron. Da allora i casi sono diminuiti.

Nel Regno Unito si sono verificati oltre 23,9 milioni di casi di Covid e più di 208.200 decessi al 7 ottobre. Oltre il 79,2% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro il coronavirus.

Cosa possono aspettarsi i visitatori?

Non ci sono più restrizioni per il Covid nel Regno Unito.

Link utili

Guida Covid per l'Inghilterra

Galles Guida Covid

Scozia Guida al Covid

Guida Covid per l'Irlanda del Nord

I nostri servizi recenti

La ferrovia Derry-Coleraine in Irlanda del Nord e la West Highland Railway in Scozia sono state inserite nella nostra lista dei viaggi in treno più belli d'Europa.

La West Highland Railway è stata anche inserita nel nostro elenco dei percorsi ferroviari più incredibili del mondo.

A proposito di treni, la tanto attesa linea Elizabeth di Londra è ora aperta e qui potete leggere il nostro reportage sulla stazione abbandonata di Down Street.

La città di Clovelly, nel sud-ovest dell'Inghilterra, è entrata nella nostra classifica delle città più belle d'Europa.

Potete anche consultare il nostro elenco dei luoghi più belli da visitare nel Regno Unito, oppure, se siete interessati all'Inghilterra in particolare, ecco alcuni dei luoghi più belli del Paese. Qui trovate il nostro elenco dei luoghi migliori della Scozia e qui potete leggere una storia d'amore iniziata in Scozia.

Julia Buckley e Francesca Street della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com