Viaggio in Giappone durante il Covid-19: Cosa c'è da sapere prima di partire

È ufficiale: Il Giappone riaprirà al turismo l'11 ottobre.

Il primo ministro Fumio Kishida ha annunciato la notizia a settembre durante una conferenza stampa.

"Toglieremo il tetto al numero di ingressi in Giappone, toglieremo il divieto di viaggiare individualmente e toglieremo il divieto di viaggiare senza visto", ha dichiarato.

Per saperne di più , cliccare qui.

Cosa c'è in offerta

Mix inebriante di avanguardia e tradizione, il Giappone rimane una delle principali attrazioni per i viaggiatori di tutto il mondo. Che si tratti di partecipare a una tradizionale cerimonia del tè a Kyoto, di perlustrare il quartiere Akihabara di Tokyo alla ricerca di occasioni tecnologiche o di immergersi in un onsen caldo nelle foreste di Tohoku, questo è un Paese che lascia il segno in tutti coloro che lo visitano.

Chi può andare

L'elenco completo dei Paesi i cui cittadini possono entrare è disponibile qui.

Per informazioni aggiornate, consultare il MOFA.

Quali sono le restrizioni?

Dall'11 ottobre non sarà più necessario sottoporsi al test PCR o al test rapido per entrare in Giappone.

Le mascherine non sono obbligatorie in pubblico, ma sono consigliate negli ospedali e in altre strutture mediche, in prossimità di persone anziane e sui mezzi pubblici.

Qual è la situazione di Covid?

Al 27 settembre, il Giappone ha registrato oltre 21 milioni di casi confermati del virus e 44.401 decessi.

Il ministero della Salute giapponese ha autorizzato le prefetture a consentire ai pazienti più giovani, considerati a basso rischio, di autosomministrarsi i test dell'antigene e di iniziare a isolarsi a casa senza attendere la diagnosi del medico.

In precedenza, i pazienti dovevano essere registrati come pazienti Covid-19 da un medico, che segnalava ogni nuovo caso al governo. Se adottata, la nuova politica consentirà ai pazienti di contattare autonomamente i centri sanitari pubblici locali.

Questa misura mira a ridurre il numero di persone che si recano negli ospedali e nei centri sanitari.

Il Giappone sta pensando di seguire le orme di Israele e di incoraggiare i residenti più anziani a sottoporsi a un quarto vaccino. Il ministero della Salute del governo ha ordinato altri vaccini da Moderna e Pfizer per poter attuare questo piano, ma non c'è ancora una data per il programma.

Cosa possono aspettarsi i visitatori?

Sebbene gran parte del Giappone sia aperta alle attività commerciali, le città sono molto più tranquille del solito e il governo ha il diritto di richiedere la chiusura delle attività commerciali nelle aree ad alta trasmissione. È obbligatorio indossare le maschere in pubblico.

Osaka ospita il primo - e finora unico - Super Nintendo World del mondo, dove i visitatori possono indossare occhiali per la realtà virtuale e giocare a una versione reale di Mario Kart.

Fukushima è di nuovo pronta per i turisti, mentre nella foresta di bambù di Sagano a Kyoto è possibile praticare lo shirin yoku, o bagno nella foresta.

Per qualcosa di meno idilliaco, a Yokohama c'è un museo dedicato alla cacca . Oppure dedicatevi alla rinomata scena gastronomica, con granchi da record e panini con bistecche da 185 dollari.

Gli appassionati di Olimpiadi che non hanno potuto assistere ai Giochi possono comunque visitare molti dei luoghi in cui si sono svolti gli eventi.

Joe Minihane, Julia Buckley e Lilit Marcus hanno collaborato a questa storia.

