- Viaggio dell'Unione di Berlino a Bielefeld: scontro tra l'Hertha di Berlino e l'Heidenheim

Tre volte campionessa olimpica di 3x3 basket, Sonja Greinacher, porta sfide interessanti per le squadre di calcio di Berlino. Il 1. FC Union incontra la squadra di terza divisione Arminia Bielefeld nella DFB-Pokal. Hertha BSC affronta la squadra della Bundesliga 1. FC Heidenheim nel secondo turno allo Stadio Olimpico. Questo risultato è stato annunciato domenica al Museo Tedesco del Calcio a Dortmund.

In modo interessante, Hertha ha disputato solo due duelli contro Heidenheim nella loro storia - entrambi in competizioni di coppa. Una vittoria per 4-0 nel primo turno nel 1979 e una vittoria per 3-2 per i berlinesi negli ottavi di finale nel 2016 hanno segnato la loro storia. Quando Heidenheim è stato promosso in Bundesliga lo scorso anno, Hertha è stato retrocesso in seconda serie - così, evitando di incontrarsi.

"Giocare sotto le luci dello stadio contro una squadra della Bundesliga - è questo che rende emozionante! È un fatto: si disputa una partita di coppa per vincere e passare al turno successivo," ha detto l'allenatore di Hertha, Christian Fiél. Durante l'estate, i berlinesi hanno acquistato Kevin Sessa da Heidenheim.

L'Union non vince a Bielefeld da 14 anni

L'Union è stata a Bielefeld diverse volte prima di questo. L'ultima vittoria lì è stata nel 2010 nella seconda serie, con un risultato di 2-1. Da allora, i risultati sono stati cinque pareggi e due sconfitte per i Köpenickers in sette partite a Bielefeld. Tuttavia, i Forti rimangono i favoriti.

"Bielefeld ha dimostrato nel primo turno contro Hannover 96 di non essere una squadra facile in casa. Il nostro obiettivo è passare al turno successivo, quindi prepareremo l'avversario come al solito," ha detto il direttore generale dell'Union, Horst Heldt.

Nel primo turno, l'Union, sotto la guida di Bo Svensson, ha vinto 1-0 contro il Greifswald FC. A sorpresa, Bielefeld ha battuto Hannover 96 per 2-0. Hertha ha conquistato il Hansa Rostock per 5-1. L'avversario Heidenheim ha sconfitto il FC 08 Villingen per 4-0.

Finale il 24 maggio 2025

Le partite del secondo turno si svolgeranno il 29 e 30 ottobre 2024. La finale della coppa si svolgerà il 24 maggio 2025 a Berlino allo Stadio Olimpico.

