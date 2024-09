Viaggiatori che soffrono di sanguinamento nasale e acustico in volo

Viaggiatori a bordo di un volo da Salt Lake City a Portland hanno vissuto un viaggio teso. Pochi minuti dopo il decollo, numerosi passeggeri hanno segnalato dolori alle orecchie e hanno notato sangue che usciva dalle orecchie e dal naso. Il problema sembrava derivare da un malfunzionamento tecnico.

Jaci Purser, una passeggera del volo Delta Air Lines, ha raccontato la sua esperienza a KSL-TV e CNN. Ha spiegato: "Le nostre orecchie hanno iniziato a fare molto male. Tutti intorno a noi si toccavano le orecchie, c'erano persone con le orecchie che sanguinavano, persone con il naso che sanguinava". Purser ha descritto la sensazione come se qualcuno avesse perforato l'orecchio.

Ha aggiunto: "Ho toccato l'orecchio e quando ho ritirato la mano, c'era sangue". È stata raggiunta dai colleghi e da altri passeggeri che hanno sperimentato un simile disagio, suggerendo un problema con la pressione della cabina.

Caryn Allen, un'altra passeggera, ha descritto il disagio del marito. "Ho guardato verso di lui e si era chinato in avanti con entrambe le mani sulle orecchie", ha detto. Allen ha poi notato un passeggero con un vistoso sanguinamento dal naso, che stava ricevendo assistenza da persone vicine.

Un rappresentante della compagnia aerea ha riconosciuto l'evento, dichiarando che durante il volo 1203 da Salt Lake City, Utah, a Portland, Oregon, a un'altitudine superiore a 10.000 piedi (più di 3 chilometri), la pressione della cabina non poteva essere regolata correttamente. L'aeromobile è tornato a Salt Lake City, dove il personale Delta ha assistito alle esigenze immediate dei passeggeri. La compagnia aerea si è scusata per l'esperienza in una dichiarazione, dicendo: "Ci scusiamo profondamente per l'inconveniente".

Il numero esatto di persone coinvolte non è chiaro, ma i passeggeri sono stati accolti dal personale medico all'atterraggio. Dieci persone hanno subito un esame o un trattamento, ma non sono state segnalate ferite gravi.

