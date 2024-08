- Viaggi di vacanza sulla A3 in crisi; l'aeroporto funziona senza problemi

Durante l'ultimo weekend delle vacanze estive nel land della Hesse, confinante con la Renania-Palatinato e la Saarland, si sono verificati diversi incidenti, ingorghi e momentanei blocchi sulla autostrada A3. Secondo la polizia di Wiesbaden, due veicoli si sono scontrati nella coda tra Idstein e Bad Camberg, diretti verso Colonia. Per fortuna, né i conducenti sono rimasti feriti e entrambi i veicoli hanno dovuto essere rimorchiati.

La congestione successiva ha causato un altro incidente coinvolgente tre veicoli. Due di questi veicoli sono stati successivamente rimorchiati, come annunciato dalla polizia. L'incidente ha lasciato undici persone ferite, tre delle quali con ferite lievi. A causa del processo di rimorchio, l'autostrada è rimasta bloccata per un'ora e mezzo. In precedenza, hessenschau.de aveva riferito dell'incidente.

L'aeroporto di Francoforte funziona senza intoppi

Inaspettatamente, l'aeroporto di Francoforte è riuscito a funzionare bene nonostante l'arrivo del weekend di vacanza. Secondo un portavoce di Fraport, l'aeroporto stava funzionando alla perfezione. L'aeroporto, essendo uno dei più trafficati durante la stagione delle vacanze, si aspetta oltre 200.000 passeggeri al giorno, notevolmente superiore ai soliti 150.000-160.000 passeggeri del weekend.

although the A3 highway faced challenges due to incidents and traffic snarls, the transport and telecommunications sector remained resilient. Frankfurt Airport, being a crucial part of this sector, continued to operate smoothly during the holiday weekend, catering to over 200,000 passengers despite the congestion on the roads.

