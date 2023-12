Vi incanterà: Il sequel Disney+ "Hocus Pocus 2" è magico

Posso capire le decorazioni a tema Halloween, ma il Ringraziamento è ancora lontano mesi e a un passo da Natale, Kwanzaa e Hanukkah: sembra tutto troppo presto.

Sono invece pronta a temperature più fresche, così da avere una scusa per restare a casa, accoccolarmi sul divano e guardare alcuni dei nuovi contenuti in streaming di questa settimana.

Tre cose da guardare

Hocus Pocus 2

A proposito di Halloween: Quasi 30 anni dopo che Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker ci hanno benedetto - o sarebbe meglio dire maledetto? - con quello che è considerato il film ufficiale per la stagione del terrore, il trio torna a vestire i panni delle nostre streghe preferite nel sequel del classico Disney "Hocus Pocus".

Il nuovo film resuscita sia le sorelle Sanderson che alcune delle premesse del film originale: un trio di studenti liceali deve cercare di impedire che cerchino di vendicarsi (di nuovo) della città di Salem dopo aver erroneamente scatenato una magia oscura e averle riportate in vita. Ma non sareste tentati di accendere la candela della fiamma nera per sentire la Midler intonare una canzone da spettacolo?

"Hocus Pocus 2" è ora in streaming su Disney+.

Bionda

Ana de Armas è decisamente in grado di assomigliare a Marilyn Monroe.

L'ex Bond girl ha ottenuto critiche entusiastiche per il suo ruolo da protagonista nel nuovo film "Blonde" e per il modo in cui interpreta la bomba hollywoodiana, la cui vita - e la cui morte a 36 anni nel 1962 - è stata controversa in tutti i sensi.

"Blonde" drammatizza la vita della tragica attrice, con una narrazione non convenzionale (e anche controversa) che cerca di rimuovere gli strati e andare oltre la sua superstar per scoprire meglio la vera Norma Jeane Mortenson.

È disponibile in streaming su Netflix.

Yvonne Orji: A Whole Me

Se avete visto "Momma I Made It!", il primo speciale HBO di Yvonne Orji, probabilmente starete ridendo tra voi per il titolo del secondo.

In "A Whole Me", la star di "Insecure" è tornata con un secondo spettacolo comico che mescola stand-up e sketch sceneggiati, parlando di tutto - compresa la pandemia di Covid-19, gli appuntamenti e le relazioni - e inserendo anche alcune storie esilaranti sui suoi genitori, che hanno avuto un ruolo centrale nel suo primo speciale.

Il nuovo speciale della Orji debutta stasera alle 22 sulla HBO e sarà successivamente trasmesso in streaming su HBO Max (entrambe le società appartengono alla casa madre della CNN, Warner Bros. Discovery).

Due cose da ascoltare

Senza dubbio una delle più grandi esportazioni musicali islandesi, Björk è tornata con nuova musica.

"Fossora" è il suo decimo album e l'artista ha spiegato a Pitchfork che il tema è l'incarnazione del suo "periodo dei funghi".

"È qualcosa che vive sottoterra, ma non le radici di un albero", ha spiegato a proposito delle metafore fungine che hanno guidato il nuovo album. "Un album di radici d'albero sarebbe piuttosto severo e stoico, ma i funghi sono psichedelici e spuntano ovunque".

"Fossora" è in uscita ora.

Sono ossessionato da Rita Wilson da quando ha rappato "Hip Hop Hooray" dei Naughty by Nature nei primi giorni della pandemia.

E non dimentichiamo, come suggerirebbe una simile performance, che è anche un'abile cantante. Il suo ultimo album, "Rita Wilson Now & Forever: Duets", include collaborazioni con artisti importanti, tra cui Keith Urban, Josh Groban, Willie Nelson, Elvis Costello e Leslie Odom Jr.

"Queste canzoni sono come il mio Great American Songbook, per la loro scrittura e per l'impatto che hanno avuto su di me", ha dichiarato la Wilson in un comunicato. "Guardavo a queste canzoni e a come potevano essere delle conversazioni tra due persone. Mi piaceva che i testi potessero provenire da due punti di vista, anche se erano stati scritti per lo più per essere cantati da una sola persona".

L'album è in uscita.

Una cosa di cui parlare

Kelly Ripa sta vuotando il sacco.

Nel suo nuovo libro, "Live Wire: Long-Winded Short Stories", l'attrice racconta di quanto sia stato difficile a volte il rapporto con il suo ex co-conduttore di "Live with Regis and Kelly" Regis Philbin.

Chi ha amato il programma diurno, andato in onda dal 2001 al 2011 sulla ABC, potrebbe essere sorpreso dall'inizio difficile della coppia.

Secondo Ripa, che ha raccontato i dettagli delle sue sfide a People, quando si è presentata all'inizio del suo lavoro di co-conduzione con il suo team di parrucchieri e truccatori, Philbin ha avuto una battuta tagliente per il loro produttore, Michael Gelman: "Oh-oh, Gelman, ha un entourage".

"Mi sono sentita malissimo", ha ricordato Ripa. "Probabilmente stava cercando di essere divertente, ma allo stesso tempo mi è sembrato un'ammucchiata. Capisco che probabilmente non voleva un co-conduttore, ma il network voleva che fossi io il co-conduttore e non pensavo di dover rinunciare a questa opportunità. Non credo sia stato giusto nei suoi confronti. Ma non è stato giusto nemmeno nei miei confronti".

Per me, questa storia ha contribuito a contestualizzare la tensione di Ripa con il suo co-conduttore di "Live with Kelly and Michael" Michael Strahan, che notoriamente ha lasciato lo show nel 2016 tra le lamentele di Ripa per essere stata l'ultima a sapere della sua decisione.

Tutto ciò che è stato duramente guadagnato è probabile che venga custodito gelosamente, dopotutto.

Qualcosa da sorseggiare

Un tema comune che rispetto nelle celebrità è l'uso delle loro piattaforme per il bene comune.

Per questo sono stata entusiasta di apprendere (tramite la mia collega della CNN Marianne Garvey) che la rapper Megan Thee Stallion ha lanciato "Bad B*tches Have Bad Days Too", un sito web che offre, tra l'altro, risorse per la salute mentale.

Megan Thee Stallion ha suscitato l'interesse di molti per la sua determinazione a laurearsi pur essendo un'artista multiplatino, e il suo ultimo progetto conferma ulteriormente l'importanza che attribuisce all'istruzione.

Educando i suoi fan all'auto-aiuto e alla cura di sé, la rapper diventa una star ancora più grande ai miei occhi.

