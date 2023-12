'Vi ho stupito tutti': Nick Kyrgios assapora l'immacolata prestazione a Wimbledon contro Filip Krajinovic

L'australiano ha dato vita a una masterclass di servizio spazzando via Krajinovic, finalista battuto al Queen's Club due settimane fa, in appena un'ora e 25 minuti giovedì, mettendo a segno 24 aces nel corso di una vittoria per 6-2 6-3 6-1.

Si è trattato di una prestazione di spessore, e Kyrgios lo sapeva.

"Volevo solo dimostrare alla gente che sono davvero bravo", ha detto ai giornalisti, "e mi sembra di non essere rispettato a volte".

Kyrgios si è rivelato a lungo una figura divisiva nel tennis: da un lato, uno dei grandi intrattenitori e talenti del gioco; dall'altro, un giocatore che raccoglie critiche per il suo comportamento in campo e per le sue sfuriate nei confronti degli arbitri.

Ma contro Krajinovic ha lasciato che fosse il suo tennis a parlare e a volte è apparso del tutto ingiocabile.

Solo all'inizio del secondo set il serbo ha preso un punto dal servizio di Krygios, cosa che è riuscito a fare solo nove volte in tutto l'incontro.

La pistola della velocità a bordo campo ha smesso di funzionare a un certo punto, ma ha ripreso vita in tempo per registrare un servizio di Kyrgios a 135 miglia all'ora - otto miglia all'ora in meno rispetto al suo record del torneo del 2019.

Al suo servizio magistrale si sono aggiunti alcuni tocchi abili - in particolare un pallonetto perfettamente calibrato che gli ha permesso di ottenere il primo break del terzo set, scatenando cori di "Aussie, Aussie, Aussie" da parte dei suoi tifosi vestiti d'oro - e un colpo di palla pulito e preciso dalla linea di fondo.

"Volevo davvero scendere in campo oggi e ricordare a tutti che sono in grado di giocare un ottimo tennis senza alcuna distrazione", ha detto Kyrgios. "Il pubblico si è divertito oggi ed è stato un vero e proprio business".

Il 27enne non si è sempre fatto apprezzare dal pubblico di Wimbledon. Dopo il match di primo turno contro il britannico Paul Jubb ha ammesso di aver sputato a un tifoso che riteneva gli stesse "mancando di rispetto".

Quando gli è stato chiesto di parlare di quell'incidente dopo la partita di giovedì, Kyrgios si è mostrato ottimista. "Oggi ho giocato contro Filip Krajinovic. Non volete sapere come ho giocato?", ha risposto.

Kyrgios si è scagliato contro i media in diverse occasioni durante la conferenza stampa post-partita.

"Non c'era nulla che i media potessero dirmi che avevo sbagliato oggi", ha detto riflettendo sulla sua prestazione.

"So solo che non potete chiedermi nulla e non potete fare polemiche. Mi piace perché non si può scrivere nulla. Cosa direte? Oggi non c'è niente. Vi ho stupito tutti".

In effetti, alcuni dei suoi colpi contro Krajinovic sono stati mozzafiato. Ha accumulato 50 vincenti durante l'incontro, tra cui un ritorno di rovescio in salto per sigillare la vittoria.

Questo gli ha permesso di giocare un'emozionante sfida al terzo turno contro Stefanos Tsitsipas, dopo la vittoria della quarta testa di serie contro Jordan Thompson.

Kyrgios si aspettava una vittoria a Wimbledon. Il suo miglior risultato qui rimane un quarto di finale nel 2014, quando ha debuttato nel torneo a 19 anni, battendo l'allora numero 1 del mondo Rafael Nadal.

Giovedì Kyrgios si è ritirato dal doppio maschile per avere la possibilità di recuperare - "Sono un giocatore di singolare, la mia priorità è sempre stata il singolare", ha spiegato - e nell'intervista a bordo campo ha detto che Wimbledon di quest'anno è stato "cerchiato sul mio calendario praticamente tutto l'anno".

"In generale è un torneo in cui penso di avere le migliori possibilità di vincere un Grande Slam tra tutti e quattro", ha aggiunto Kyrgios.

Il numero 40 del mondo raramente ha paura di parlare apertamente, e quest'anno non ha fatto eccezione. A maggio, Kyrgios si è aperto sui problemi di salute mentale che ha affrontato nel corso della sua carriera tennistica, raccontando le sue lotte contro l'abuso di droghe e alcol e l'autolesionismo.

Ha dichiarato a Wide World of Sports di essersi sentito "inutile" in una fase della sua vita e di essere stato profondamente colpito dagli abusi sui social media. Ha aggiunto, tuttavia, che la pandemia di Covid-19 lo ha aiutato a controllare la sua salute mentale e, a Wimbledon, Kyrgios ha detto di aver abbracciato uno stato d'animo più positivo.

"Mi sento a mio agio nella mia pelle. Alcune persone amano buttarmi giù, ma non è più possibile", ha detto.

Giocando come ha fatto giovedì, sarà impossibile per chiunque abbattere Kyrgios anche in campo, vista la sua supremazia contro Krajinovic.

"Sono estremamente fiducioso in me stesso, in tutte le sfide che ho superato nella mia vita", ha detto.

"Sono orgoglioso di essere qui e di farlo a modo mio. Essere in grado di produrre un tennis del genere a Wimbledon è un sogno che si avvera per qualsiasi tennista".

