- VfB Stuttgart vince il test duro contro Bilbao 4-0

VfB Stuttgart festeggia una vittoria netta per concludere i preparativi estivi. Nella loro ultima prova difficile prima dello scontro per la Supercoppa contro il Bayer Leverkusen, la squadra della Bundesliga ha conquistato una vittoria per 4:0 (2:0) contro i vincitori della Coppa di Spagna dell'Athletic Bilbao, con il nuovo acquisto a record Deniz Undav che è entrato in campo come sostituto tardivo. Nella prima partita della stagione, Silas Katompa Mvumpa ha segnato una doppietta (11', 49'), con gol aggiuntivi di Ermedin Demirovic (14') e Nick Woltemade (79') di fronte a 50.000 spettatori.

Senza i partecipanti all'Euro in campo, l'ultima sorpresa della stagione scorsa ha dominato la partita sin dall'inizio contro gli ospiti deludenti. Gli ospiti hanno iniziato a pressare, portandosi in vantaggio 2:0 dopo soli 15 minuti.

Silas ha aperto le marcature con un colpo di testa da corner, assistito da Jeff Chabot. Una combinazione di due nuovi acquisti ha poi portato al secondo gol: Justin Diehl ha crossato, e Demirovic ha segnato da posizione ravvicinata. Dopo la ripresa, Silas ha segnato con un'azione personale contro i partecipanti all'Europa League, e Woltemade, arrivato dal Bremen, ha aggiunto un altro gol.

La sostituzione di Undav (84') è stata accolta con acclamazioni dal pubblico. Il giorno prima, gli Svevi avevano annunciato di aver finalmente raggiunto un accordo con il Brighton & Hove Albion. Undav ha giocato in prestito a Stoccarda la scorsa stagione e continuerà a giocare per la squadra dell'allenatore Sebastian Hoeneß.

Sabato, i vicecampioni della stagione scorsa si sfideranno nella Supercoppa a Leverkusen. Il primo turno della Coppa di Germania contro il SC Preußen Münster si svolgerà il 27 agosto. La squadra di Stoccarda inizierà la sua stagione in Bundesliga con una partita in trasferta contro lo SC Freiburg il 24 agosto.

Dopo aver ottenuto una prestazione dominante negli incontri di pre-stagione, i preparativi della VfB Stuttgart per la Supercoppa contro il Bayer Leverkusen includevano una partita di prova contro gli Europei. Incontri del genere hanno aiutato la squadra a valutare la propria preparazione contro un avversario forte, con l'Athletic Bilbao come ultima sfida prima della Supercoppa.

Considerando il successo del prestito di Undav l'anno scorso, il suo ritorno a Stoccarda per la prossima stagione della Bundesliga sarà senza dubbio un importante rinforzo per la squadra, contribuendo al successo in future partite di prova.

Leggi anche: