VfB Stuttgart contesta le misure di confinamento irrazionali

VfB Stuttgart protesta per il cartellino giallo-rosso dato al loro capitano, Atakan Karazor, durante la partita contro il VfL Wolfsburg. Il club della Svevia ha presentato un ricorso alla Federazione Tedesca di Calcio, sostenendo che l'arbitro Sven Jablonski ha commesso un errore e che la punizione era ingiustificata.

Il direttore sportivo Fabian Wohlgemuth ha riconosciuto l'errore e ha elogiato lo sportivismo di Atakan per aver accettato le scuse dell'arbitro. Tuttavia, Stuttgart ha perso il suo leader difensivo per 30 minuti nel pareggio per 2:2 e potrebbe affrontare la stessa conseguenza nella prossima partita casalinga contro la TSG Hoffenheim. Wohlgemuth si è chiesto: "È giusto infliggere una doppia punizione?"

Rimorso dell'arbitro

Jablonski ha riconosciuto il suo errore dopo la partita e ha espresso il suo rimorso a Sky News. Ha raccontato di aver visto un fallo su Arnold e di aver sentito Arnold lamentarsi per un dolore, ma dopo aver rivisto le immagini, si è reso conto che era stato Arnold a fare contatto con l'avversario. Jablonski ha ammesso che "il giallo-rosso era sbagliato" e che era "dispiaciuto" per il suo errore.

Tuttavia, Jablonski non poteva cercare l'aiuto del video assistant referee (VAR) poiché un cartellino giallo non giustifica l'uso di esso per un cartellino giallo-rosso. L'arbitro ha criticato anche il regolamento, esprimendo il desiderio di verificare il footage in caso di cartellini giallo-rossi. "L'impatto sul gioco è significativo", ha detto Jablonski. "Vorrei avere la possibilità di rivedere il footage in casi come questi".

Nonostante il riconoscimento dell'errore e le scuse, l'arbitro Sven Jablonski non è stato in grado di annullare il cartellino giallo-rosso dato al capitano del VfB Stuttgart, Atakan Karazor, poiché era stata presa una decisione iniziale di cartellino giallo. La squadra del VfB Stuttgart dovrà essere grata al loro capitano, che ora perderà una parte significativa della loro prossima partita contro la TSG Hoffenheim, a seguito del pareggio contro il VfL Wolfsburg.

