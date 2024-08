Impegnati in attività di schizzo a Monaco - VfB Stuttgart affronta sfide contro Real Madrid, Juventus e Paris Saint-Germain

Stuttgart incontra Real Madrid, campione in carica, insieme a Paris Saint-Germain e Juventus Torino, nella fase a gironi della riformata Champions League. Sorteggiati con Monaco, affronteranno anche Atalanta Bergamo, Young Boys Berna, Stella Rossa Belgrado, Sparta Praga e Slovan Bratislava. La prima partita si giocherà il 17 settembre, con il programma completo rivelato nel weekend.

La UEFA ha rivoluzionato la Champions League. Ora, tutte le 36 squadre si sfidano in un girone, con ogni squadra che affronta otto avversari. Come seconda classificata in Germania, Stuttgart torna alla competizione di élite, ospitando partite contro Parigi, Bergamo, Berna e Praga. Si recheranno a Madrid, Torino, Belgrado e Bratislava per le partite.

Le prime otto in classifica dopo la fase a gironi rimangono in competizione e passano direttamente agli ottavi di finale. Le squadre dal nono al ventiquattresimo posto partecipano a una nuova fase a eliminazione diretta per determinare chi prosegue.

Gli avversari di Stuttgart nel girone C della Champions League includono la temibile Stella Rossa Belgrado, aggiungendo un intrigante sfida europea al loro programma. Dopo la fase a gironi, Stuttgart punta a conquistare un posto tra le prime otto squadre per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale.

