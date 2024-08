- VfB guarda Monaco: il successo a Münster suscita entusiasmo

Success Swift a Stoccarda

VfB Stoccarda ha svolto il proprio compito in modo efficiente, come dimostrato dalla sua vittoria per 5:0 (3:0) contro Preußen Münster nel primo turno della DFB-Pokal. Il risultato è stato un boost positivo per gli Swabiani, che avevano subito un inizio deludente nella Bundesliga. Tuttavia, i professionisti del VfB erano già concentrati sul futuro. In effetti, la loro attenzione era già rivolta a questa giovedì (18:00/Sky), in vista del sorteggio della Champions League, un evento importante per la squadra di Stoccarda.

Eccitazione tra i Giocatori

Il bomber Ermedin Demirovic, che ha segnato ancora una volta a Münster (15° minuto), ha espresso l'entusiasmo della squadra. "Siamo una squadra giovane e siamo entusiasti", ha detto. "Ci riuniremo come squadra e lo guarderemo insieme, ovviamente festeggiando. Non credo che nessuno di noi abbia mai giocato in Champions League. Ora siamo tutti felici di questo e speriamo in uno o due grandi avversari". Il 26enne era ansioso di affrontare avversari di maggiore portata rispetto al Preußen Münster.

Moral Boost from Munster Victory

Despite the eagerness for the draw, nobody at VfB wished to overlook the importance of their convincing victory against the second division team. "C'era pressione oggi", ha ammesso l'allenatore Sebastian Hoeneß, riferendosi alla sconfitta per 1:3 contro lo SC Freiburg all'inizio della stagione. "Sono successe molte cose nuove per noi d'estate. Abbiamo bisogno di tempo e di vittorie per questo. Vittorie come quella di oggi aiutano sicuramente".

Il morale degli Swabiani è stato notevolmente rinforzato non solo dai gol di Angelo Stiller (7° minuto), Demirovic (15°), Pascal Stenzel (35°), Nick Woltemade (72°) e Atakan Karazor (80° rigore), ma anche dalla prestazione dominante che hanno messo in scena con Stiller come leader, che puntava a una convocazione per la nazionale. Questa vittoria ha fornito la fiducia necessaria per la partita casalinga di Bundesliga contro il Mainz sabato (15:30).

Excellent Performance by Anrie Chase

L'allenatore Hoeneß aveva fatto diversi cambiamenti alla formazione iniziale, incluso il debutto del 20enne Anrie Chase in difesa. Il giovane giocatore giapponese ha fornito una prestazione impressionante, guadagnando i complimenti di Hoeneß. "È stata una prestazione molto composta e chiara. Era importante per lui dimostrarci che poteva gestire una situazione del genere", ha elogiato Hoeneß.

Chase's Anticipation for the Draw

Adesso, l'attenzione era probabile che si sarebbe spostata verso il sorteggio della Champions League anche per Chase. Non sembrava esserci paura dei grandi nomi al VfB. Quando gli è stato chiesto del suo avversario dei sogni, il difensore Pascal Stenzel ha risposto semplicemente: "Il classico: Real Madrid in trasferta".

