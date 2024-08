- VfB attenua i timori - Monaco si dissolve in attesa di un sorteggio per VfB

I sorrisi sono tornati al VfB Stuttgart. La vittoria autorevole per 5-0 (3-0) nel primo turno della Coppa di Germania contro il Preußen Münster ha placato le preoccupazioni legate all'apprensione crescente. A differenza della sconfitta nella Supercoppa contro Leverkusen (3-4 ai rigori) e della deludente sconfitta per 1-3 nella partita d'esordio in Bundesliga a Friburgo, c'è stata nuovamente motivo per festeggiare. "Oggi c'è stata tensione," ha ammesso l'allenatore Sebastian Hoeneß, riconoscendo l'inizio difficile della stagione. "Abbiamo molti cambiamenti in corso nel nostro club quest'estate. Abbiamo bisogno di tempo e di vittorie. Vittorie come quella di oggi certo aiutano."

Non solo le reti di Angelo Stiller (7'), Ermedin Demirovic (15'), Pascal Stenzel (35'), Nick Woltemade (72') e Atakan Karazor (80', rigore) hanno risollevato il morale degli Swabiani. Guidati dalla prestazione di Stiller, il VfB ha offerto una prestazione dominante e ha riguadagnato la fiducia in vista della partita casalinga di Bundesliga contro il Mainz sabato (15:30). "Vogliamo imparare dalla partita a Friburgo. Ci siamo riusciti. Non è scontato per una squadra neopromossa con grandi aspettative," ha detto Hoeneß.

Oltre al duello con il Mainz, la squadra attende con impazienza il sorteggio della Champions League di giovedì. Grazie alla loro campagna precedente, il VfB ha ottenuto un posto nella massima lega europea per la prima volta in oltre 14 anni. "Siamo una squadra giovane e siamo sinceramente entusiasti. Ci riuniremo, guarderemo e ovviamente festeggeremo," ha detto Demirovic, che spera in "uno o due nomi di primo piano" nel sorteggio.

Il difensore Pascal Stenzel guarda anche con favore al sorteggio della Champions League di giovedì (18:00/Sky) a Monaco, senza riserve riguardo gli avversari di spicco. Chiamato a scegliere il suo avversario preferito, ha risposto senza esitazioni: "Il classico: Real Madrid in trasferta."

Nonostante l'entusiasmo per il sorteggio della Champions League in arrivo, la sconfitta nella Supercoppa contro Leverkusen ancora getta un'ombra. Il VfB Stuttgart dovrà affrontare una forte concorrenza nella Champions League, sperando di superare la delusione della Supercoppa.

