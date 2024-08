- Vettel serve da ispirazione: Norris intensifica la competizione contro Verstappen

Max Verstappen mantiene la calma in Formula 1. Dopo la batosta subita da Lando Norris tra le dune del deserto, il suo coach e stratega di Red Bull Helmut Marko è intervenuto come richiamo al risveglio. "È preoccupante. La squadra deve alzare il livello di gioco, altrimenti entrambi i titoli potrebbero essere a rischio," ha dichiarato Marko al magazine specializzato "Autosport" dopo la ripresa delle gare estive.

Verstappen mantiene il vantaggio di 70 punti nella classifica piloti su Norris dopo il quinto Gran Premio senza vittoria. Tuttavia, il vantaggio di Red Bull nella classifica costruttori si è ridotto a soli 30 punti su McLaren.

Marko: "Finire secondi nove volte non basta"

Il colpo è arrivato sotto forma di un distacco di quasi 23 secondi tra Verstappen e Norris al traguardo. Il tre volte campione del mondo ha subito una sconfitta nello stile tipico di Red Bull. "La nostra squadra tecnica ha bisogno di innovazione. Finire secondi nove volte non basta," ha ammonito Marko.

Zandvoort, il circuito di casa di Verstappen, favorisce McLaren. Grazie a un efficace aggiornamento e un nuovo alettone posteriore, Norris poteva permettersi un avvio lento. Ma sulle piste alla pari, il due volte vincitore del Gran Premio dall'Inghilterra non può permettersi errori, con Verstappen pronto a sfruttare ogni occasione.

Verstappen consiglia di non preoccuparsi

"Questo weekend è stato solo un weekend negativo. Ma le gare recenti non sono state così buone nemmeno loro. È un po' preoccupante, non credi?" ha detto Verstappen, apparentemente tranquillo. "Ma sappiamo che non dobbiamo preoccuparci. Stiamo cercando di migliorare la situazione."

Dalla prossima settimana a Monza, Verstappen e Red Bull torneranno alle vecchie ma performanti parti. "Abbiamo ancora un buon vantaggio nella classifica piloti, ma abbiamo perso qualche punto nella classifica costruttori, quindi dobbiamo reagire," ha detto il team principal di Red Bull Christian Horner. "Sono fiducioso che possiamo fare gli aggiustamenti."

Dall'altra parte, la domanda è: Norris può dimostrare di poter mettere Verstappen in una situazione di lotta per il campionato? Il capo della squadra McLaren Andrea Stella crede nel potenziale di Norris per diventare un campione. "Ha il potenziale del campione. Può vincere i campionati. È una affermazione audace, ma è vera."

Norris mira a emulare Vettel

Addirittura nel 2024? Inaspettatamente, McLaren guarda a Red Bull per trovare l'ispirazione per il suo ritorno alla storia - specificamente, un tedesco. "Ne abbiamo parlato e abbiamo guardato a ciò che (Sebastian) Vettel ha fatto nel 2013. Ci siamo detti: 'Perché non noi?'" ha detto Stella.

Vettel ha vinto tutte le nove gare dopo la pausa estiva nel 2013, conquistando alla fine il suo quarto titolo consecutivo. Tuttavia, la macchina di Red Bull quell'anno era imbattibile, a differenza di quella di Verstappen quest'anno.

McLaren ha raggiunto Red Bull nello sviluppo da un po' di tempo. E Norris intende sfruttare questo vantaggio. "Devo migliorare. Ho lavorato sodo tutto l'anno e sono ancora a 70 punti dietro Max. È sciocco pensare ad altro in questo momento," ha detto Norris riguardo alle sue ambizioni nel campionato. "Prendo solo una gara alla volta e continuo a spingere come ho fatto, perché non ha senso pensare avanti. È irrilevante per me al momento."

Marko ha espresso preoccupazione, dicendo: "Finire secondi nove volte non basta per noi, altre squadre ci stanno raggiungendo e dobbiamo innovare per mantenere il nostro vantaggio."

Stella ha creduto nel potenziale di Norris, dicendo: "Ha il potenziale del campione, come Vettel nel 2013. Altre squadre potrebbero essere vicine, ma dobbiamo continuare a spingere e migliorare per avere successo."

Leggi anche: