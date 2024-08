- Vescovo di provincia: sperimentare la fede

Il vescovo della Chiesa evangelica statale offre azioni di benedizione come matrimoni spontanei e battesimi, o servizi con musica di icone pop come Taylor Swift, che, secondo la convinzione del vescovo, possono aiutare le persone a costruire o riconquistare la fiducia nella chiesa.

"Si tratta di creare esperienze positive con la chiesa", ha dichiarato Heike Springhart all'agenzia stampa tedesca a Karlsruhe. "E in un momento successivo, sia domani che tra tre anni, le persone si ricordano e dicono: 'Mi ha toccato allora e mi ha dato più di quanto mi aspettassi, quindi mi rivolgerò a essa'."

Non una soluzione per il calo delle iscrizioni?

Springhart non crede che tali azioni possano invertire il calo delle iscrizioni. "Invertire la tendenza significherebbe che i numeri tornano improvvisamente a salire. Anche se mantengo le mie speranze alte, non conto su questo", ha detto. "C'è una tendenza sociale, e non la fermeremo con tre volantini".

È uno sviluppo a lungo termine anche legato al cambiamento demografico. "Eppure, la nostra missione principale come chiesa è conquistare le persone - in primo luogo per la fede cristiana, non come campagna di iscrizione".

Per Springhart, non importa se molte persone si sentono interpellate o solo due che capitano nel momento giusto in un'area di sosta.

Sperimentare con i formati e liberarsi dalle forme tradizionali

Il numero di membri della Chiesa evangelica statale nel Baden è sceso a circa un milione alla fine dello scorso anno. Anche se il numero di uscite è diminuito rispetto all'anno precedente (da 22.149 a 21.731), ci sono state meno entrate (1.038 rispetto a 1.165 nel 2022). I numeri sono diminuiti anche per i battesimi, le conferme e i matrimoni in chiesa, un problema che riguarda anche altre chiese della regione.

"Le persone devono sperimentare la rilevanza della chiesa in modo più chiaro", ha detto Springhart. La chiesa deve mostrare dove c'è per le persone e che non c'è chiesa senza le persone che la formano.

"L'offerta è più ampia: il coraggio di fare qualcosa di basso threshold e semplicemente provare qualcosa, che le porte sono aperte, oltre le forme tradizionali", ha detto, citando l'esempio della cosiddetta chiesa pop-up. "I colleghi distribuiscono le benedizioni nella zona pedonale. Il contatto è molto casuale".

Si sono svolti esperimenti per rendere il paesaggio dei servizi della chiesa più vario - ad esempio, con servizi cinematografici o offerte dalla Chiesa dello Spirito Santo a Heidelberg con musica di cantanti come Taylor Swift e Adele, dove le persone potrebbero rendersi conto che la chiesa può essere diversa da quanto si assume.

Il successo non si misura dal fatto che qualcuno frequenti la chiesa ogni domenica. "Ma è come un terreno che deve essere annaffiato regolarmente. E poi viene annaffiato e concimato di nuovo".

Nessun ostacolo burocratico prima dei matrimoni, dei battesimi e dei funerali

Lo scorso anno, la Chiesa di Stato del Baden ha semplificato la burocrazia per i matrimoni e i battesimi, consentendo alle coppie di sposarsi nel luogo e con il pastore desiderati. Per Springhart, è un segno: "È fantastico che tu voglia sposarti, che tu voglia battezzare tuo figlio, che tu voglia seppellire la tua nonna. Siamo qui per te e siamo qui per te in un modo che non devi superare un ostacolo prima".

Azioni come i matrimoni o i battesimi spontanei, spesso raggruppati in un giorno specifico, hanno attirato anche maggiore attenzione, ha detto il vescovo della regione. Hanno anche vantaggi per alcuni. Ad esempio, una cerimonia nuziale spontanea potrebbe avere una maggiore profondità personale perché si concentra sull'essenziale. Nella grande celebrazione del matrimonio, il servizio della chiesa è solo una piccola parte. Tuttavia, Springhart ha sottolineato anche: "Nessuno ha l'idea che ci saranno solo matrimoni drive-through in futuro e la tradizionale cerimonia nuziale non esisterà più".

Questi sviluppi, a suo avviso, mostrano soprattutto una cosa: nonostante la separazione tra chiesa e stato e in una situazione in cui le persone non frequentano automaticamente la chiesa, la benedizione "come espressione diretta della grazia di Dio" viene ancora cercata.

"In alcuni casi, questi matrimoni non convenzionali potrebbero portare a potenziali conversazioni sul matrimonio all'interno della chiesa, incoraggiando un coinvolgimento più profondo".

"Inoltre, processi di battesimo più semplici potrebbero rendere la chiesa più accessibile alle famiglie, favorendo un senso di appartenenza e comunità".

