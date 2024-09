Verstappen torna, Ferrari incontra la calamità

Max Verstappen aveva alcune preoccupazioni prima del Gran Premio di Singapore, ma è riuscito a impressionare nelle qualifiche, assicurandosi un solido secondo posto. Contrariamente, Ferrari ha incontrato un grave intoppo nell'ultimo segmento delle qualifiche.

Lando Norris ha conquistato la pole position per il Gran Premio di Singapore. Il pilota McLaren ha brillato nelle qualifiche, segnando il miglior tempo di 1:29.525 minuti e costringendo Max Verstappen (Paesi Bassi/Red Bull) al secondo posto. Si tratta della sesta pole position nella carriera di Norris e della quinta per questa stagione.

Lewis Hamilton e George Russell (entrambi dal Regno Unito) del team Mercedes si sono piazzati rispettivamente secondo e terzo sulla griglia di partenza. Nico Hülkenberg, sorprendentemente, ha performato bene con la suppostamente più debole Haas. Il pilota tedesco ha concluso sesto, alle spalle del compagno di squadra di Norris, Oscar Piastri (Australia).

Purtroppo, la sessione di qualifiche della Ferrari è stata deludente. Charles Leclerc (Monaco) è stato squalificato per aver superato i limiti della pista, finendo nono. Carlos Sainz (Spagna) ha avuto un incidente, finendo all'indietro contro i limiti della pista, causando un lungo ritardo e piazzandosi decimo.

Nella gara di domenica (14:00 CEST/Sky e diretta su ntv.de), il compagno di squadra di Verstappen, Sergio Perez, probabilmente non offrirà molto supporto. Perez si è qualificato al 13° posto. "Si tratta di minimizzare i danni" ha detto Perez, dopo un deludente weekend di gara a Baku dove Norris lo ha superato dalla 15° posizione. Verstappen ha mostrato miglioramenti dopo la gara a Baku, dicendo "La macchina era come un go-kart, una ruota era sempre in aria nelle curve lente". Verstappen ha previsto che "Non credo che Singapore sarà la nostra migliore gara". Tuttavia, nelle qualifiche, il campione in carica è riuscito a tenere il passo.

Nel campionato piloti, Norris è ancora indietro di 59 punti rispetto a Verstappen. Nel campionato costruttori, McLaren ha guadagnato terreno a Baku.

