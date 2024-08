Verstappen Rilassato, Marko Preoccupato

Verstappen sta cercando di ridurre al minimo la tensione, ma la Red Bull e' chiaramente agitata.

Despite la vittoria nel suo Gran Premio di casa, Verstappen ha risposto alle domande dei giornalisti: "Immagino che succeda a volte. Non tutti hanno vinto una gara. Non stiamo guidando la macchina più veloce", ha detto il campione del mondo dopo aver finito secondo a Zandvoort. Il pilota olandese non vince da cinque gare consecutive, l'ultima volta nel 2020. "Non c'è bisogno di preoccuparsi", ha aggiunto, nonostante il suo vantaggio di 70 punti su Lando Norris.

Tuttavia, il consulente di Red Bull per il motorsport, Helmut Marko, ha visto la situazione in modo diverso. "È preoccupante. La squadra deve fare di più, o entrambi i titoli sono a rischio", ha dichiarato Marko secondo "Autosport". Nella classifica costruttori, Red Bull ha solo un vantaggio di 30 punti su McLaren. "I nostri ingegneri devono trovare qualcosa. Finire secondi nove volte non basta", ha avvertito Marko.

Anche il padre di Verstappen, Jos, ha espresso preoccupazioni simili. "Max non ha mai avuto la possibilità di vincere. Ma non è sorprendente quando la macchina regredisce", ha detto Jos Verstappen a "Bild". Il motivo di ciò è che Red Bull ha dovuto utilizzare parti più vecchie a causa degli aggiornamenti pianificati falliti. "Questo dice tutto. La squadra ha preso la strada sbagliata diverse volte. Internamente, devono riflettere su se stessi e non solo nascondere le cose sotto il tappeto. È ora - se non è già troppo tardi - di interrogarsi. Buone persone lasciano la squadra. Sono molto deluso dalla situazione."

Norris pronto a diventare il Campione del Mondo sorridente?

L'uomo del momento ha posto la sua vittoria dominante in prospettiva. "Sono ancora a 70 punti dietro Max", ha chiarito Norris: "Mi sto concentrando su una gara alla volta, sarebbe sciocco pensare ad altro". Con la forte prestazione a Zandvoort, il titolo non sembra più impossibile. Norris ha superato Verstappen di più di 20 secondi, guadagnando persino gli applausi del pubblico olandese sulla McLaren arancione. Ci sono ancora nove gare, con la prossima questo fine settimana a Monza. La previsione di Norris? "È difficile prevedere, Red Bull, Ferrari, Mercedes o noi - chiunque possa lottare per la vittoria."

La situazione nella squadra di Norris e il suo compagno di squadra Oscar Piastri è degna di nota. La McLaren è ora indubbiamente la macchina più veloce sulla griglia, ma c'è ancora margine di miglioramento.both Norris e Piastri hanno perso posizioni al via, che hanno poi recuperato durante la gara. "È una questione di abilità del driver, ma anche degli aspetti tecnici per cui la squadra è responsabile", ha detto il team principal Andrea Stella su Sky: "Dobbiamo esaminare e migliorare quello. Se si fanno buone partenze, si affrontano meno problemi in gara". E la concorrenza sarà un problema ancora maggiore.

Mercedes "Ha Fallito Male"

Toto Wolff è stato diretto. "Abbiamo fallito, la macchina non è mai stata in uno stato buono", ha detto il capo del motorsport di Mercedes nel microfono di Sky. Dopo le prestazioni impressionanti prima della pausa estiva, "abbiamo preso la strada sbagliata con la macchina". Non è colpa di Lewis Hamilton e George Russell, che questa volta non sono riusciti a fare il podio, finendo rispettivamente ottavi e settimi. "Bisogna proteggere i piloti", ha detto Wolff.

Hülkenberg offre speranza per Monza

La sfida interna tra Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg, vinta da Hülkenberg, non ha portato a un punto per il campionato del mondo per l'Emmericher, che ha finito undicesimo. "Ci sentivamo come se avessimo lasciato alcune opportunità inutilizzate", ha detto il pilota Haas: "L'aria è rarefatta per noi, è sempre un po' frustrante quando non si riesce a sfruttare il potenziale". Almeno, dopo le deludenti sessioni di pratica, in cui Hülkenberg è uscito dalla pista più volte e ha anche colpito il muro una volta, è migliorato. "Abbiamo performato bene nelle sessioni cruciali", ha sottolineato Hülkenberg. Questo indica un outlook positivo per la gara imminente a Monza.

La squadra Haas F1 si trova anche di fronte a sfide, come espresso dalla delusione di Jos Verstappen per le prestazioni della squadra e il regresso nelle gare recenti. Nonostante il risultato dell'undicesimo posto di Hülkenberg nella gara precedente, ha espresso che ci sono state opportunità mancate per risultati migliori.

Leggi anche: