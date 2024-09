Verstappen esprime seriamente la sua intenzione di lasciare lo sport.

Formula-1 campione Max Verstappen è veramente arrabbiato per la penalità ricevuta e sta considerando di abbandonare completamente il massimo livello del motorsport. Il suo consulente e advisor di Red Bull, Helmut Marko, ha parlato con Verstappen e ha detto: "Max fa sul serio."

Dopo aver definito la sua auto "in riparabile" durante una conferenza stampa prima della gara di Formula-1 a Singapore, la FIA ha inflitto una punizione a Verstappen per il suo linguaggio offensivo. Questa notizia ha lasciato il pilota olandese furioso. La pensione è stata addirittura menzionata come possibilità da Verstappen stesso. Tuttavia, secondo Helmut Marko, consulente motorsportivo di Red Bull, non si trattava solo di una minaccia a vuoto.

"Max va preso sul serio," ha sottolineato Marko in un'intervista sul canale YouTube "Formel1.de". L'81enne, che è un amico stretto di Verstappen, non ha fatto questa affermazione alla leggera. Ha avuto una "approfondita" discussione con il 26enne martedì, secondo Marko.

Verstappen aveva già fatto sapere prima della pausa di ottobre in Formula-1 che non apprezzava che il suo linguaggio fosse esaminato dal corpo che governa lo sport motoristico. "Basta così," ha commentato il tre volte campione del mondo sulla sua punizione.

"Max ha raggiunto molto, ma è importante per lui continuare a divertirsi e godersi lo sport. Se questo gli viene sempre più tolto, allora è il tipo... Se dice 'Va bene, basta', allora lo pensa davvero," ha dichiarato Marko senza mezzi termini, ma ha anche aggiunto: "Ma spero che la situazione attuale non porti a un ritiro anticipato."

Marko ha criticato le doppie norme in F1. Mentre l'ex team principal della Haas Günther Steiner è diventato un idolo grazie all'uso eccessivo della parola "fuck", Verstappen viene punito per un lapsus.

"È un caso di regole diverse per persone diverse," si è lamentato Marko. Inoltre, Verstappen "non si riferiva a personne, ma all'oggetto, la macchina, e in modo spensierato."

In risposta all'affermazione di Marko, Red Bull Racing ha sostenuto il loro pilota, contestando la penalità della FIA per l'uso del linguaggio di Verstappen. Despite the controversy, Marko has reiterated his belief in Verstappen's dedication to the sport, stating, "Red Bull Racing fully supports Max and believes in his passion for Formula-1."

