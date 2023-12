Notizie salienti

Verstappen e Ricciardo della Red Bull si schiantano di nuovo ... trainando roulotte

I piloti della Red Bull trainano roulotte ad alta velocità in Olanda

Ricciardo si schianta sotto una pioggia di detriti

La coppia è stata costretta a scusarsi con l'intero team dopo l'incidente del mese scorso nel Gran Premio dell'Azerbaijan che ha messo fuori gara entrambi i piloti - uno dei numerosi incidenti che li ha lasciati ben lontani nella classifica piloti del 2018.

Il boss della Red Bull, Christian Horner, ha detto che dopo quell'incidente erano molto "in difficoltà", quindi immaginate la sua reazione alle scene di lunedì sul circuito di Zandvoort in Olanda.

Le star della F1 sono scese in pista a tutta velocità a bordo di Aston Martin Vanquish dotate di... roulotte.

E, inutile dirlo, entrambe sono state gravemente danneggiate: la roulotte di Ricciardo si è capovolta in una pioggia di detriti.

Fortunatamente c'era un motivo per il caos: i piloti erano l'attrazione principale dell'evento dimostrativo Jumbo Racedagen, annunciato come l'unica occasione per vedere Verstappen alla guida della sua F1 nei Paesi Bassi.

"C'era un sacco di gente, il che è stato bello da vedere", ha detto l'olandese. "La roulotte di Daniel non è più una roulotte, il che è un buon segno. È completamente distrutta! La mia funziona solo con una ruota".

È stata la seconda occasione in cui i compagni di squadra hanno trainato roulotte con conseguenze distruttive, essendo già scesi in pista al Red Bull Ring in Austria nel maggio 2017.

La prossima tappa di questa stagione del Campionato mondiale di F1 si svolgerà questo fine settimana sulle strette strade di Monaco, dove una guida così spericolata avrà sicuramente conseguenze più gravi.

Fonte: edition.cnn.com