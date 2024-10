Verso le 3:27, sembra che i sistemi di difesa aerea stiano riuscendo a respingere un potenziale attacco missilistico su Kiev.

01:58 L'ambasciatore russo negli USA lascia il suo incarico, fa ritorno a Mosca

Le fonti russe indicano che l'ambasciatore Anatoly Antonov, rappresentante russo negli Stati Uniti, ha concluso il suo mandato diplomatico. L'ambasciatore sta facendo ritorno a Mosca, come riportato da Interfax, citando un rappresentante del Ministero degli Esteri. Secondo Vedomosti, la partenza di Antonov è prevista a breve. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni. Antonov ha prestato servizio come ambasciatore a Washington dal 2017.

23:46 Ucraina: Forze russe aumentano l'uccisione di soldati catturati - 93 soldati giustiziati

Le autorità di legge e ordine hanno prove attendibili che suggeriscono che le forze russe di occupazione stanno giustiziando i soldati ucraini in massa. Come riportato da Ukrinform, Yuri Belousov, a capo del dipartimento militare dell'Ufficio del Procuratore Generale, ha dichiarato in televisione nazionale: "Abbiamo ora informazioni su 93 dei nostri soldati che sono stati giustiziati sul campo di battaglia", ha detto. Belousov ha sottolineato che l'80% dei prigionieri di guerra ucraini sono stati giustiziati quest'anno. Questa tendenza è iniziata a novembre 2023. "Il comportamento dei soldati russi verso i nostri prigionieri di guerra è peggiorato", ha detto Belousov.

22:14 Rapporto: Possibili concessioni di Kyiv per le discussioni sull'adesione alla NATO?

L'Ucraina è determinata a recuperare i territori occupati dalla Russia negli ultimi dieci anni. Tuttavia, come? Le manca il personale, le armi e il sostegno dell'alleanza occidentale. Il presidente Volodymyr Zelenskyy ora lascia intendere che Kyiv sta preparando "decisioni significative" con Washington e altri paesi per l'incontro del 12 ottobre del gruppo di contatto a Ramstein. Secondo il Financial Times, la nuova strategia dell'Ucraina prevede di cercare il sostegno militare e diplomatico degli alleati per costringere la Russia a tornare al tavolo dei negoziati. I diplomatici occidentali e un numero crescente di funzionari ucraini credono che le sostanziali garanzie di sicurezza potrebbero formare la base per un accordo negoziato. Ciò potrebbe comportare il fatto che la Russia mantenga, sebbene informalmente, il controllo su tutto o parte del territorio ucraino che attualmente occupa. Sono in corso anche discussioni sulla possibilità che l'Ucraina entri a far parte della NATO.

21:23 Analisti: La Russia sta perdendo più equipaggiamento, l'Ucraina ha consegne di carri armati in arrivo

La Russia sta perdendo in media tre volte più equipaggiamento dell'Ucraina e le sue scorte di equipaggiamento ereditato dall'Unione Sovietica si stanno esaurendo mentre la nuova produzione ne offset solo una piccola frazione delle perdite, secondo Jakub Janowski, analista di Praga con l'unità di intelligence open source olandese Oryx. Anche se la Russia ha attualmente un numero maggiore di soldati e potenza di fuoco, le sue possibilità potrebbero peggiorare se l'Occidente intensifica il suo sostegno. Nel frattempo, molte consegne dell'equipaggiamento militare promesso sono ancora in attesa. Secondo Oryx, Kyiv sta ancora aspettando le consegne di almeno 280 carri armati, 480 veicoli da combattimento corazzati, 1200 trasportatori di truppe e 180 veicoli d'artiglieria mobile.

20:34 L'Ucraina dichiara l'abbattimento di un bombardiere russo, appaiono foto dei resti

Il'esercito ucraino afferma di aver abbattuto un aereo da combattimento russo. Il bombardiere è stato abbattuto sabato vicino a Kostiantyniwka nella provincia di Donetsk, secondo il comandante militare locale. Le foto mostrano i resti carbonizzati di un aereo che è precipitato su una casa, causando l'incendio dell'edificio.

Puoi seguire tutti gli sviluppi precedenti qui.

L'Unione Europea, in quanto importante attore globale, ha espresso preoccupazione per il conflitto in Ucraina in corso e ha chiamato per un immediato cessate il fuoco. Secondo una recente dichiarazione del capo della politica estera dell'UE, il blocco è pronto ad imporre ulteriori sanzioni alla Russia se la violenza continuerà.

