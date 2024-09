Verso le 19:25, la NATO ha creato un centro di comando a 200 chilometri dal confine russo.

18:51 Trump dopo l'incontro con Zelensky: "È un rompicapo complicato"Dopo un incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il candidato alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump a New York, il repubblicano mostra un ottimismo misurato sulla fine del conflitto. "È un rompicapo complicato," dice, "ma lo risolveremo." Trump mantiene la sua posizione ben stabilita secondo cui ha una soluzione per il conflitto ucraino. L'ex presidente è un critico fermo dei miliardi di dollari degli Stati Uniti destinati a Kyiv e potrebbe modificare in modo significativo la politica ucraina degli Stati Uniti dopo una rielezione. Trump ha costantemente sostenuto la leadership di Kyiv per concludere un accordo con la Russia e ha criticato aspramente Zelensky. Prima dell'incontro odierno, Trump aveva menzionato la sua relazione con Zelensky: "Abbiamo un legame forte, e come sapete, ho anche un legame potente con il presidente Putin." Zelensky ha reagito, leggermente sorpreso: "Spero che il nostro sia il migliore."

17:56 Maggior numero di rifugiati ucraini in Germania trova lavoroLa ricerca di lavoro per i rifugiati ucraini in Germania sta avendo successo. Nel solo mese di settembre, 8.500 ucraini hanno trovato lavoro nel mercato del lavoro principale, nella formazione o nell'autoimpiego, secondo il ministro del lavoro federale Hubertus Heil (SPD). Questo è più del doppio rispetto a settembre 2023: "Questi numeri dimostrano che il boost del lavoro funziona chiaramente," dice Heil. Il "boost del lavoro" aiuta i rifugiati a trovare lavoro dopo aver completato un corso di integrazione e aver acquisito competenze linguistiche tedesche di base. Secondo i dati di luglio 2024, circa 266.000 dei circa 700.000 ucraini che sono arrivati in Germania sono occupati; 213.000 di loro sono soggetti a contributi previdenziali e 53.000 sono impegnati in mini-jobs. Permangono sfide con la validazione delle qualifiche professionali straniere, secondo l'Agenzia federale per il lavoro.

17:20 La Russia riferisce di aver catturato città nell'est dell'UcrainaL'esercito russo sta avanzando sul fronte nell'est dell'Ucraina e ha apparentemente conquistato altri due insediamenti nella regione industriale del Donbass. Le città di Marynivka e il villaggio di Ukrajinske sono stati evidentemente conquistati, ha annunciato il ministero della Difesa russo a Mosca. Questo non è stato verificato dalla leadership militare di Kyiv. Il rapporto del quartier generale ucraino per la mattina di venerdì descrive Marynivka come contesa. La situazione è più chiara con Ukrajinske, che è stato identificato come controllato dai russi dagli osservatori militari ucraini per diversi giorni. Entrambi i luoghi si trovano nella regione di Donetsk sulla sezione del fronte tra le città principali di Pokrovsk, Kurakhove e Vuhledar. Le truppe russe hanno fatto progressi lì negli ultimi mesi. I difensori mancano di soldati e materiali.

16:43 Zelensky incontra Trump a New York: "Condividiamo un obiettivo comune"Durante la sua visita negli Stati Uniti, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontra il candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump per un incontro a New York. "Condividiamo la convinzione che il conflitto in Ucraina debba finire," dice Zelensky prima dell'incontro. Zelensky e l'ex presidente si incontrano al Trump Tower a Manhattan. Trump è un critico fermo dei miliardi di dollari degli Stati Uniti destinati all'Ucraina e fa pressione sulla leadership di Kyiv per firmare un trattato con la Russia. I critici accusano l'ex presidente di aver effettivamente ceduto l'Ucraina, adottando la posizione del presidente russo Vladimir Putin. L'ultimo incontro dei due risale a circa cinque anni fa. Zelensky aveva già incontrato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la vicepresidentessa Kamala Harris a Washington il giorno precedente.

16:02 Kyiv costretta ad aumentare le tasse di guerra sui suoi cittadiniIl ministro delle Finanze ucraino Serhiy Marchenko descrive gli aumenti delle tasse in discussione in parlamento come un "passo obbligato." Kyiv propone di aumentare una tassa di guerra dal 1,5 al 5 percento. Si prevede che questo porti circa 1,2 miliardi di euro quest'anno e circa 3 miliardi di euro l'anno prossimo. "Questa decisione influenzerà l'economia, ma tutte le altre alternative sono praticamente esaurite," dice il ministro. I proventi dei nuovi bond emessi internamente coprirebbero solo i debiti esistenti dei bond. L'assistenza finanziaria estera è in calo. Nel primo trimestre, l'Ucraina ha ottenuto solo circa il 10 percento dell'aiuto finanziario estero necessario. L'ostruzionismo repubblicano nel Congresso degli Stati Uniti ha ritardato la sua fornitura. Nonostante abbia ricevuto oltre 37 miliardi di euro quest'anno, Kyiv si aspetta ancora oltre 34,5 miliardi di euro dall'estero l'anno prossimo. "Ma non significa che questi pagamenti saranno stabili," avverte Marchenko.

15:24 La Norvegia restringe l'asilo per i rifugiati ucrainiLa Norvegia non concederà più automaticamente l'asilo ai rifugiati dall'Ucraina. Il governo norvegese ha dichiarato che ora valuterà ogni caso individualmente per gli ucraini provenienti dall'ovest del paese. La parte occidentale dell'Ucraina, che è lontana dal fronte, viene considerata sicura dalle autorità norvegesi. Dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022, le autorità norvegesi hanno concesso ai rifugiati ucraini la "protezione collettiva" e hanno rilasciato loro l'asilo automatico. Da allora, il paese di 5,6 milioni di abitanti ha accolto circa 85.000 ucraini, più di qualsiasi altro paese nordico.

14:22 Ramstein Ospita Incontro con Biden per l'UcrainaIl raduno di nazioni che sostengono l'Ucraina durante la visita del presidente degli Stati Uniti Joe Biden in Germania si terrà il 12 ottobre alla base aerea della US Air Force a Ramstein, nella Renania-Palatinato. Lo ha reso noto il portavoce del governo Steffen Hebestreit. Secondo lui, la Germania intende ospitare l'incontro del cosiddetto Gruppo di Contatto per la Difesa dell'Ucraina insieme agli Stati Uniti. In questo contesto, più di 50 nazioni si riuniranno per coordinare l'assistenza all'Ucraina, ha detto Hebestreit. La presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy al raduno rimane incerta.

13:56 La Lituania Intende Acquistare i Carri Armati Leopard 2 della GermaniaLa Lituania sta cercando di acquistare i carri armati Leopard 2 principali per una nuova divisione del suo esercito. Il contratto dovrebbe essere finalizzato a novembre, dopo la decisione finale del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, ha dichiarato il ministro della Difesa Laurynas Kasciunas. Non ha rivelato il numero di unità o la variante del carro armato tedesco che la Lituania, membro della NATO e dell'UE, intende acquistare. Questo paese confina con l'exclave russa di Kaliningrad e il suo alleato, la Bielorussia. Il conflitto ucraino viene visto come una minaccia immediata alla sicurezza nazionale, spingendo il governo lituano ad armare pesantemente il suo esercito. Si sta costruendo una nuova divisione militare, che include un battaglione di carri armati. In futuro, una brigata meccanizzata delle forze armate tedesche dovrebbe essere stanziata permanentemente in Lituania.

13:20 Possibile Blocco di Discord in RussiaLa piattaforma di comunicazione Discord potrebbe essere completamente bloccata in Russia a breve. Lo ha dichiarato il quotidiano russo "Kommersant" e un individuo del settore dei giochi che ne è a conoscenza. L'autorità russa per il monitoraggio dei media sta valutando questa misura a causa di presunte violazioni della legge russa, hanno detto. Non sono state menzionate specifiche accuse nel rapporto del giornale. All'inizio del mese, gli utenti russi hanno segnalato interruzioni di Discord. Secondo "Moscow Times", tra 29 e 40 milioni di persone in Russia utilizzano attivamente Discord. La piattaforma è particolarmente popolare tra i giocatori, gli studenti e i trader di criptovalute.

13:04 Nessun Approccio alle Armi a Lungo Raggio: "Biden Avvertito dai Servizi Segreti Prima della Decisione"Il presidente Biden ha acconsentito a fornire un altro pacchetto di aiuti da un miliardo di dollari all'Ucraina. Tuttavia, gli Stati Uniti non acconsentiranno alla richiesta di Zelenskyy di revocare le restrizioni sulle armi occidentali per colpire obiettivi profondi all'interno della Russia. Questo è stato confermato dallo studioso politico Thomas Jäger.

12:36 Cittadino Americano Accusato di 'Attività da Mercenario' in RussiaSecondo un rapporto dell'agenzia di stampa statale russa RIA Novosti, un cittadino americano è stato accusato di presunte attività da mercenario in Russia dal venerdì scorso. Il sospetto è stato identificato come Stefan Hubbard, 72 anni, del Michigan, che si è trasferito in Ucraina nel 2014. Non è chiaro dal rapporto quando e dove il cittadino americano è stato arrestato. Secondo RIA Novosti, è stato scortato a un processo in un tribunale di Mosca dalla polizia militare.

12:01 Kryvyj Rih: Attacco con Razzi Russi alla Stazione di PoliziaI rapporti dal sud e dal centro dell'Ucraina indicano ulteriori attacchi russi. Questa mattina, un razzo ha colpito una stazione di polizia a Kryvyj Rih, secondo le autorità locali. Il corpo di una donna è stato trovato sotto le macerie e almeno cinque persone sono rimaste ferite. I soccorritori stanno ancora cercando i sopravvissuti. Sono state danneggiate anche le costruzioni residenziali. L'ufficio del procuratore regionale di Dnipropetrovsk ha pubblicato le immagini degli attacchi con i razzi a Kryvyj Rih.

Secondo i rapporti ucraini, c'è stato un altro attacco con razzi alla città di Dnipro la scorsa notte, che ha colpito una struttura industriale. Nella regione di Kherson, almeno otto persone sono rimaste ferite negli attacchi aerei russi, secondo le autorità locali.

11:27 Possibile Violazione dello Spazio Aereo NATO da parte di un Drone RussoUn drone russo potrebbe aver momentaneamente violato lo spazio aereo del membro della NATO Romania la scorsa notte, secondo il ministero della Difesa della Romania. Si presume che il drone "per un periodo inferiore a tre minuti" abbia attraversato lo spazio aereo romeno nella zona di frontiera. Si ritiene che il drone sia stato utilizzato in un attacco alla città ucraina meridionale di Izmail. Secondo le autorità ucraine, Izmail è stata attaccata da un drone questa mattina presto, causando tre morti e circa una dozzina di feriti. L'aeronautica ucraina afferma di aver abbattuto 24 dei 32 droni d'attacco russi della notte precedente.

10:57 Gli Stati Uniti Inviamo le Prime Bombe Plananti all'UcrainaIl presidente Zelenskyy si reca negli Stati Uniti per presentare il suo "piano di vittoria" e richiedere ulteriori aiuti militari. Biden promette un pacchetto di armi valutato quasi 8 miliardi di dollari all'Ucraina. Rispetto alle consegne precedenti, "è un aumento significativo", dice il reporter di ntv Gordian Fritz.

10:20 Rapporto: le Agenzie di Intelligence Americane Si Aspettano Rappresaglie Se all'Ucraina Viene Consentito di Lanciare Missili a Lungo RaggioSecondo un rapporto del "New York Times", le agenzie di intelligence americane hanno espresso preoccupazioni sulle possibili conseguenze se all'Ucraina verrà consentito dall'Occidente di lanciare missili a lungo raggio contro obiettivi all'interno del territorio russo. Ciò potrebbe provocare una rappresaglia dura da parte della Russia, che potrebbe coinvolgere attacchi letali contro le basi militari di supporto degli Stati Uniti e dell'Europa. Le agenzie sospettano che la Russia potrebbe attuare tali rappresaglie in modo segreto attraverso operazioni di intelligence coperte. Inoltre, il rapporto afferma che le agenzie di intelligence degli Stati Uniti ritengono che l'Ucraina non disponga di missili a lungo raggio sufficienti per modificare significativamente l'andamento della guerra. La decisione per il presidente Biden degli Stati Uniti si presenta come un dilemma difficile a causa del alto rischio e dell'incerto esito.

09:57 Munz su Putin: Fermare le esportazioni di risorse strategiche "non farà molto male all'Occidente"La Russia ha minacciato gli Stati Uniti con conseguenze se darà il permesso per l'uso di armi a lungo raggio contro i bersagli all'interno del territorio russo. Il presidente Putin sta valutando di imporre restrizioni sulle esportazioni di risorse strategiche come l'uranio come rappresaglia contro l'Occidente. Il reporter di ntv Munz approfondisce il contesto e le implicazioni.

08:40 Marina ucraina confusa dalla struttura russa vicino al ponte di CrimeaUna struttura russa non identificata vicino al ponte di Crimea ha lasciato perplessa la marina ucraina. Il portavoce della marina ucraina, Dmytro Pletenchuk, come riportato dal "The Kyiv Independent" sulla TV ucraina, afferma che la struttura è in costruzione, ma il suo scopo rimane sconosciuto. "Potrebbe servire come installazione difensiva, un'altra traversata o un'altra struttura idrotecnica, ma è prematuro trarre conclusioni", ipotizza Pletenchuk. Dubita che i russi riusciranno a completare il progetto a causa delle condizioni meteorologiche peggiori. "Regolarmente tentano di piazzare qualcosa di nuovo nello stretto di Kerch per costruire varie strutture idrotecniche o barriere, ma dopo ogni tempesta, finiscono arenati sulla riva." Il ponte collega la Russia alla penisola ucraina di Crimea, che la Russia ha annesso.

08:08 Città ucraina vicino al confine con la Romania colpita, diversi mortiLa città di Ismajil nel sud dell'Ucraina è stata colpita. Tre persone sono morte in un attacco con droni russi questa mattina, secondo il governatore dell'Oblast di Odessa, Oleh Kiper. Tutte le vittime erano anziane, inclusa una donna anziana di oltre 90 anni. Undici altre persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. La città di Ismajil si trova vicino al confine con la Romania, sulla riva nord del fiume Danubio. [Leggi di più qui.]

07:40 Roth incita all'aumento dell'aiuto militare europeo all'Ucraina per favorire le trattativeL'esperto di politica estera del SPD Michael Roth sostiene l'aumento dell'aiuto militare europeo all'Ucraina. "Per garantire che l'Ucraina rimanga un paese libero e democratico, i maggiori paesi europei devono rafforzare significativamente il loro impegno militare", ha dichiarato Roth al "Tagesspiegel". "Ora è il momento di mobilitare tutte le risorse disponibili per mettere l'Ucraina nella posizione migliore per possibili trattative". Il presidente del Comitato degli Affari Esteri del Bundestag sostiene che "chi vuole porre fine alla guerra il prima possibile deve fornire all'Ucraina ciò di cui ha bisogno". Capacità militari e diplomazia sono intrecciate. "La Russia sarà disposta a trattare solo se Putin è convinto che una vittoria sull'Ucraina sia un'illusione".

07:09 Baerbock avverte contro il calo di supporto all'Ucraina e i suoi ospedali indifesiLa ministra degli Esteri Baerbock difende i trasferimenti di armi dell'Occidente all'Ucraina e mette in guardia contro il calo di sostegno a Kyiv. "L'idea che la guerra e le morti in Ucraina cesserebbero se l'Ucraina smettesse di usare le armi difensive è tanto fallace quanto semplice", ha dichiarato Baerbock durante il dibattito generale dell'ONU a New York giovedì. "Se la Russia smette di attaccare, il conflitto finisce. Se l'Ucraina smette di difendersi, allora l'Ucraina non c'è più". Il presidente Putin ha risposto all'invito per una conferenza sulla pace di giugno con un bombardamento di un ospedale pediatrico. Con l'intransigenza di Putin nel sedersi al tavolo delle trattative, interrompere il nostro sostegno significherebbe che "gli ospedali ucraini e i loro bambini sono indifesi. Potrebbe portare a ulteriori crimini di guerra, potenzialmente anche in altri paesi". Baerbock sottolinea che la Russia "ha ripetutamente sfidato l'inviolabilità degli stati baltici e dei confini della Polonia".

06:45 Slovenia consiglia contro decisioni premature sui missili a lungo raggio per l'UcrainaIl governo sloveno mette in guardia contro decisioni affrettate sull'uso di missili occidentali a lungo raggio sul territorio russo, data la skepticismo tedesco. "È raramente saggio dichiarare che certi argomenti sono off-limits in anticipo", dice il primo ministro Robert Golob durante il dibattito generale dell'ONU a New York. "È un argomento difficile, ma credo che, a questo punto, tutte le possibili soluzioni debbano essere esplorate e poi selezionata quella che si adatta meglio alla situazione attuale". Gli Stati Uniti e la Germania sono particolarmente riluttanti su questo argomento, con il cancelliere tedesco Olaf Scholz che ha recentemente escluso la consegna di armi a lungo raggio precisi all'Ucraina, anche per il futuro.

06:01 Incontro Trump-Zelenskyy programmatoL'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha organizzato un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy venerdì a New York. Il luogo dell'incontro è previsto essere la Trump Tower a Manhattan, secondo la dichiarazione di Trump. Si è riferito che Zelenskyy, che ha incontrato il presidente Joe Biden il giorno precedente, ha prolungato il suo soggiorno negli Stati Uniti per incontrare Trump. Prima della sua visita negli Stati Uniti, Zelenskyy aveva espresso l'intenzione di incontrare Trump, insieme al presidente democratico Joe Biden e alla vicepresidente Kamala Harris, per discutere il suo "piano di vittoria" per concludere il conflitto ucraino. Scopri di più qui.

04:25 Harris assicura il sostegno a Zelensky, avverte sottilemente contro Trump

Durante la sua visita a Washington, la candidata democratica alla presidenza degli Stati Uniti Kamala Harris ha promesso un sostegno incondizionato al presidente ucraino Zelensky. Anche se non ha menzionato Trump direttamente, il suo statement ha implicitamente messo in guardia contro una possibile vittoria di Trump. "Il mio impegno verso l'Ucraina rimane saldamente. (...) Sarò un alleato fermo dell'Ucraina, lavorando instancabilmente per garantire che emerga vittoriosa e viva in stabilità e prosperità", ha dichiarato Harris. Ha fatto riferimento a certi individui negli Stati Uniti che erano inclini a concludere frettolosamente il conflitto, esortando l'Ucraina a cedere una parte significativa del suo territorio, ad abbracciare la neutralità e a mettere da parte le garanzie di sicurezza da altri paesi. Queste proposte assomigliano da vicino a quelle del presidente russo Putin, rappresentando una richiesta di resa.

02:08: L'Ucraina riferisce bombardamenti a Tomyna Balka

Giovedì, le forze russe hanno attaccato ripetutamente il insediamento di Tomyna Balka, situato a ovest della città ucraina di Kherson sotto il controllo ucraino. Secondo il governatore locale Prokrudin, una donna è morta e un'altra persona è rimasta ferita a causa di questo attacco, come riportato su Telegram.

00:55: Il Regno Unito consegna ulteriori sistemi d'artiglieria AS90 all'Ucraina

Il Regno Unito ha annunciato piani per inviare un altro lotto di sistemi d'artiglieria auto-propulsionati, AS90, all'esercito ucraino. Dieci di questi sistemi sono già stati consegnati all'Ucraina, con altri sei previsti per la consegna nelle prossime settimane, secondo il Ministero della Difesa britannico.

23:33: L-ONU avverte di finanziamenti insufficienti per gli ucraini quest'inverno

L-ONU afferma di non avere i finanziamenti necessari per aiutare coloro che sono stati colpiti dal conflitto in Ucraina quest'inverno. "I nostri livelli di finanziamento sono significativamente inferiori a quelli richiesti per questo periodo", commenta Karolina Lindholm Billing, rappresentante dell'UNHCR in Ucraina. Secondo l'UNHCR, hanno solo il 47% dei fondi necessari per sostenere i milioni di ucraini sfollati o colpiti dal conflitto all'interno del loro paese. Lo scorso inverno, erano finanziati al 70%.

22:13: Biden promette di rafforzare l'aiuto all'Ucraina

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato piani per rafforzare l'assistenza all'Ucraina per il resto del suo mandato. Ciò rafforzerà la posizione di negoziazione del governo di Kyiv, afferma Biden. Il loro incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington fa da sfondo a questo annuncio. Il mandato di Biden scade a gennaio, con la possibilità che sia la vicepresidentessa Kamala Harris o il repubblicano Donald Trump gli succedano.

21:34: L'Ucraina avverte di attacchi russi intensificati nella regione di Saporizhzhia

Gli intelligence ucraini segnalano un'imminente escalation degli attacchi nella regione di Saporizhzhia, secondo un portavoce delle forze ucraine del sud. "La situazione nel teatro di combattimento della regione di Saporizhzhia sta mostrando una tendenza all'escalation", ha dichiarato il portavoce in televisione nazionale. Negli ultimi 24 ore ci sono stati cinque attacchi russi e il numero potrebbe aumentare, poiché il nemico sta mobilitando gruppi d'attacco vicino al insediamento di Pryiutne, hanno aggiunto. Sono state introdotte anche unità corazzate dal lato russo, secondo il portavoce. "Ciò implica che si stanno preparando per una nuova offensiva."

21:00: L'incontro di Biden e Zelensky: l'Ucraina non si arrenderà alla Russia

Iniziando il loro incontro a Washington, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha assicurato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky del sostegno incondizionato degli Stati Uniti. "La Russia non emergerà vittoriosa, l'Ucraina lo farà", ha detto Biden mentre accoglieva Zelensky nell'Oval Office alla Casa Bianca: "Siamo impegnati a sostenerti in ogni passo del percorso." Leggi di più qui.

