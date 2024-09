Verso le 18:50, le accuse suggeriscono che alcuni adolescenti russi hanno lanciato dispositivi incendiari, come cocktail Molotov, contro elicotteri militari.

18:17 Tensioni tra Chad e Russia dopo l'arresto di un propagandistaIl fermo di tre russi in Ciad ha causato tensione tra Ciad e Russia. Due dei fermati sono Maxim Shugaley, un propagandista sanzionato dall'UE per il gruppo di mercenari Wagner, e il suo dipendente Samer Sueifan, descritto come sociologo e suo traduttore. Secondo i resoconti russi, i due erano stati fermati in Libia con l'accusa di manipolazione elettorale prima di essere catturati all'aeroporto del Ciad il 19 settembre. Il 21 settembre sono stati fermati altri due russi e un cittadino bielorusso. Secondo l'ambasciatore del Ciad a Mosca, questi individui dovrebbero essere restituiti alle autorità russe il prima possibile, in linea con le precedenti richieste del ministero degli Esteri russo. Le ragioni del loro fermo rimangono poco chiare.

17:40 Peseschkian parteciperà alla summit in Russia e incontrerà PutinIl presidente iraniano Massoud Peseschkian parteciperà a una summit in Russia a ottobre. Durante la sua visita, parteciperà alle riunioni del gruppo BRICS e avrà discussioni bilaterali con il presidente russo Vladimir Putin, come riferito da una portavoce di Teheran, Fatemeh Mohadscherani. Un accordo di partnership strategica tra Iran e Russia è considerato prossimo alla conclusione, ha aggiunto la portavoce senza fornire ulteriori dettagli.

17:07 Strack-Zimmermann respinge un possibile cambiamento nella politica dell'UE verso l'UcrainaMarie-Agnes Strack-Zimmermann, presidente del Comitato per la Difesa del Parlamento Europeo (FDP), ha energicamente respinto un possibile cambiamento nella politica del suo partito verso l'Ucraina despite recent elections. In uno speciale RTL Nachtjournal show, ha sottolineato l'importanza di educare i cittadini su come il sostegno all'Ucraina li beneficia, spiegando: "Se Putin riesce qui (...), se lo permettiamo, non sarà l'ultima guerra."

16:44 Biden alla UN: "Continueremo a sostenere l'Ucraina"Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha esortato l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a mantenere il sostegno all'Ucraina mentre affronta l'aggressione russa. "Continueremo a sostenere l'Ucraina senza esitazioni", ha affermato Biden. L'invasione guidata dal presidente russo Vladimir Putin ha fallito, ha aggiunto.

16:25 Nuove norme per le auto ucraine in Germania a partire da ottobreA partire da ottobre, i rifugiati ucraini dovranno registrare le loro auto importate in Germania. A condizione che il veicolo risieda nel paese da più di un anno, il governo federale ha stabilito il quadro legale necessario. Fino al 30 settembre, i veicoli ucraini sono esenti da queste regole grazie a eccezioni concesse dallo stato. Il nuovo processo di registrazione è spiegato in un questionario creato dal Ministero federale dei Trasporti e dagli stati collaboratori. La documentazione richiesta per la presentazione include un documento personale che mostri nomi in scrittura latina, il certificato di registrazione ucraino e la prova di assicurazione. Non possono essere utilizzati registri digitali ucraini. Al momento della registrazione, le targhe del veicolo devono essere sostituite.

15:40 Attacchi missilistici russi causano vittime civili nell'est dell'UcrainaMultiple attacchi missilistici russi sulla città ucraina orientale di Kharkiv hanno causato vittime civili. Secondo un messaggio Telegram del governatore Oleh Synyehubov, il numero di morti è salito a tre. Più di una dozzina di persone sono rimaste ferite. Un missile guidato russo avrebbe colpito direttamente un palazzo residenziale, secondo i resoconti. In precedenza, il sindaco Ihor Terechov aveva fatto riferimento a colpi di missile che hanno interessato quattro distretti cittadini e danneggiato due grattacieli.

15:15 L'esercito tedesco esercita la strategia difensiva nel porto di AmburgoDal 22 al 24 settembre, l'esercito tedesco condurrà un'esercitazione difensiva a grande scala chiamata "Red Storm Alpha" nel porto di Amburgo. Il Landeskommando Hamburg proteggerà una sezione del porto con le forze di protezione interna, inclusa la creazione di un posto di blocco, come informato dall'esercito tedesco. L'obiettivo dell'esercitazione è proteggere le infrastrutture chiave, ottenere una panoramica della situazione coerente e comunicare in modo efficiente e sicuro con tutti i partecipanti. Il traffico civile non sarà influenzato dall'esercitazione. Dopo la violazione da parte della Russia del diritto internazionale attaccando l'Ucraina, si prevede una possibile guerra convenzionale in Europa nei prossimi cinque anni, che ha portato la NATO a collaborare per un dispiegamento rapido delle truppe alleate nell'est. "La Germania, a causa della sua posizione geostrategica, funge da hub. Di conseguenza, il trasporto militare, il supporto logistico e l'assicurazione dei convogli di veicoli devono essere praticati per sviluppare un impatto deterrente credibile", si conclude la dichiarazione.

14:30 Zelenskyy invita gli investitori USA nel settore energetico dell'UcrainaIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha incoraggiato i leader aziendali americani a investire nel settore energetico dell'Ucraina durante la sua visita. Ha sottolineato la necessità di preparare il sistema energetico ucraino per l'inverno imminente, poiché il paese teme un'altra stagione di blackout a causa dei danni causati dalla guerra russa. Zelenskyy ha proposto incentivi speciali. "Questa è la nostra proposta. Questo è uno dei punti della nostra strategia di vittoria", ha dichiarato in un video pubblicato. La riunione a New York è stata presieduta da rappresentanti di società energetiche, finanziarie e assicurative, nonché dalla capo dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID), Samantha Power.

13:55 Esperto Militare Loda Operazione Ucraina a Kursk come Trionfo

Le opinioni sono divise sul fatto che l'operazione ucraina nella città russa di Kursk possa essere considerata un trionfo o un fallimento per Kiev. L'esperto militare Nico Lange la vede positivamente, scrivendo: "Mentre Zelensky conduce trattative sul piano di pace ucraino a New York, immaginate se avesse dovuto farlo senza l'operazione di Kursk. Questo da solo sottolinea l'importanza e il successo dell'operazione di Kursk."

13:17 "Strategia della Vittoria" di Zelensky Include Invito della NATO

Un invito per l'Ucraina ad entrare nella NATO fa parte della "strategia della vittoria" del presidente Volodymyr Zelensky per Kiev, secondo Andriy Yermak, capo dello staff di Zelensky. Parlando a New York, Yermak ha suggerito che i partner della NATO dell'Ucraina attaccata dalla Russia emettano un invito ad entrare nell'alleanza militare occidentale, ignorando le minacce di escalation della Russia. La strategia include componenti militari e diplomatici. La Russia ha invaso l'Ucraina in parte a causa delle aspirazioni di Kiev di entrare nella NATO.

12:42 Nonostante i Messaggi di Pace di Zelensky, la Russia Si Attiene agli Obiettivi di Guerra

Despite la ricerca di trattative da parte di Kiev, Mosca rimane impegnata nei suoi obiettivi di guerra in Ucraina. "Non appena questi obiettivi saranno raggiunti in un modo o nell'altro, l'operazione militare speciale sarà conclusa", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, riferendosi all'invasione russa di 2,5 anni. Ha reagito alle dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha menzionato durante il suo tour negli Stati Uniti che la fine della guerra potrebbe essere più vicina del previsto. Zelensky sta presentando la sua cosiddetta strategia della vittoria negli Stati Uniti per fare pressione su Mosca per avviare trattative. Gli obiettivi della Russia includono il controllo delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, il impedire l'adesione dell'Ucraina alla NATO e il rovesciamento del governo di Kiev. Molti esperti ritengono che l'obiettivo finale della Russia sia il dominio su tutto l'Ucraina.

11:59 Situazione a Wuhledar Si Aggrava - I Soldati Russi Potrebbero Usare Metodi Sleali

La situazione intorno alla città di Wuhledar è critica e peggiora, secondo il canale militare ucraino Deepstate. "I russi stanno cercando di circondare l'insediamento mentre lo distruggono con l'artiglieria e altre armi." Deepstate riferisce che non ci sono truppe russe ("entrata" alle 09:27). "In queste circostanze estreme, arrendersi è inaccettabile per i soldati della 72ª Brigata. Lottano nonostante tutto." Il media centrale e orientale Nexta riferisce che la Russia sta nuovamente utilizzando la tattica della "terra bruciata", bombardando pesantemente Wuhledar dal cielo.

11:15 Distruzioni Enormi nei Depositi di Munizioni Russi Mostrati nelle Immagini Satellitari

L'Ucraina ha recentemente condotto diversi attacchi significativi contro i depositi di munizioni, causando una distruzione massiccia di razzi, proiettili d'artiglieria e altri rifornimenti russi. Le immagini satellitari ad alta risoluzione di Maxar mostrano l'entità degli ultimi attacchi a Oktyabrsky e Toropez.

10:46 Attacchi Devastanti a Mariupol: Un Morto, Diversi Feriti e Distruzioni Enormi

Gli attacchi russi sulla città ucraina sudorientale di Mariupol hanno causato un morto e sei feriti, secondo i resoconti ufficiali. L'area è stata colpita da "attacchi aerei massicci" in due ore lunedì sera, ha dichiarato l'agenzia statale per la difesa civile. "Una persona è morta e sei altre sono rimaste ferite, tra cui una ragazza di 13 anni e un ragazzo di 15", ha scritto il governatore regionale Ivan Fedorov sul servizio di messaggistica Telegram. Sono stati incendiati anche impianti infrastrutturali e edifici residenziali. Secondo un dipendente dell'amministrazione cittadina, 74 edifici residenziali e 24 case private sono stati danneggiati in diverse parti della città.

10:07 Munz sulla Ciurma della Portaerei Russa: "La Portaerei Probabilmente Non Navigherà Mai Più"

La ciurma della portaerei russa "Admiral Kuznetsov" viene apparentemente deployment alla linea del fronte, secondo un report di Forbes. La nave è nota per la sua serie di problemi, nota il corrispondente di ntv Rainer Munz da Mosca. Il deployment della ciurma potrebbe essere un altro segno dei problemi finanziari della Russia:

09:27 Fortezza della Resistenza: Wuhledar sull'Orlo? Presunta Intrusione Russa

Si vocifera che le forze russe siano entrate nella città orientale ucraina di Wuhledar, come suggerito dai media di stato e dai blogger. Yuri Podolyaka, un blogger militare filorusso originario dell'Ucraina, ha scritto: "Le unità russe hanno sfondato Wuhledar - l'assalto alla città è iniziato". Altri blogger filorussi hanno fatto eco a queste affermazioni. I media di stato russi hanno riferito che Wuhledar, situata nella regione di Donetsk, è assediata e si stanno svolgendo scontri nel settore orientale della città. L'esperto militare colonnello Reisner ha informato ntv.de che le truppe russe si stanno muovendo verso la città da diverse direzioni, assomigliando a una tenaglia. "Wuhledar è a rischio di essere accerchiata. Sembra ragionevole ipotizzare che la 72ª brigata meccanizzata, armata di carri armati e veicoli da combattimento, non sarà in grado di proteggere l'area."

08:17 Danimarca: Mette Frederiksen propone attacchi a lungo raggio contro la Russia per la difesa dell'Ucraina La Primo Ministro danese Mette Frederiksen ha invitato gli alleati occidentali a dare il permesso per il dispiegamento di armi a lungo raggio contro la Russia. "Proponiamo di porre fine al dibattito sulle linee rosse", ha dichiarato Frederiksen in un'intervista a Bloomberg. "La linea rossa più importante è già stata oltrepassata - quando i russi hanno invaso l'Ucraina". Ha sottolineato che non permetterà mai ai russi di dettare ciò che è permesso per la NATO, l'Europa o l'Ucraina.

07:38 Strategia finanziaria della Russia per far fronte alle perdite

Secondo una conversazione pubblicata dall'intelligence militare ucraina, i soldati russi che muoiono in combattimento vengono sepolti sul campo di battaglia e segnalati come dispersi per evitare costosi pagamenti alle loro famiglie. "Li uccidono, la battaglia infuria, fa caldo, iniziano a decomporsi, quindi li seppelliamo lì e poi vengono segnalati come dispersi. E se sono dispersi, la famiglia non riceve il risarcimento", spiega un uomo al suo interlocutore, un cittadino della regione russa di Belgorod, nella conversazione riportata dal Kyiv Independent. Il risarcimento per ogni soldato deceduto è stimato tra i $67.500 e i $116.000.

06:59 Leader russi non offrono speranze per la risoluzione del conflitto

although the Ukrainian President Zelenskyy advances his "victory plan" in the US, there is no signs of Russian intentions to resolve the conflict. "The Kremlin persistently signals its disinterest in a settlement that does not involve Ukraine's total surrender and dismantlement," writes the Institute for the Study of War (ISW). High-level Russian officials have recently voiced their disapproval of participating in the next peace negotiation, and Kremlin spokesman Peskov has reiterated that Russia will not negotiate under any conditions other than Ukraine's surrender and the destruction of its state, also referring to NATO and the West as a "common adversary."

06:27 Zelenskyy: una maggiore collaborazione con gli Stati Uniti potrebbe accelerare la fine dell'aggressione russa

Volodymyr Zelenskyy, il Presidente ucraino, ritiene che azioni decise da parte del governo degli Stati Uniti potrebbero accelerare la fine dell'aggressione russa contro l'Ucraina entro la fine dell'anno. "Adesso, alla fine dell'anno, abbiamo un'opportunità reale per rafforzare la cooperazione tra l'Ucraina e gli Stati Uniti", ha scritto Zelenskyy sul suo canale Telegram dopo un incontro con una delegazione bipartisan del Congresso degli Stati Uniti. Zelenskyy si trova attualmente negli Stati Uniti per partecipare alle sedute dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e presentare il suo "piano di vittoria" al governo degli Stati Uniti.

05:44 Due adolescenti incendiano un elicottero Mi-8 a Omsk

Due adolescenti hanno apparentemente incendiato un elicottero Mi-8 in una base aerea russa a Omsk lo scorso sabato utilizzando una bottiglia molotov, come riportato dal canale Telegram Baza. I due adolescenti di 16 anni sono stati successivamente arrestati e hanno apparentemente confessato di essere stati pagati $20.000 via Telegram per eseguire l'attacco. L'elicottero Mi-8 ha subito danni significativi, secondo i media russi. Questo incidente segue un attacco simile del 11 settembre, in cui due adolescenti hanno incendiato un elicottero Mi-8 all'aeroporto di Noyabrsk nella regione di Tyumen. Ci sono stati diversi atti di sabotaggio in diverse regioni della Russia, inclusi deragliamenti di treni. In gennaio, l'intelligence militare ucraina (HUR) ha sostenuto che alcuni sistemi ferroviari russi erano stati presi di mira dai "nemici del regime di Putin".

04:44 Il G7 discuterà della possibilità di fornire missili a lunga portata a Kyiv che potrebbero raggiungere il territorio russo

I ministri degli Esteri dei paesi del G7 discuteranno lunedì la fornitura di missili a lunga portata all'Ucraina, che potrebbero potenzialmente raggiungere il territorio russo, come annunciato dal capo della politica estera dell'UE Josep Borrell ai margini dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. È anche evidente che la Russia sta acquisendo nuove armi, inclusi missili iraniani, nonostante le smentite di Teheran.

03:50 Zelensky: "La pace è più vicina di quanto si creda"

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky esprime ottimismo riguardo a una prossima fine del conflitto con la Russia. "Credo che siamo più vicini alla pace di quanto la maggior parte delle persone creda", afferma Zelensky in un'intervista all'emittente televisiva americana ABC News. La fine della guerra si sta avvicinando. Nell'intervista, incoraggia gli Stati Uniti e gli altri alleati a mantenere il loro sostegno all'Ucraina.

02:50 Vittime negli attacchi russi a Zaporizhzhia

La notte di martedì, l'esercito russo ha condotto l'ultimo di una serie di attacchi contro la città ucraina sudorientale di Zaporizhzhia. Secondo il governatore regionale Ivan Fedorov, una persona è morta nell'incidente. Un funzionario della città, citando Suspilne, riferisce cinque feriti, inclusa una ragazza di 13 anni. Almeno 23 persone sono rimaste ferite negli attacchi precedenti alla città e altre sei sono state ferite negli attacchi del giorno e della notte precedenti. Fedorov segnala su Telegram che due case sono state distrutte nell'attacco, sebbene il tipo di arma utilizzata rimanga sconosciuto. Le forze russe hanno anche preso di mira l'infrastruttura di Zaporizhzhia, causando un incendio che è stato rapidamente spento dai servizi di emergenza senza feriti.

01:29 La milizia ucraina sotto pressione a Pokrovsk La milizia ucraina è sotto pressione costante nell'est dell'Ucraina, secondo fonti ucraine. "La situazione nella regione di Pokrovsk e Kurachove rimane volatile", riferisce lo Stato Maggiore a Kyiv nel suo rapporto serale. Su un totale di 125 attacchi russi lungo il fronte, più di 50 si sono verificati in questo settore. "Sono stati effettuati sforzi significativi verso Pokrovsk" dalle forze russe, menziona la leadership ucraina. Anche se gli analisti indipendenti lodano gli ucraini per aver rallentato l'avanzata russa a Pokrovsk, la situazione rimane pericolosa per i difensori vicino a Kurachove. L'avanzata delle truppe russe vicino alla città mineraria di Hirnyk minaccia di accerchiare diverse unità lì. Un'analoga manovra di aggiramento delle posizioni difensive è sospettata anche più a sud, vicino alla città di Vuhledar, che i russi non sono riusciti a catturare con attacchi diretti.

00:28 Americano detenuto in Russia per tentato rapimento Un cittadino americano è stato condannato a sei anni di prigione in Russia per aver tentato di lasciare il paese con suo figlio russo senza il consenso della madre, secondo fonti giudiziarie. Un tribunale di Kaliningrad ha dichiarato l'uomo colpevole di tentato "rapimento" e ha ordinato che sconti la pena in un campo penale. La sentenza rivela che il cittadino americano ha tentato di partire per la Polonia con suo figlio di quattro anni in luglio 2023 senza ottenere il consenso della madre. Ha tentato di attraversare il confine con la Polonia attraverso un'area boschiva, accompagnato dal bambino, prima di essere fermato dalle guardie di frontiera. Le tensioni tra gli Stati Uniti e la Russia sono particolarmente alte nel complesso, particolarmente a causa del conflitto in Ucraina.

23:14 Russia segnala vittime dopo l'assalto a Belgorod Tre persone sono morte in un attacco a un villaggio russo vicino al confine ucraino, secondo le autorità locali. Il villaggio di Archangelskoe, situato a cinque chilometri dal confine, è stato "attaccato dall'esercito ucraino" lunedì, secondo il governatore della regione di Belgorod Vyacheslav Gladkov su Telegram. Due adulti e un teenager sono morti e altri due, compreso un bambino, sono rimasti feriti, ha riferito Gladkov.

22:13 Zelensky ringrazia Scholz per l'aiuto tedesco dopo l'incontro a New York Dopo aver incontrato il cancelliere tedesco Olaf Scholz a New York, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la sua gratitudine per il sostegno della Germania. "Siamo profondamente grati alla Germania per il suo aiuto", ha twittato Zelensky. "Insieme, abbiamo salvato molte vite e possiamo fare di più per rafforzare la sicurezza in tutta l'Europa". Tuttavia, Scholz ha ribadito la posizione del governo tedesco contro la fornitura di armi sofisticate all'Ucraina.

21:35 Forbes: mentre l'unico portaerei russa fallisce, l'equipaggio vienedeployed alla guerra La Russia ha solo una portaerei, chiamata "Admiral Kuznetsov", che ha attirato molta attenzione a causa dei suoi frequenti guasti dal suo lancio negli anni '80, nonostante pochi dispiegamenti. Ora, Forbes magazine riferisce che i soldati del 15,000 forte equipaggio dell'Admiral Kuznetsov vengono sempre più inviati al conflitto in Ucraina, non a bordo della loro portaerei, ma come parte del loro proprio battaglione. Secondo Forbes, questo è uno dei provvedimenti adottati per raggiungere gli obiettivi mensili di reclutamento della Russia, che il magazine stima in 30,000 nuovi combattenti al mese. Mentre l'Admiral Kuznetsov giace sulla costa di Murmansk, dove è rimasta bloccata per un po', la nave sembra essere in uno stato di deterioramento e appare improbabile che verrà mai dispiegata di nuovo.

Leggi anche: