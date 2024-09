Verso le 18:22, un capo militare ucraino ha dichiarato che circa 37.000 soldati russi avevano subito perdite in agosto.

14:29 I paesi dell'UE acquistano più gas dalla Russia che dagli Stati Uniti per la prima volta in quasi due anni

Per la prima volta in quasi due anni, i paesi dell'UE hanno acquistato più gas dalla Russia che dagli Stati Uniti durante un trimestre. I dati di Bruegel indicano che i paesi dell'UE hanno acquistato circa 12,7 miliardi di metri cubi dalla Russia e 12,3 miliardi dagli Stati Uniti tra aprile e giugno. Tuttavia, le importazioni dalla Russia sono leggermente diminuite rispetto al primo trimestre del 2024, ma quelle dagli Stati Uniti sono diminuite in modo più significativo. Il quotidiano Welt riporta queste statistiche. La Norvegia rimane il principale fornitore di gas dell'UE, fornendo 23,9 metri cubi nel secondo trimestre. Prima dell'invasione dell'Ucraina all'inizio del 2022, la Russia deteneva questa posizione, ma numerosi paesi dell'UE hanno ridotto le loro importazioni dal paese dopo l'invasione. Secondo l'Ufficio statistico tedesco, la Germania non importa più gas dalla Russia. La Russia è passata al secondo posto nella classifica dei fornitori, subito davanti agli Stati Uniti. Le destinazioni specifiche delle importazioni di gas non sono riportate nei dati.

Perde della Russia militare in Ucraina raggiungono quasi 36.810 in agosto, secondo il comandante delle forze terrestri ucraine

Le perdite subite dalle forze militari russe in Ucraina durante agosto ammontano a circa 36.810 soldati, secondo quanto dichiarato dal comandante delle forze terrestri ucraine Oleksandr Pavliuk, come riportato da Ukrinform. Secondo il suo resoconto, le forze ucraine hanno anche inflitto danni significativi alle armi e all'equipaggiamento militare del nemico lo scorso mese, con l'esercito russo che ha perso 193 carri armati, 557 veicoli corazzati da combattimento, 1.517 sistemi d'artiglieria, 44 sistemi di lancio multiple, 33 sistemi di difesa aerea, oltre 2.000 veicoli e 278 unità speciali. Tuttavia, questi numeri non sono stati verificati in modo indipendente. Il Cremlino rimane silente riguardo alle proprie perdite in Ucraina.

Le forze terrestri russe accelerano l'attacco sulla città contesa di Pokrovsk nell'Ucraina orientale

Secondo un rapporto sulla situazione compilato dagli esperti di intelligence britannici, le forze terrestri russe stanno aumentando il loro avanzamento verso Pokrovsk, una città fortemente contesa nell'Ucraina orientale. Il rapporto suggerisce che i soldati russi si trovano a meno di dieci chilometri dal confine della città. Gli esperti si aspettano che il passo rallenti una volta che i soldati raggiungeranno le aree edificate intorno alla città. Pokrovsk serve come importante snodo logistico per le forze ucraine, e la sua cattura probabilmente estenderà le rotte di rifornimento esistenti e complicherà la situazione per le forze ucraine. Il Ministero della Difesa del Regno Unito ha pubblicato aggiornamenti quotidiani sulla guerra basati su informazioni di intelligence sin dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina.

Tre morti e nove feriti a Kurachove a causa di un attacco con missili russi

Il capo dell'amministrazione militare della regione di Donetsk, Vadym Fillaschkin, ha riferito che la città di Kurachove nella regione di Donetsk è stata bombardata dai militari russi con lanciarazzi multipli. Almeno tre persone sono morte e nove sono rimaste ferite. Gli attacchi non sono stati verificati in modo indipendente.

Le forze russe segnalano ulteriori progressi nella regione di Donetsk nell'Ucraina orientale

Il Ministero della Difesa russo ha annunciato che le forze russe hanno fatto progressi nella regione di Donetsk nell'Ucraina orientale. Hanno riferito di aver catturato il villaggio di Wyjimka nel nord del Donbass, vicino alla città di Siwersk sotto il controllo ucraino. Tuttavia, il quartier generale delle forze armate ucraine ha riferito nove attacchi russi in questo settore nelle ultime 24 ore, tutti falliti. La situazione non è stata ancora verificata in modo indipendente.

Il vice ministro degli Esteri russo propone una revisione della dottrina nucleare in risposta all'aggressione occidentale

La Russia sta procedendo con la revisione della sua dottrina delle armi nucleari, secondo il vice ministro degli Esteri Sergei Ryabkov. Il lavoro in corso è una risposta alla "corsa all'escalation dei nostri avversari occidentali" in relazione al conflitto ucraino, ha dichiarato. Questa decisione fa parte degli sforzi della Russia per tutelare i propri interessi di fronte alle azioni occidentali che il Cremlino considera eccessive.

Quarantuno feriti in un attacco aereo russo a Kharkiv, compresi cinque bambini

Il numero di feriti in un attacco aereo russo su Kharkiv è salito a 41, compresi cinque bambini, secondo l'agenzia di stampa ucraina Ukrinform, citando i leader militari regionali. L'attacco ha causato circa dieci esplosioni, danneggiando diversi edifici civili, tra cui un centro commerciale.

Il presidente Zelenskyy chiede l'autorizzazione dell'Occidente per lanciare attacchi più in profondità nel territorio russo

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha invitato l'Occidente ad autorizzare attacchi contro i

14:10 TASS: Incendio Spento alla Raffineria di MoscaL'incendio scoppiato nella raffineria di Mosca a seguito di un attacco con droni ucraini (vedi entry alle 08:01) è stato spento, secondo le informazioni citate dall'agenzia di stampa statale russa TASS. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha dichiarato che diversi frammenti di droni hanno colpito l'impianto, causando un incendio in una "stanza tecnica separata". L'esercito ucraino ha-targettato con numerosi droni centrali elettriche in Russia, secondo i resoconti russi.

13:36 Mosca Vede gli Stati Uniti come Belligerante nella GuerraGli Stati Uniti si sono coinvolti nel conflitto attraverso la fornitura di armi all'Ucraina, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in televisione russa. La relazione tra Mosca e Washington è al peggio degli ultimi decenni, ha aggiunto. Ufficialmente, Peskov ha mantenuto la posizione che la Russia non ha preferenze nelle elezioni presidenziali statunitensi tra Trump e la candidata democratica Kamala Harris. L'Ucraina riceve aiuti militari da diversi paesi occidentali, ma non sono sufficienti per influire significativamente sulla situazione militare. Tutti i richiedenti di Mosca per porre fine alla guerra si riducono sostanzialmente alla resa dell'Ucraina.

13:19 Russia: Progresso nel Ucraina Orientale - Due Città PreseLe forze russe hanno catturato due città nell'Ucraina orientale, secondo il ministero della Difesa russo. Ptytsche e Vuhledar sono ora sotto il controllo russo, riferiscono le agenzie di stampa statali russe, citando il ministero. Non è possibile verificare indipendentemente le affermazioni riguardo ai combattimenti. Le truppe russe avanzano da tempo sul fronte orientale, segnalando regolari guadagni territoriali.

12:48 Ucraina: Truppe Russe Attaccano Convoglio di Camion con GranoLe truppe russe hanno attaccato un convoglio di camion che trasportavano grano durante il loro attacco a Sumy (vedi entry alle 11:04), secondo i resoconti ucraini. I camion viaggiavano tra Sumy e Kharkiv quando sono stati colpiti dai razzi, ha dichiarato l'ufficio del procuratore locale. Un autista di 23 anni è morto. Un camion ha preso fuoco e altri 20 sono stati danneggiati. L'aeronautica ucraina ha inizialmente suggerito un attacco contro la logistica del settore agricolo.

12:15 Governatore di Tver: Fornitura di Energia e Gas Inalterata Dopo l'Attacco despite a Ukrainian drone attack, the power and gas supply in the Tver region remains unchanged, according to the governor of Tver region, Igor Rudenya. Targets in the oblast located northwest of Moscow were hit by Ukrainian forces.

11:50 Avventura e Rischio: il Turismo di Guerra Cresce in UcrainaIn Ucraina, i razzi possono colpire in qualsiasi momento della giornata o della notte, ovunque. Tuttavia, Dmytro Nikiforov offre tour guidati attraverso le zone di combattimento dell'Ucraina. In precedenza, ha lavorato come avvocato. Ora, organizza "tour di guerra" a Kyiv e nella regione di Kyiv, inclusi Bucha e Irpin. Tuttavia, Nikiforov vede il suo lavoro come più di un'impresa commerciale, con l'obiettivo di "attirare l'attenzione del mondo sulla guerra", come ha dichiarato all'autore di ntv.de Thomas Schmoll in un'intervista. I partecipanti sono spinti da un senso di avventura, desiderando vedere la dura realtà della guerra e capire cosa sta accadendo, ha spiegato Nikiforov.

11:22 Zelenskyy: La Russia Ha Lanciato 780 Bombe Guidate in Ucraina in una SettimanaÈ giustificato per gli ucraini rispondere al terrore russo con tutti i mezzi necessari per porvi fine, ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy su X. Nella scorsa settimana, la Russia ha lanciato più di 160 razzi, circa 780 bombe guidate e circa 400 veicoli aerei non pilotati di vari tipi in Ucraina.

11:04 Ucraina: Un Morto e Quattro Feriti nell'Attacco a SumyIl fuoco d'artiglieria russo nella regione di Sumy nel nord-est dell'Ucraina ha causato la morte di un civile e il ferimento di altri quattro, secondo le autorità ucraine. "I russi hanno effettuato 18 attacchi contro aree di frontiera e insediamenti nella regione di Sumy durante la notte e questa mattina, con 47 esplosioni", hanno riferito le autorità locali su Telegram. Sumy confina con l'oblast di Kursk, dove migliaia di soldati ucraini sono entrati l'8 agosto.

10:28 Comandante Militare Ucraino: La Situazione al Fronte Orientale è DifficileIl comandante militare ucraino Olexander Syrsky descrive la situazione al fronte orientale come difficile. Ha menzionato che la situazione è difficile nell'area di attacco principale del nemico. Tuttavia, vengono prese decisioni rapide a tutti i livelli senza indugio, ha riferito Syrsky su Telegram. Questa settimana ha trascorso del tempo al fronte orientale vicino a Pokrovsk, dove i combattimenti sono particolarmente intensi. Non è stato rivelato il luogo esatto dell'assalto russo, ma sia Syrsky che il presidente Volodymyr Zelenskyy hanno confermato che le forze russe hanno preso di mira la città strategicamente vitale di Pokrovsk nell'oblast di Donetsk.

09:21 Ucraina: Nuovi Dati sulle Perdite delle Truppe RusseLo Stato Maggiore ucraino ha pubblicato nuovi dati sulle perdite delle truppe russe in Ucraina. Dal 24 febbraio 2022, la Russia ha apparentemente perso circa 616.300 soldati in Ucraina, con una perdita giornaliera di 1.340. Secondo il rapporto di Kyiv, dieci carri armati, 22 sistemi d'artiglieria e 36 droni sono stati distrutti. Dal lancio dell'attacco su larga scala, la Russia ha presumibilmente perso un totale di 8.592 carri armati, 17.636 sistemi d'artiglieria, 368 aerei, 328 elicotteri, 14.507 droni, 28 navi e un sottomarino. Le stime occidentali suggeriscono cifre di perdite inferiori, ma probabilmente sono valori minimi.

09:00 Russia: 158 Droni Ucraini AbbattutiIl Ministero della Difesa russo a Mosca ha riferito che 158 droni ucraini sono stati intercettati e distrutti. I soldati ucraini hanno lanciato un'ampia offensiva di droni contro centrali elettriche e raffinerie, colpendo principalmente la regione di Mosca e Tver, che confina a nord con essa.

08:32 DeepState: Progressi Russi nella Regione di Donetsk OrientaleLe forze russe hanno apparentemente avanzato nella regione ucraina orientale di Donetsk, secondo gli analisti del canale DeepState, vicino all'esercito ucraino. I russi hanno conquistato Paraskowijiwka in Donetsk e hanno fatto ulteriori progressi in tre insediamenti: Kostyantynivka, Grodivka e Halytsynivka.

08:01 Il Sindaco di Mosca: Incendio alla Raffineria di Petrolio Dopo l'AttaccoUn incendio è divampato nella raffineria di petrolio di Mosca, come riferito dal sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, a seguito di un attacco con droni ucraini. Al momento non sono disponibili dettagli.

07:28 Regione di Frontiera Ucraina-Russa DesertataIn quasi ogni angolo della regione di frontiera russo-ucraina, il conflitto ha lasciato il suo segno negli ultimi anni.although the Ukrainian military has managed to retake territory beyond the Russian border, there are scarcely any inhabited villages remaining on the Ukrainian side.

07:03 Russia: Sventata 'Amplia' Offensiva di DroniLe autorità russe hanno affermato di aver respinto 'amplie' offensive di droni contro la Russia occidentale e un attacco a Mosca, secondo i loro resoconti. Il governatore della regione di Bryansk, confinante con l'Ucraina, Alexander Bogomaz, ha dichiarato che 26 droni (vedi voce alle 03:45) erano stati "rintracciati e distrutti" dalle forze russe su Telegram.

06:23 Russia: Attacco di Droni alla Centrale Elettrica nella Regione di MoscaUna centrale elettrica a Kaschirskaja, un distretto nella regione di Mosca, è stata attaccata da droni ucraini, come riferito dal capo del distretto, Mikhail Shvyalov, su Telegram. Non ci sono state vittime e nulla è stato distrutto. Non c'è stato alcun incendio. In precedenza sono stati segnalati attacchi a una centrale elettrica a Konakovo nella regione di Tver a nord-ovest di Mosca.

05:40 Esplosioni Vicine alla Centrale Elettrica di KonakovoI resoconti dai vari canali Telegram russi suggeriscono che sono state udite esplosioni vicino alla centrale elettrica di Konakovo nella regione di Tver a nord-ovest di Mosca. La centrale elettrica è uno dei maggiori produttori di elettricità al centro della Russia. Il governatore della regione ha confermato che cinque droni lanciati dall'Ucraina erano stati distrutti in precedenza, senza segnalare feriti o incendi. I servizi di emergenza erano presenti sul posto.

04:54 Ziemiak: Il Governo Federale Tedesco Dovrebbe Ascoltare di Più la PoloniaIl politico della CDU Paul Ziemiak ha invitato il governo federale tedesco a mostrare maggiore impegno per rafforzare i rapporti con la Polonia. A suo parere, "una Germania debole" oggi suscita timori e apprensioni tra i polacchi, non una forte. La Polonia si sente trascurata dalla Germania in politica di difesa, ha sottolineato. Il governo tedesco ha rafforzato il sostegno all'Ucraina solo sotto la pressione dei paesi confinanti, ha fatto notare Ziemiak.

03:45 Russia: Droni Intercettati e DistruttiSecondo i resoconti delle autorità russe, la loro difesa aerea ha intercettato e distrutto almeno cinque droni sulla zona di Mosca. Nella regione di frontiera di Bryansk, nel sud-ovest della Russia, sono stati annientati 26 droni. Più di dieci droni sono stati abbattuti nella regione di Voronezh e droni sono stati abbattuti anche nelle regioni di Kursk, Lipetsk, Ryazan e Tula. La notizia è stata condivisa sui canali Telegram dai governatori delle regioni interessate. Non sono state menzionate danni o feriti inizialmente.

02:39 Russia: Attacco di Droni a Mosca SventatoLa difesa aerea russa ha distrutto un drone in avvicinamento a Mosca, ha riferito il sindaco Sergei Sobyanin su Telegram. I primi risultati suggeriscono che non ci sono state vittime o danni dall'attacco con il drone.

01:39 Paesi Bassi: Invio di Veicoli Corazzati Amphibiosi a KyivI Paesi Bassi invieranno 28 veicoli corazzati anfibi del tipo Viking Bandvagn S10 all'Ucraina, ha annunciato il ministro della Difesa Ruben Brekelmans sulla piattaforma X. Secondo Brekelmans, i marine olandesi hanno addestrato i soldati ucraini a utilizzare questi veicoli. Il Viking Bandvagn S10, dotato di cingoli in gomma, pesa circa 11 tonnellate e può attraversare tutti i tipi di terreno, compreso l'acqua. "L'Ucraina ha urgentemente bisogno del nostro aiuto nella sua lotta contro l'aggressore russo. Il nostro aiuto all'Ucraina continua a ostacolare la Russia", ha scritto il ministro, senza specificare la data di consegna.

00:35 Critica del generale statunitense Hodges alla politica di Biden sull'UcrainaIl generale statunitense a riposo Ben Hodges ha criticato la politica dell'Occidente che impedisce all'Ucraina di attaccare la Russia. Hodges ha dichiarato al Forum Globsec di Praga che l'Occidente manca di un "obiettivo ben definito". Recentemente, Kiev ha intensificato le richieste di revocare il divieto attaccando la regione russa di Kursk, ma la Casa Bianca ha mantenuto la sua posizione, nonostante alcuni politici statunitensi appoggino le richieste di Kiev. " Questa politica dannosa, che rafforza gli aeroporti russi meglio dei civili ucraini, è un risultato dell'assenza di un obiettivo chiaro", ha affermato Hodges. Secondo l'ex comandante statunitense, l'amministrazione Biden sta "fallendo" nel suo compito principale - stabilire obiettivi.

23:25 Zelensky chiede l'autorizzazione per colpire la RussiaIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky sta esercitando pressioni sui suoi alleati per ottenere il permesso di colpire la Russia. "Liberare il cielo ucraino dai missili cruise russi è essenziale per costringere la Russia a cercare la fine della guerra e una pace giusta", ha detto nel suo discorso serale. "Abbiamo bisogno dell'autorizzazione per proteggere completamente l'Ucraina e gli ucraini. Abbiamo bisogno sia dell'autorizzazione per le capacità a lungo raggio che per i missili e i razzi a lungo raggio". Senza entrare nei dettagli, ha menzionato che i suoi emissari hanno trasmesso informazioni rilevanti ai partner dell'Ucraina. Il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ha informato la rete televisiva statunitense CNN che le città ucraine attaccate dagli aeroporti russi erano alla portata delle armi a lungo raggio.

22:15 Estonia e Lettonia celebrano il 30° anniversario del ritiro delle truppe russeL'Estonia e la Lettonia hanno celebrato il 30° anniversario del ritiro delle truppe russe dalle due repubbliche baltiche con eventi commemorativi. Più di 50 anni dopo l'occupazione dell'Armata Rossa sovietica, le ultime truppe russe hanno lasciato i paesi attuali membri dell'UE e della NATO la sera del 31 agosto 1994. I presidenti Alar Karis (Estonia) e Edgars Rinkēvičs (Lettonia) hanno onorato l'importanza simbolica, politica e legale degli eventi di tre decenni fa a Tallinn e Riga. Hanno incontrato coloro che hanno preso parte ai negoziati per il ritiro all'epoca, sottolineando che senza il ritiro, l'indipendenza genuina o il percorso verso l'adesione all'UE e alla NATO nel 2004 non sarebbe stato possibile. Oggi, i paesi baltici sono tra i più forti alleati dell'Ucraina nella sua lotta difensiva contro la Russia. Le preoccupazioni di diventare il prossimo obiettivo dell'esercito del Cremlino aumentano man mano che il conflitto continua.

21:03 Il campione mondiale di kickboxing ucraino Roman Holovatiuk ucciso in azioneÈ stato riferito che Roman Holovatiuk, un 28enne campione mondiale di kickboxing, è stato ucciso in azione in Ucraina. Il Comitato per la gioventù e lo sport del Parlamento ucraino lo ha confermato. Holovatiuk, originario di Kamjanez-Podilskyj nell'Ucraina occidentale, ha guadagnato riconoscimento nazionale e internazionale a 22 anni quando ha vinto una medaglia ai Giochi del Mondo in Polonia nel 2017. Dopo di che, ha continuato la sua carriera vittoriosa, diventando Maestro dello Sport nel kickboxing WAKO, finalista dei Giochi del Mondo, campione del mondo, vincitore multiplo della Coppa del Mondo e della Coppa d'Europa e campione multiplo dell'Ucraina. Dopo l'invasione russa di febbraio 2022, si è volontariamente unito all'esercito.

