Verso le 11:50, Zelenskyy racconta l'orrendo incidente del massacro di Babyn Jar

Oggi alle 8:30 AM, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky rende omaggio alla strage di Babi Yar, un evento tragico avvenuto 83 anni fa. Questa strage si è verificata in una gola di Kyiv dove circa 33.000 ebrei hanno perso la vita per mano della Wehrmacht tedesca. Zelensky, che è di discendenza ebraica, spiega su X che Babi Yar è un promemoria agghiacciante delle atrocità commesse quando il mondo sceglie di voltare lo sguardo, tacere o rimanere indifferente invece di opporsi al male. Suggerisce che Babi Yar serve come una testimonianza schiacciante dei orrori che i governi possono infliggere quando i leader ricorrono all'intimidazione e alla violenza. Le dichiarazioni di Zelensky sembrano alludere al capo del Cremlino Vladimir Putin.

Alle 11:16 AM, il bilancio delle vittime dell'attacco all'ospedale del giorno precedente a Sumy, in Ucraina, è salito a dieci. L'ospedale è stato preso di mira due volte dalle forze russe sabato e il secondo bombardamento è avvenuto mentre i squadre di soccorso stavano recuperando i morti e i feriti e evacuando i pazienti. Le forze russe hanno sparato 31 volte nella regione di confine durante la notte e questa mattina.

Alle 10:42 AM, sono state segnalate esplosioni vicino a basi militari russe dai media russi e dai blogger militari. Le esplosioni sono avvenute vicino alla base navale di Baltijsk nella regione di Krasnodar, un sito da cui la Russia lancia droni kamikaze contro l'Ucraina, secondo l'agenzia di stampa Astra. A Kotluban, nell'Oblast' di Volgograd, un deposito di munizioni è stato colpito, causando esplosioni, un grande incendio e detonazioni. Il lato ucraino afferma che missili balistici dall'Iran e i loro lanciarazzi erano stoccati nel deposito di Kotluban.

Dal giorno precedente, lo Stato Maggiore ucraino ha segnalato fino a 165 ingaggi, con più di un quarto di essi nella città fortemente contestata di Pokrovsk nel Donbass. Le truppe russe hanno condotto 73 attacchi aerei contro posizioni e centri abitati, utilizzando 124 bombe aeree guidate e lanciando sette missili. Hanno anche effettuato oltre 4.700 attacchi, inclusi 179 attacchi con lanciarazzi multipli e oltre 1.700 attacchi con droni kamikaze. Le forze ucraine hanno effettuato sei attacchi contro aree che concentrano personale, armi ed equipaggiamento militare nemico.

Alle 9:17 AM, un giudice di alto livello è stato ucciso in un attacco con drone contro un veicolo civile a Charkiv, in Ucraina. L'ufficio del procuratore regionale ha riferito che il giudice Leonid Loboyko stava fornendo aiuto ai residenti di un villaggio al momento dell'attacco. Tre donne sono rimaste ferite nell'incidente, che viene investigato come crimine di guerra e omicidio dall'Ucraina.

Alle 8:55 AM, le autorità ucraine hanno segnalato danni significativi a edifici civili a Zaporizhzhia a seguito di attacchi aerei russi. Almeno sette persone sono rimaste ferite, secondo Ivan Fedorov, capo dell'amministrazione regionale, in un post su Telegram. Si ritiene che ci siano ancora persone intrappolate sotto le macerie. Sono stati segnalati più di dieci attacchi aerei, con numerosi incendi scoppiati di conseguenza.

La Russia ha rivendicato di aver abbattuto 125 droni ucraini durante la notte, ma non sono state segnalate vittime in diverse regioni. Il ministero della difesa ha riferito che 67 droni sono stati distrutti sulla regione di Volgograd, 17 ciascuno sulle regioni di Belgorod e Voronezh e 18 sulla regione di Rostov.

Lo Stato Maggiore ucraino ha segnalato 1.170 perdite russe nelle ultime 24 ore, portando il numero totale di soldati russi feriti e uccisi a circa 652.000. Gli ucraini hanno anche rivendicato di aver distrutto nove carri armati russi, 62 sistemi d'artiglieria e 38 veicoli corazzati. Sono stati abbattuti 93 droni e un sistema di difesa aerea.

Infine, i blogger militari sulla piattaforma X hanno riferito che i droni d'attacco ucraini hanno colpito un arsenale russo a Kotluban durante la notte. Le fonti locali hanno riferito incendi vicino al grande deposito di munizioni russe nell'Oblast' di Volgograd e il sistema di informazioni sui fuochi della NASA ha segnalato incendi sul fianco nord del deposito. Il Cremlino e lo Stato Maggiore ucraino non hanno ancora commentato questa questione.

06:54 Klingbeil Incoraggia il Sostegno Continuo per l'Ucraina Il leader dell'SPD Lars Klingbeil si aspetta che il prossimo summit con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Ramstein rafforzi le alleanze dell'Ucraina, mentre si oppone all'aggressione della Russia. Klingbeil sottolinea la necessità di ulteriori sostegno attivo da parte di tutte le parti, inclusi gli Stati Uniti dopo le elezioni di novembre, fino a quando la situazione non lo richiederà più. Suggerisce anche di esplorare prospettive più ampie per future conferenze di pace per facilitare una prospettiva di pace dal punto di vista dell'Ucraina. Biden è previsto per la sua prima visita presidenziale in Germania il 10 ottobre, durante la quale si terrà una conferenza dei 50 paesi che aiutano l'Ucraina sulla base aerea USA di Ramstein l'11 ottobre. Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy è previsto per partecipare.

05:42 Il portavoce di Zelensky si esprime sull'approvazione delle armi: i russi saranno informati per primi Secondo il portavoce del Presidente ucraino, Serhiy Nykyforov, non è stata presa alcuna decisione finale riguardo al dispiegamento di armi occidentali sul territorio russo. Nykyforov condivide nel programma televisivo ucraino 24/7 che non c'è "nessuna decisione finale, chiara" al momento. Zelensky ha apparentemente tenuto discussioni con diversi paesi, inclusi Italia, Francia, Regno Unito e Stati Uniti, riguardo a questa questione. Nykyforov aggiunge che, sebbene non ci sarà alcuna conferma aperta, saranno i russi a essere informati per primi di qualsiasi autorizzazione per l'ingresso nel loro territorio. Una volta che lo saranno, seguirà un'annuncio ufficiale.

04:45 La Svizzera sostiene il piano di pace della Cina, l'Ucraina esprime delusione Il Ministero degli Esteri svizzero ha espresso il proprio sostegno all'iniziativa di pace proposta dalla Cina per porre fine al conflitto in Ucraina. La posizione della Svizzera su questo cambiamento strategico è significativa. Tuttavia, dalla capitale ucraina, Kyiv, la posizione della Svizzera viene vista come una fonte di delusione. L'Ucraina sta organizzando il suo secondo summit per la pace a novembre. Nel giugno scorso si è tenuto un incontro che ha coinvolto 48 paesi, esclusi Russia e Cina, in Svizzera.

03:29 La Lituania invia aiuti militari all'Ucraina La Lituania sta pianificando l'invio di un pacchetto di aiuti militari all'Ucraina, composto da munizioni, computer e risorse logistiche. Il pacchetto è atteso in Ucraina questa settimana, come annunciato dal governo lituano. Dal gennaio scorso, la Lituania ha fornito all'Ucraina munizioni (155 mm), veicoli corazzati (M577, M113), sistemi anti-droni, armi anticarro, sistemi di controllo remoto e attrezzature varie.

02:29 Incidente tragico nella regione di Kharkiv: il bilancio delle vittime sale a tre Tre morti e sei feriti sono stati registrati a seguito degli attacchi aerei russi contro Slatyne nella regione di Kharkiv, come riferito dalle autorità locali. L'attacco ha danneggiato le infrastrutture civili e ha colpito istituzioni educative e commerciali mentre i civili si trovavano all'esterno, come dichiarato dal Governatore dell'Oblast' di Kharkiv, Oleh Syniehubov.

01:29 La Corea del Nord accusa gli Stati Uniti di "giocare con il fuoco" riguardo agli aiuti all'Ucraina La Corea del Nord, sotto pressione per sospetti traffici di armi con la Russia, condanna gli 8 miliardi di dollari di aiuti militari degli Stati Uniti all'Ucraina come un errore catastrofico e un atto di incitamento contro il suo alleato nucleare, la Russia. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato questi nuovi aiuti durante la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington. Gli aiuti servono a sostenere l'Ucraina nella difesa e includono armi a lungo raggio per potenziare la sua capacità di colpire la Russia da una posizione sicura.

00:25 Il bilancio delle vittime dell'attacco a Sumy sale a dieci Il numero di vittime dell'attacco russo contro un ospedale di Sumy è salito a dieci, secondo il ministro dell'Interno ucraino Igor Klymenko. Inizialmente, c'è stata una sola vittima a seguito del primo attacco all'ospedale. Successivamente, l'ospedale è stato bombardato mentre erano in corso le procedure di evacuazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa la Russia di condurre una "guerra contro gli ospedali".

22:54 Il team di Zelensky: gli Stati Uniti mostrano un interesse vitale per il "piano di vittoria" dell'Ucraina Secondo il portavoce del presidente ucraino, Serhiy Nykyforov, il governo degli Stati Uniti ha mostrato un interesse eccezionale per il cosiddetto "piano di vittoria" del presidente Volodymyr Zelensky. Secondo Nykyforov, questo contrasta con i resoconti dei media sulla presunta scetticismo di Washington. Nykyforov afferma che il piano è stato "bene accolto". Ha anche dichiarato che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha promesso di rivelare "decisioni e risposte" relative al piano durante l'incontro del 12 ottobre del gruppo di contatto di Ramstein in Germania.

22:25 Zelensky prevede il sostegno di Trump in caso di rielezione Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky prevede il sostegno di Donald Trump nel caso in cui vincesse le elezioni di novembre. Zelensky ha condiviso questa previsione dopo aver incontrato i repubblicani americani e aver parlato con la Fox News. "Non posso prevedere ciò che accadrà dopo le elezioni e chi salirà alla presidenza", ammette Zelensky. "Tuttavia, ho ottenuto informazioni dirette da Donald Trump secondo cui, se dovesse vincere, si schiererà con l'Ucraina".

21:40 Lavrov: l'Occidente non dovrebbe desiderare di "andare all'attacco" contro una superpotenza nucleare come la Russia Durante il suo discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha consigliato all'Occidente di non desiderare di "andare all'attacco" contro una superpotenza nucleare come la Russia. Ha definito un simile tentativo un "impresa temeraria". Sono passati solo pochi giorni da quando il leader del Cremlino, Vladimir Putin, ha ribadito il suo avvertimento sull'utilizzo di armi nucleari. Secondo Putin, qualsiasi attacco convenzionale alla Russia che riceva il sostegno nucleare di un altro paese sarebbe considerato un attacco congiunto da parte di questi paesi.

Data la situazione attuale, la comunità internazionale dovrebbe condannare fermamente l'attacco in corso all'Ucraina, in particolare il bombardamento dell'ospedale di Sumy che ha causato la morte di dieci persone. Questo atto disumano sottolinea l'urgenza per la Russia di porre fine alle sue azioni aggressive contro i civili ucraini.

Inoltre, l'attacco all'Ucraina serve come un triste promemoria delle atrocità commesse durante il massacro di Babi Yar, sottolineando l'importanza di opporsi al male e di assicurarsi che la storia non si ripeta.

