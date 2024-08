Verso le 10:44 AM, il comandante dell'Aeronautica ha riferito che quasi tutti i droni russi Shahed sono stati interceptati e annientati con successo durante la notte.

22:20 Ucraina: Hotel di Kramatorsk attaccato - Several journalists feriti

Nella città ucraina orientale di Kramatorsk, diversi giornalisti sono rimasti feriti in un attacco russo contro un hotel. Due persone sono state salvate, mentre una rimane intrappolata sotto le macerie. Secondo i resoconti, tutte e tre le vittime sono cittadini dell'Ucraina, degli Stati Uniti e del Regno Unito. L'attacco è stato confermato dalle fonti filorusse, che hanno dichiarato che la città è stata colpita con bombe pesanti del tipo FAB-1500. Tuttavia, hanno dichiarato che un'impianto meccanico e alcuni obiettivi militari sono stati colpiti.

09:54 La Cina critica gli Stati Uniti per il rafforzamento dei controlli sulle esportazioni

La Cina ha criticato gli Stati Uniti per il rafforzamento dei controlli sulle esportazioni nei confronti di numerosi esportatori cinesi, sostenendo che disturba l'ordine del commercio internazionale e ostacola gli scambi commerciali normali, come denunciato dal Ministero del Commercio di Pechino. La Cina adotterà misure adeguate per proteggere i legittimi diritti delle sue aziende in risposta alla decisione degli Stati Uniti di aggiungere 105 aziende - 42 cinesi, 63 russe e 18 di altri paesi - alla lista dei limiti alle esportazioni, per motivi come la fornitura di elettronica americana all'esercito russo e la produzione di droni per la Russia durante la sua invasione dell'Ucraina.

09:29 ISW richiede l'uso non limitato di missili a lungo raggio da parte dell'Ucraina

L'Istituto di Studio della Guerra (ISW) con sede negli Stati Uniti sta sostenendo la piena autorizzazione dei colpi delle armi a lungo raggio sulla territorio russo da parte dell'Ucraina. Nonostante l'aeronautica russa sia stata spostata in aree più profonde del retroterra, numerosi obiettivi militari rimangono ancora alla portata dei missili ATACMS degli Stati Uniti attualmente posseduti dall'Ucraina, ma limitati dall'attacco al territorio russo da Washington. Secondo l'ISW, almeno 250 obiettivi militari e paramilitari in Russia sono alla portata del missile ATACMS. Tuttavia, sono autorizzati solo colpi con lanciarazzi HIMARS e GLMRS, rendendo difficile per l'Ucraina mirare a più di 20 dei 250 obiettivi.

09:06 L'Ucraina riferisce gravi perdite russe

Le cifre ufficiali dell'Ucraina segnalano pesanti perdite da parte della Russia: 1190 soldati russi sono stati apparentemente uccisi o feriti in un giorno. Il Ministero della Difesa ucraino ha riferito che un totale di 607.680 soldati russi sono stati eliminati dal'inizio della guerra a febbraio 2022. Il rapporto quotidiano del ministero sulle perdite russe ha rivelato che il nemico ha perso cinque carri armati in più (8547), indicando una continua perdita di veicoli corazzati durante l'invasione russa dell'Ucraina. L'Ucraina ha riferito il sequestro o la distruzione di oltre 16.600 veicoli corazzati e circa 14.000 droni che sono stati catturati o neutralizzati dalle forze russe durante l'invasione. Nonostante questi resoconti pubblicati, Mosca rimane silente riguardo alle proprie perdite in Ucraina.

08:39 La difesa aerea dell'Ucraina intercetta la maggior parte dei proiettili e dei droni russi

L'Ucraina ha riferito che diversi missili e droni sono stati lanciati contro le parti nord e est del paese durante la notte. Secondo l'aeronautica, la maggior parte dei missili ha mancato i loro obiettivi, e la Russia ha utilizzato missili balistici del tipo Iskander-M, missili cruise del tipo Iskander-K e sei missili guidati. Tuttavia, non sono stati forniti i dati sulle quantità distrutte. Simultaneamente, otto dei nove droni d'attacco russi sono stati abbattuti durante l'episodio.

08:08 Sei persone ferite nell'attacco russo a Kharkiv

Il numero di feriti nell'attacco con razzi russi al distretto di Slobidsky di Kharkiv Oblast è salito a sei, come riferito da un messaggio del sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, su Telegram, come condiviso dall'agenzia di stampa statale ucraina.

07:32 Zelensky celebra la produzione di droni rocket ucraini Palianytsia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha elogiato il successo del dispiegamento dei droni rocket ucraini Palianytsia nel paese. Zelensky ha sottolineato che questi droni e altri avanzamenti militari sono essenziali per l'Ucraina durante i ritardi nelle decisioni da parte di alcuni dei suoi partner internazionali. "Oggi ha avuto luogo il primo e successo dispiegamento operativo delle nostre nuove armi", ha dichiarato. "Una nuova classe di droni rocket ucraini, Palianytsia".

06:55 Il comandante dell'Azov critica lo scambio di prigionieri

Secondo i resoconti ucraini, nessun soldato dell'Azov è stato rilasciato durante l'accordo di scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina di ieri. Il comandante del Reggimento Azov, Denys Prokopenko, ha espresso la sua insoddisfazione riguardo lo scambio di prigionieri e ha espresso preoccupazioni per il fatto che nessun soldato dell'Azov, che è stato tenuto prigioniero per più di due anni, è stato incluso nello scambio.

06:14 Il governatore: cinque persone uccise in un attacco aereo ucraino sulla città di frontiera russa Belgorod In un attacco aereo ucraino notturno sulla città di frontiera russa di Belgorod, le autorità locali riferiscono che cinque civili sono rimasti uccisi. Dodici persone sono state ferite, quattro gravemente, come riferito dal governatore Vyacheslav Gladkov. Tra i feriti ci sono tre minori, di cui due sono stati ricoverati in ospedale. Poiché il territorio russo è stato sottoposto ad attacchi ucraini sempre più frequenti, l'Ucraina ha recentemente lanciato un'offensiva nella regione di Kursk confinante con Belgorod all'inizio di agosto. Belgorod è stata spesso presa di mira da attacchi aerei e con droni ucraini in risposta alle azioni avversarie dal lato russo.

05:47 Russia: Civilians Killed in Ukrainian Artillery Attack Cinque civili hanno perso la vita e dodici sono rimasti feriti in un bombardamento d'artiglieria nella città di Rakitnoe nell'estremo ovest della Russia, secondo il governatore regionale Vyacheslav Gladkov tramite il servizio di messaggistica Telegram. Le informazioni non sono state confermate in modo indipendente e le autorità ucraine sono rimaste silenziose.

04:26 City of Sumy Reports Rocket Strikes and Casualties La città di Sumy ha subito colpi di razzo, secondo l'amministrazione militare locale. Sono stati segnalati due attacchi con razzi, con sette persone ferite, due gravemente. L'amministrazione cittadina afferma che le forze russe hanno attaccato l'infrastruttura civile di Sumy sabato sera.

03:35 Kharkiv: Rocket Assaults Launched on Two Cities Il governatore della regione di Kharkiv, Oleh Synyehubov, avverte che l'esercito russo ha lanciato attacchi con razzi sulle città di Kharkiv e Chuhuiv. Una persona è attualmente ferita, mentre è stato segnalato un'esplosione più grande a Kharkiv. Il sindaco di Chuhuiv, Ihor Terechov, ha confermato un'esplosione massiccia su Telegram, invitando alla cautela. La causa dell'esplosione rimane sconosciuta.

03:06 Ukrainian Air Defense Warns of Combat Drones Viene lanciato un allarme nella parte orientale e meridionale dell'Ucraina durante la notte. L'aeronautica ucraina lancia un avvertimento, tra le altre cose, di un gruppo di droni da combattimento Shahed in migrazione sul Mar Nero diretti verso la regione ucraina di Mykolaiv. Si prevedono attacchi russi intensificati intorno al giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, che è stato celebrato sabato. Finora, non si è verificata un'ondata di attacchi su larga scala.

01:32 Hungary Accuses Brussels of Hindering Oil Supplies L'Ungheria sospetta che la Commissione UE abbia orchestrato l'interruzione delle forniture di petrolio russo. "L'affermazione della Commissione UE secondo cui non sono disposti ad aiutare l'Ungheria e la Slovacchia a garantire il loro approvvigionamento energetico suggerisce che l'ordine è partito da Bruxelles, ordinando a Kiev di creare difficoltà per l'approvvigionamento energetico dell'Ungheria e della Slovacchia", ha detto il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto. La Commissione UE non ha inizialmente commentato. In giugno, l'Ucraina ha aggiunto la compagnia petrolifera russa Lukoil alla lista delle sanzioni e ha bloccato il oleodotto Druzhba, che attraversa il territorio ucraino, causando principalmente il taglio dei paesi come l'Ungheria e la Slovacchia dal loro principale fornitore di petrolio.

22:12 Russian Troops Injure Four Women in Attack on Village in Kupyansk Le truppe russe hanno attaccato il villaggio di Novoosynove nel distretto di Kupyansk della regione di Kharkiv, ferendo quattro donne, secondo Oleh Syniehubov, capo dell'amministrazione militare della regione di Kharkiv. "Le forze di occupazione hanno attaccato il villaggio di Novoosynove nel distretto di Kupyansk intorno a mezzogiorno. Come risultato dell'attacco, un edificio privato è stato dato alle fiamme", ha detto Syniehubov. I feriti sono stati trasportati in una struttura medica. Sono in corso indagini sulla situazione seguita all'attacco.

21:03 British Defense Minister: "Ukraine has consistently challenged Russia's larger military presence" John Healey, Segretario della Difesa del Regno Unito, congratula l'Ucraina in un articolo ospite sul portale "European Pravda" per il suo giorno dell'Indipendenza. "Trentatré anni fa oggi, l'Ucraina ha dichiarato la sua indipendenza, impegnandosi a perseguire un futuro più brillante e prospero come democrazia sovrana, liberata dal controllo della Russia Sovietica", ha detto Healey. Oggi, gli ucraini celebrano il loro giorno dell'Indipendenza in mezzo a una guerra. La lotta è esistenziale per l'Ucraina per rimanere una nazione libera e indipendente di fronte all'invasione brutale e illegale di Putin. "L'Ucraina ha costantemente sfidato la forza militare russa significativamente più grande e le risorse", ha scritto Healey. Lottano con una straordinaria resilienza, sia il personale militare che quello civile. Gli amici britannici devono a quelli ucraini un impegno risoluto a stare al loro fianco per tutto il tempo necessario. Di conseguenza, il Regno Unito lancia oggi una campagna, invitando le persone in tutta la Gran Bretagna e oltre a dimostrare il loro sostegno all'Ucraina. "Sui social media, chiediamo di 'Fare Rumore per l'Ucraina' e di condividere i post pertinenti. Oltre all'aiuto militare ed economico, estendiamo la nostra amicizia e solidarietà all'Ucraina", ha detto Healey.

20:05 Zelensky Promotes Syrsky to the Rank of General Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha promosso Oleksandr Syrsky, comandante in capo delle forze armate ucraine, al grado di generale, secondo un decreto emanato da Zelensky. In precedenza, Syrsky aveva il grado di colonnello generale. La promozione è stata attribuita all'avanzata delle truppe ucraine nella regione di Kursk del confine russo.

