- Verrà tenuta un'udienza per presunto tentativo di omicidio del coniuge.

Il Tribunale Penale di Karlsruhe si appresta a riesaminare il caso di presunto omicidio di una donna di Pforzheim. Il processo avrà inizio venerdì alle 9:00. Nel mese di aprile 2023, il tribunale ha inflitto alla donna una condanna a 13 anni e 6 mesi di reclusione. Il tribunale ha stabilito che l'uomo aveva spinto la moglie, madre dei loro quattro figli, dal balcone del loro appartamento al quarto piano nel giugno 2022. Dopo essere caduta sul balcone del piano di sotto, si presume che abbia continuato ad aggredirla, colpendola e strangolandola con l'intento di causarne la morte. L'accusa ha citato la separazione dal marito come fattore scatenante.

La Corte Suprema di Germania (BGH) ha annullato la sentenza nel mese di marzo di quest'anno su richiesta del convenuto: i suoi diritti legali erano stati violati poiché l'imputazione non era stata tradotta in turco. Nonostante avesse dichiarato di essere più fluente in curdo, poteva comprendere solo i testi scritti in turco.

Secondo il tribunale, il processo dovrebbe durare sette giorni fino alla fine di settembre. Un totale di 20 testimoni e 2 testimoni esperti sono stati chiamati.

Il convenuto ha richiesto una revisione presso il [Tribunale di Primo Grado], sostenendo che ci sono stati problemi con la traduzione dell'imputazione durante il suo processo iniziale. L'udienza presso il [Tribunale di Primo Grado] è prevista dopo il completamento del processo di appello presso il Tribunale Penale di Karlsruhe.

