- Verivox incontra un calo dei ricavi e notevoli perdite finanziarie

La riduzione degli affari è stata inizialmente suggerita. Quando la piattaforma finanziaria Verivox ha pubblicato il suo rapporto in febbraio dell'anno precedente, i contabili avevano già espresso preoccupazioni per un debole quarto trimestre del 2021. In particolare, il settore della mediazione dei contratti energetici stava lottando in quel momento. A causa del sostanziale aumento dei prezzi del mercato all'ingrosso dell'elettricità e del gas, diversi fornitori hanno sospeso le loro tariffe sulla piattaforma, come riportato. Di conseguenza, sono stati stipulati meno nuovi contratti, portando Verivox a segnalare una diminuzione delle entrate, da 120 milioni a 111 milioni di euro, contrary alle previsioni iniziali.

La società aveva anche previsto minori guadagni per l'anno successivo, ma all'interno di un range minimo. Secondo le prime stime, il fatturato sarebbe al massimo diminuito "leggermente" e "nella fascia di singola cifra media" nel 2022. Con il senno di poi, si è trattato di un'ottimistica sottostima: il 2022 si è rivelato un anno difficile per gli affari, come dimostrato nel recente rapporto finanziario del 2022.

Una diminuzione di quasi un terzo del fatturato

La crisi energetica, che è proseguita oltre l'anno nuovo, ha gravato su Verivox più di quanto previsto inizialmente. Nel 2022, Verivox ha riportato un fatturato di circa 70,5 milioni di euro - una diminuzione di circa 40 milioni di euro, pari al 37%, rispetto all'anno precedente.

Verivox cita il conflitto Russia-Ucraina come la principale ragione di ciò. Il rapporto afferma che il conflitto ha peggiorato la situazione a partire da aprile 2022, poiché l'approvvigionamento di gas attraverso il gasdotto Nord Stream 1 è stato notevolmente ridotto, causando un'ulteriore crescita dei prezzi all'ingrosso. Inoltre, la chiusura delle centrali nucleari tedesche e i bassi livelli idrici per il funzionamento completo delle centrali elettriche a carbone hanno contribuito alla difficile situazione finanziaria. Tuttavia, i tetti sui prezzi politici introdotti alla fine del 2022 hanno iniziato ad alleviare la situazione e sono diventati visibili "i primi segni di ripresa e il ritorno delle tariffe e delle potenzialità di risparmio" sulla piattaforma.

Alta dipendenza da un singolo prodotto

Il rapporto rivela l'alta dipendenza del portale di confronto, fondato nel 1998, da un singolo prodotto. Anche se Verivox è uno dei principali fornitori di confronto tariffe in Germania, i clienti possono anche ottenere tariffe per il telefono cellulare, prestiti e polizze assicurative tramite il portale. Tuttavia, la maggior parte delle entrate proviene dalle commissioni sui contratti di elettricità e gas mediati.

Nei molte case, i costi energetici rappresentano una spesa significativa. I consumatori spesso cercano tariffe più economiche e cambiano fornitori, a volte anche annualmente. Di conseguenza, Verivox è particolarmente vulnerabile agli shock del mercato esterno, come quelli vissuti sul mercato energetico nel 2022.

Nonostante abbia sottolineato nel rapporto di essere cresciuta in altri settori aziendali nello stesso periodo, Verivox non ha compensato la pesante perdita. Ad esempio, i guadagni pubblicitari sono aumentati del 45% a circa sette milioni di euro nel 2022. Tuttavia, questo non è stato sufficiente a coprire la sostanziale perdita annuale. Di conseguenza, Verivox ha segnalato un deficit di circa 30 milioni di euro nel 2022, rispetto a un profitto di quasi undici milioni di euro nell'anno precedente. Questa tendenza negativa crescente si è verificata anche rispetto al 2021.

Continuano i negoziati per le vendite

L'atmosfera di crisi non domina più Verivox, che fa parte della divisione digitale di ProSiebenSat1 da diversi anni. Un portavoce conferma che la società è ora tornata su una traiettoria di crescita. Verivox sta beneficiando della ripresa dei mercati energetici dal 2023, con un notevole aumento del numero di contratti conclusi. Inoltre, Verivox ha ampliato la sua gamma di prodotti assicurativi e bancari e una campagna di marketing su larga scala ha aumentato la consapevolezza del marchio e gli affari. Il fatturato di Verivox nel 2023 è più che raddoppiato a 162 milioni di euro, superando i livelli pre-crisi energetica. La prima metà del 2024 ha anche mostrato tassi di crescita promettenti in tutti i settori.

Tuttavia, Verivox rimane cauta riguardo al ritorno alla redditività. La campagna di marketing potrebbe aver comportato costi iniziali elevati. Tuttavia, un ribaltamento finanziario sarebbe vantaggioso per Verivox, poiché ProSiebenSat1 sta pianificando di vendere la sua consociata a profitto. I potenziali acquirenti sono probabilmente società di private equity, secondo fonti del settore. Un portavoce di Verivox si è rifiutato di commentare i dettagli dei negoziati di vendita, dichiarando solo che "il processo sta procedendo come pianificato".

Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta in Finance Forward, la rivista per il nuovo mondo finanziario, creata in collaborazione tra Capital e OMR.

Leggi anche: