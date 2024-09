- Verity, carica-carriera, recuperata dalle profondità marine.

Circa dieci mesi dopo lo scontro tragico tra due navi nel Mare Germanico, i più grandi frammenti rimasti della "Verity" sommersa sono stati recentemente recuperati. Una gru torreggiante ha sollevato la sezione anteriore di circa 50 metri su una piattaforma, mentre un rappresentante dell'Amministrazione dei Porti e della Navigazione ha assistito.

"Un'operazione di recupero impressionante e sicura è stata portata a termine con successo oggi!" ha commentato Eric Oehlmann, capo dell'Amministrazione dei Porti e della Navigazione, in una dichiarazione. Ha espresso la sua gratitudine a tutti per il loro lavoro eccezionale e altamente qualificato in circostanze sfidanti.

Pochi giorni prima, la parte posteriore della nave, che si era spezzata sotto le onde, è stata sollevata dal fondale oceanico. Un rimorchiatore verrà inviato per trasportare la chiglia arrugginita nei Paesi Bassi per lo smaltimento.

Tre marinai ancora dispersi

Il 24 ottobre 2023, all'alba, la nave cargo costiera "Verity" e la nave cargo "Polesie" si sono scontrate nel Mare Germanico, a sud-ovest dell'isola alta mare di Helgoland. A bordo della "Verity" c'erano sette membri dell'equipaggio e 187 rotoli di acciaio come carico. La nave è affondata rapidamente. Multiple navi e un elicottero della Marina tedesca hanno setacciato l'area alla ricerca della nave affondata, ma le condizioni marine difficili, i forti venti e il freddo hanno reso l'operazione di soccorso difficile. Due persone sono state salvate dall'acqua, ma purtroppo l'aiuto è arrivato troppo tardi per cinque membri dell'equipaggio. Due corpi sono stati recuperati, ma tre marinai sono ancora dispersi e le autorità sospettano che siano periti nella tragedia.

La sezione anteriore della "Verity" recuperata verrà esaminata attentamente dagli ingegneri marini per cercare eventuali indizi sul naufragio della nave. Despite the successful retrieval of the ship's larger parts, the search for the remaining crew members will continue until they are safely found or confirmed lost at sea.

