"Verifica il battito cardiaco, sta diventando blu": video che mostra la tragica interazione tra un uomo epilettico dell'Indiana e il personale di emergenza

Spesso intervenivano per aiutarlo a causa delle sue crisi: lo aiutavano a sistemarsi, gli offrivano acqua o bevande sportive e, in alcuni casi, chiamavano i servizi di emergenza.

L'8 settembre, dopo diverse crisi, sua nonna ha contattato i servizi di emergenza per chiedere aiuto presso la sua residenza vicino a DeMotte, Indiana. Tuttavia, ciò che initially sembrava un'interazione di routine con i deputy dello sceriffo della contea di Jasper e gli EMT di Keener Township si è trasformato in una tragedia.

Il dipartimento dello sceriffo ha rilasciato il footage delle bodycam il 10 settembre, mostrando i deputy che ammanettavano Earl e lo tenevano bloccato a terra per oltre 20 minuti mentre lui chiedeva aiuto e protestava.

I membri della famiglia potevano essere sentiti mentre lo esortavano a rimanere calmo e spiegavano ai deputy che il 26enne aveva recentemente avuto una crisi, lasciandolo confuso.

La situazione è peggiorata quando Earl è stato somministrato degli shots di sedativi, facendolo perdere conoscenza. Entro mezz'ora dal loro arrivo, ha smesso di respirare, necessitando di rianimazione. È stato quindi trasportato in ospedale e posto in terapia intensiva, dove è morto due giorni dopo.

Le indagini sulla morte di Earl sono in corso da parte della Indiana State Police, che ha rifiutato di commentare l'indagine in corso. L'ufficio dello sceriffo della contea di Jasper ha autorizzato il rilascio del footage delle bodycam con l'approvazione della polizia statale.

I risultati dell'autopsia e dello screening tossicologico di Earl non sono ancora stati resi noti, secondo quanto annunciato dai suoi avvocati.

In una dichiarazione che annunciava il rilascio del video, l'ufficio dello sceriffo della contea di Jasper ha spiegato:

"Non stiamo traendo alcuna conclusione sulle azioni di chiunque sia coinvolto in questo incidente. Crediamo che sia fondamentale che la nostra comunità riceva tutte le informazioni necessarie per valutare indipendentemente la situazione. Mr. Earl si trovava in piena emergenza medica e stava mostrando una seria resistenza mentale e fisica verso il personale medico sulla scena. Il nostro compito era proteggere Mr. Earl dal fargli del male o dal far del male al personale EMT mentre fornivamo assistenza medica."

La morte di Earl riaccende il dibattito sulle fatali interazioni tra le forze dell'ordine e i civili, soprattutto alla luce della morte di diversi uomini neri non armati e delle successive richieste di riforma della polizia.

In una conferenza stampa della scorsa settimana, prima del rilascio del footage, l'avvocato per i diritti civili Ben Crump, che rappresenta la famiglia di Earl, ha promesso:

"Per qualsiasi cliente che muore in custodia della polizia, prometto che inseguirò la verità sulle circostanze della sua morte."

L'avvocato per i diritti civili Ben Crump ha promesso giustizia per qualsiasi cliente che muore in custodia della polizia, sottolineando che non importa se la persona è nera o bianca, poiché gli episodi di "non posso respirare" e le successive morti in custodia della polizia meritano ulteriori indagini.

Connie Widner, nonna di Earl, ha espresso rimorso per aver chiamato i servizi di emergenza, credendo che alla fine non abbiano aiutato suo nipote.

"Questa situazione è iniziata quando Earl ha avuto una crisi alla casa di sua sorella. I paramedici sono stati chiamati e alcuni di loro sono arrivati alla sua casa quella sera. I deputy non hanno avuto problemi quel giorno," ha condiviso Widner durante una conferenza stampa della scorsa settimana.

Widner ha rivelato che Earl ha avuto altre due crisi dopo essere tornato a casa e ha deciso di chiamare di nuovo i servizi di emergenza. Il footage delle bodycam mostra un deputy che interviene, che getta Earl a terra e lo ammanetta per ciò che sembra una lieve resistenza.

Il video non fornisce un contesto chiaro per le azioni del deputy. Gli EMT hanno discusso di somministrare sedativi, ma i shots non sembrano aver avuto effetto.

Mentre lo scontro con i primi soccorritori continuava, i membri della famiglia hanno supplicato gli ufficiali di fermarsi e di fornire assistenza medica a Earl.

Poco dopo, Earl è diventato incosciente e i membri della famiglia hanno chiamato aiuto, con Miracle Gawlinski, zia di Earl, che esortava gli EMT a prendere il polso del nipote.

La situazione è peggiorata quando sono sorti sospetti sull'uso di sostanze illecite, con gli EMT che discutevano di somministrare ketamina. Tuttavia, non hanno ricevuto l'approvazione dell'ospedale prima di procedere, lasciando la famiglia di Earl all'oscuro dei medicinali somministrati a Earl.

Quarantacinque minuti dopo, gli EMT hanno confermato che Earl non aveva battito cardiaco e hanno iniziato le procedure di rianimazione. È stato quindi trasportato in ospedale e posto in terapia intensiva, morendo due giorni dopo a causa delle sue ferite.

In una dichiarazione della famiglia rilasciata dopo il rilascio del footage delle bodycam, la famiglia di Earl ha espresso il desiderio di trasparenza e un'indagine completa sulla sua morte tragica.

"Stiamo condividendo questo footage come parte della nostra ricerca di giustizia e risposte, ma non ci dà alcuna gioia vedere gli ultimi momenti del nostro caro. Nonostante i video sconvolgenti e il dolore incessante che soffriamo, continueremo a pregare per la memoria di Earl e per la verità che prevalga," si legge nella dichiarazione della famiglia.

Il footage mostra i primi soccorritori che tentano di rianimare Earl per oltre 10 minuti.

Dopo una convulsione, un individuo potrebbe manifestare sintomi come confusione, affaticamento, apprensione ed esasperazione. Questa fase viene chiamata "post-convulsiva" e, secondo la Mayo Clinic, il recupero potrebbe richiedere diverse ore per alcune persone.

Nel 2023, il Fondo di Difesa Legale per l'Epilepsia Jeanne A. Carpenter della Fondazione per l'Epilepsia ha collaborato con la Morehouse School of Medicine per formare gli ufficiali di polizia su come gestire una persona che ha appena avuto una convulsione.

"Questo tipo di formazione per le forze dell'ordine e i primi soccorritori dovrebbe essere una pratica standard", ha dichiarato Allison Nichol, direttore senior dell'azione legale del Fondo.

Purtroppo, Nichol non ha potuto fornire informazioni sul caso di Earl, ma ha confermato che "le forze dell'ordine possono e spesso fraintendono ciò che osservano come uso eccessivo di sostanze o ubriachezza - che è comune durante le emergenze. Spesso non considerano la possibilità che questa persona sia in uno stato post-convulsivo".

Nichol ha dichiarato di ricevere numerose chiamate ogni settimana da professionisti legali e persone con epilessia che hanno avuto "interazioni negative" con le forze dell'ordine dopo una convulsione.

"Anche conoscere il fatto che una persona ha l'epilessia o sta avendo una convulsione non garantisce una risposta adeguata alla situazione. Ciò richiede veramente qualche formazione", ha concluso.

Per la famiglia Earl, cercare giustizia per Rhyker inizia con prevenire che incidenti del genere si ripetano.

"Era sempre disteso sulla pancia, supplicando aiuto, ma non c'era nulla che potessimo fare", si è lamentato Widner. "E non vogliamo che questo accada a qualcun altro, perché se è successo a noi, può succedere a chiunque".

I membri della famiglia hanno continuato a incitare i vice a fornire assistenza medica, spiegando che Earl era in uno stato post-ictus. Tuttavia, la situazione è peggiorata.

Purtroppo, Connie Widner, nonna di Earl, sente che la loro chiamata ai servizi di emergenza potrebbe aver portato alla tragica fine di Earl, poiché hanno considerato la risposta come poco utile.

