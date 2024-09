Verifica delle affermazioni: Trump distorce i fatti riguardanti gli immigrati e i tassi di omicidi nel criticare Harris

Trump ha sostenuto in modo errato che le statistiche a cui si riferiva riguardavano esclusivamente criminali entrati negli Stati Uniti durante l'amministrazione Biden-Harris, mentre in realtà si riferiscono a criminali entrati nel paese nel corso di diverse decadi, inclusi i tempi del suo mandato. Inoltre, ha affermato falsamente che le statistiche riguardavano persone che vivevano liberamente negli Stati Uniti, mentre in realtà riguardano persone attualmente incarcerate per i loro crimini.

Il venerdì, Trump ha pubblicato un post affermando: "Kamala dovrebbe cancellare immediately la sua conferenza stampa perché è stato appena rivelato che 13.000 condannati per omicidio sono entrati nel nostro Paese durante il suo periodo di tre anni e mezzo come 'Border Czar'". Ha poi fatto una affermazione simile in un altro post dello stesso giorno: "Harris ha permesso quasi 14.000 MURDERERS di vagare liberamente e senza restrizioni nel nostro Paese".

Le dichiarazioni di Trump sono ingannevoli in più modi. In primo luogo, le statistiche da lui menzionate non si concentrano su persone entrate nel paese sotto l'amministrazione Biden-Harris, ma piuttosto su non cittadini entrati nel paese sotto qualsiasi amministrazione, che avevano poi avuto condanne penali e si trovavano negli Stati Uniti mentre erano inseriti nella lista ICE "non-detenuti" - una lista sulla quale alcune persone rimanevano per anni, inclusi i tempi della presidenza di Trump, a causa del loro paese di cittadinanza che si rifiutava di accettare il loro rimpatrio.

In secondo luogo, la lista "non-detenuti" di ICE contiene persone ancora in carcere o in prigione per i loro crimini. Sono inclusi nella lista perché non sono tenuti in detenzione immobiliare specifica.

Le statistiche, rese note da ICE in una lettera a un congressista repubblicano, hanno mostrato che c'erano 425.431 criminali condannati in totale sulla lista "non-detenuti" al 21 luglio 2024, inclusi 13.099 persone con condanne per omicidio. I dati sono stati utilizzati da Trump e da vari legislatori repubblicani e commentatori di destra come prova dell'allegato scarso controllo di Harris sulla politica dell'immigrazione, ma sono emerse molte interpretazioni errate ed esagerazioni.

Despite Harris' role as "border czar" being exaggerated, much of the chatter relating to the statistics has also maliciously described what they represent. A spokesperson for the Department of Homeland Security clarified that the data goes back decades and includes individuals who entered the country over the past 40 years or more, with the majority of custody determinations being made long before the current administration. The data also includes people under the jurisdiction of federal, state, or local law enforcement.

It's unclear how many of the 13,099 people with homicide convictions on ICE's "non-detained docket" are currently incarcerated in jails and prisons. However, John Sandweg, an attorney who served as acting director of ICE during the Obama administration, argued that it is false to claim that all homicide offenders on the list entered the US during Harris' vice presidency. Sandweg added that many of these individuals have probably been on the list for 20 years due to their country's uncooperativeness in accepting their deportation.

CNN could not immediately find public statistics on people with criminal convictions on the "non-detained docket" during Trump's presidency. However, public statistics from before and after his presidency show that Trump too, presided over a "non-detained docket" that included thousands of individuals with criminal convictions.

The Supreme Court's decision necessitates ICE to release some offenders

Trump's posts led viewers to believe that homicide offenders on the "non-detained docket" had foreign homicide convictions, but were nonetheless allowed to cross the US border and live freely. In reality, data indicates that the vast majority of people with criminal convictions on the "non-detained docket" were convicted in the US.

The reason some people with criminal convictions are not in immigration detention is due to a 2001 Supreme Court decision that prevents the US government from indefinitely detaining someone after they have been ordered removed from the country. If someone has served their criminal sentence for homicide and is then ordered to be removed from the US, but their country refuses to accept them back, they must be released in the US - usually after no more than six months in immigration detention.

Sandweg explained, "Let’s say you have a Russian who was convicted of homicide. There’s nothing we can do there, given how Russia simply won’t accept the deportation." This does not mean the person is completely free, as people on the "non-detained docket" often have to check in with ICE or be monitored electronically but the detention is not legally authorized beyond a certain point.

Once again, this data has been widely misrepresented by various sources, inciting fear and suspicion surrounding Harris' immigration policies. It is important to clarify and debunk these misrepresentations to allow for a more informed understanding of the situation.

Reichlin-Meltnick highlighted on social media on Saturday that the non-detained docket encompasses individuals in prisons and jails, mentioning earlier on Friday that individuals with homicide convictions on the non-detained docket have likely been in the country for years, completed their sentences, and cannot be deported due to restrictions from their home countries.

Reichlin-Meltlick continued to shed light on ICE's non-detained docket, stating that individuals with serious criminal records, despite having served their time and obtaining legal protection and relief from removal, remain on the docket and are required to periodically report to ICE.

The convict list on the non-detained docket consists of people who entered the country illegally, as well as those who came legally, such as via a visa or green card, only to commit a crime and face removal proceedings or orders.

Il registro dei non-detenuti non è un'invenzione recente, avendo visto numerosi individui con precedenti penali iscritti durante la presidenza Trump. Un report di Fox News, che Donald Trump ha spesso promosso durante il suo discorso del venerdì, ha confermato che non tutti i criminali si sono uniti durante l'amministrazione Biden-Harris. In effetti, alcuni individui sono stati elencati per molti anni in diverse amministrazioni.

Secondo i registri ufficiali, c'erano 368.574 criminali convicti totali sul registro dei non-detenuti alla fine di agosto 2016, durante l'amministrazione Obama. Poi, all'inizio di giugno 2021, sotto l'amministrazione Biden-Harris, il numero era salito a 405.786 criminali convicti. Entro luglio 2024, il numero era aumentato a 425.431.

Il registro dei non-detenuti ha registrato un aumento del 10% delle figure dei convitti tra agosto 2016 e giugno 2021, per un totale di circa 5 anni, compresi i 4 anni di mandato del presidente Trump. Durante i successivi 3 anni e mezzo sotto l'amministrazione Biden-Harris, il registro è aumentato di circa il 5%.

Data l'incoerenza nella pubblicazione dei dati sugli individui presenti sul registro dei non-detenuti con precedenti penali, è difficile determinare la proporzione dell'aumento attribuibile all'amministrazione Trump rispetto agli ultimi mesi dell'amministrazione Obama e alle prime fasi dell'amministrazione Biden-Harris.

Comunque, non c'è alcuna prova che l'affermazione di Trump si sia dimostrata vera, poiché molti degli individui con precedenti di omicidio non sono entrati durante l'amministrazione Biden-Harris. Secondo Sandweg, il registro è cresciuto anche durante l'amministrazione Trump.

I crimini commessi dai membri del registro dei non-detenuti variavano da reati gravi come l'omicidio e lo stupro a infrazioni minori come le violazioni relative al gioco d'azzardo, alle bevande alcoliche e alla oscenità. Le categorie di condanne con la più alta popolazione sul registro dei non-detenuti erano "violazioni del traffico" (77.074), "aggressione" (62.231), "droghe pericolose" (56.533) e "immigrazione" (51.933).

CNN non è stata in grado di trovare dati pubblici sul numero specifico di individui con precedenti di omicidio presenti sul registro dei non-detenuti negli anni precedenti, compresa l'amministrazione Trump.

È indiscutibilmente vero che il numero totale di persone presenti sul registro dei non-detenuti, compresi quelli senza alcun precedente penale, è aumentato durante l'amministrazione Biden-Harris. (Ci sono diverse ragioni per cui le persone possono finire nel registro; non entreremo nei dettagli qui.) ICE afferma che il registro è passato da circa 3,3 milioni nell'anno fiscale 2020, sotto Trump, a circa 6,2 milioni nell'anno fiscale 2023.

I critici di Harris possono legittimamente citare questo aumento delle cifre. Tuttavia, le critiche dell'avversario

