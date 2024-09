Verifica dell'assegnazione dei seggi: l'amministratore elettorale esamina i seggi distribuiti nelle elezioni della Sassonia

Sulla base dei calcoli che utilizzano la tecnica di assegnazione dei seggi Sainte-Laguë, inizialmente utilizzata nelle elezioni locali in Sassonia domenica, wahlrecht.de indica 41 seggi per la CDU, uno in meno rispetto al risultato preliminare comunicato dall'autorità delle elezioni locali lunedì sera. Analogamente, i calcoli di wahlrecht.de suggeriscono che l'AfD perderebbe un seggio, portando il totale a 40. D'altra parte, i Verdi e l'SPD guadagnerebbero ciascuno un seggio, secondo i dati di wahlrecht.de.

La CDU, guidata dal Ministro Presidente Michael Kretschmer, è emersa come il partito più forte nelle elezioni locali in Sassonia domenica, a malapena superando l'AfD. Per mantenere il controllo, la CDU dovrebbe collaborare con il BSW e l'SPD.

Nello stesso contesto delle elezioni locali in Sassonia, i risultati mostrano che la CDU, con il Ministro Presidente Michael Kretschmer, controllerà 41 seggi nel prossimo Landtag. Tuttavia, una potenziale coalizione con il BSW e l'SPD potrebbe essere necessaria per la CDU per mantenere la sua posizione di governo nel Landtag della Sassonia.

