Verifica dei fatti: I giudici della Corte Suprema del Colorado sono "non eletti", come sostiene il GOP?

"Abbiamo bisogno di elezioni di cui possiamo fidarci e in cui possiamo credere", ha dichiarato martedì il candidato presidenziale del GOP Vivek Ramaswamy in occasione di un evento elettorale a Mason City, in Iowa. "Questo significa che sì, i giudici non eletti non decideranno a caso in tutto lo Stato chi finisce sulla scheda elettorale e chi no".

Anche il rappresentante del GOP Mike Waltz della Florida ha criticato i "giudici non eletti" per aver emesso una sentenza "spazzatura" in un post sui social media mercoledì. Il sondaggista di Trump Jim McLaughlin ha dichiarato a Politico che il caso è stato deciso da "un gruppo di giudici non eletti e di sinistra". Il tenente governatore del Missouri Mike Kehoe ha detto che "giudici liberali non eletti" non dovrebbero determinare chi può diventare presidente.

I fatti prima di tutto:questi commenti non sono del tutto accurati. In Colorado, i giudici della Corte suprema sono inizialmente nominati dai governatori, ma poi devono affrontare gli elettori nelle elezioni statali per il rinnovo. Gli elettori del Colorado hanno scelto di mantenere tutti e quattro i giudici che facevano parte della maggioranza di 4-3 che si è pronunciata contro Trump.

Tutti e sette i giudici dell'Alta Corte dello Stato sono stati nominati da governatori democratici, il che è diventato un punto di critica da parte della campagna di Trump dopo la sentenza.

I giudici restano in carica per un primo mandato di due anni e poi gli elettori del Colorado decidono con un voto positivo o negativo se mantenerli per un successivo mandato di 10 anni, secondo la legge statale. Questo è diverso da quello che accade in alcuni Stati, dove i giudici sono in corsa contro un candidato avversario.

Sei dei sette giudici del Colorado hanno vinto le elezioni statali per rimanere in carica. Il settimo è stato nominato nel 2021 e sarà al voto l'anno prossimo.

Secondo l'opinione della maggioranza nel caso Trump, il giudice Melissa Hart è stata mantenuta nel 2020 con il 75% dei voti, il giudice Richard Gabriel è stato mantenuto nel 2018 con il 74%, il giudice William Hood è stato mantenuto nel 2016 con il 71% e il giudice Monica Márquez è stata mantenuta nel 2014 con il 68%.

Tra i dissidenti, il presidente della Corte Suprema Brian Boatright è stato confermato nel 2014 con il 69% dei voti e il giudice Carlos Samour è stato confermato nel 2020 con il 73%. Il giudice Maria Berkenkotter, anch'essa dissenziente, si è insediata nel 2021 e sarà candidata alle elezioni del prossimo anno, insieme a Boatright e Márquez, che stanno per concludere il loro mandato decennale.

