Verena Kerth e Marc Terenzi stanno risolvendo il loro disaccordo.

In luglio, Verena Kerth e Marc Terenzi hanno deciso di separarsi, non in termini amichevoli come sembra. Hanno fatto accuse severe l'uno contro l'altra sulla scena pubblica. Sono emerse voci di scoppi d'ira sotto l'effetto dell'alcol e persino di episodi di violenza.

Verena Kerth ha parlato con il quotidiano Bild e ha condiviso la sua prospettiva, rivelando il giorno in cui ha deciso di porre fine alla relazione con Marc Terenzi. "L'ho fatto uscire perché era ubriaco nel pomeriggio e aveva distrutto il posto, comportandosi da pazzo. Sapevo che se fosse uscito allora, non l'avrei fatto rientrare", ha ricordato, descrivendo il punto di svolta nella loro relazione. Ha affermato che il suo consumo di alcol era fuori controllo, diventando "orribile". Era "ubriaco ogni giorno" e lei ha trovato bottiglie di vodka nascoste nelle sue scarpe.

Verena aveva discusso del problema di alcolismo del suo ex-fidanzato con RTL ad agosto. "Marc ha avuto problemi con l'alcol da molto tempo. Pensavo di poterlo salvare, ma era sciocco. Dopo ogni ricaduta, dopo ogni volta che volevo lasciarlo, prometteva di cercare aiuto - ma poi tornava alle vecchie abitudini", ha ammesso, attribuendo la sua decisione di rimanere con lui all'amore e alla paura.

Terenzi ammette gli scoppi d'ira

Terenzi ha effettivamente fatto un check-in in una struttura di riabilitazione, come confermato da un amico a una stazione di Colonia. Nel 2019, ha aperto pubblicamente i suoi problemi con l'alcol in un'intervista a RTL, ammettendo di consumare fino a 2 litri di vodka al giorno.

L'alcol è stato un fattore nei loro litigi, che spesso facevano notizia, Terenzi ha ammesso a Bild. "È vero che diventavo rumoroso quando avevo qualcosa da bere. Avevamo molta pressione alla fine della nostra relazione e Verena sapeva come farmi scattare e provocarmi", ha affermato Terenzi, secondo quanto riferito dal quotidiano.

"Verena mi ha aggredito"

Terenzi nega i rumors di abusi fisici durante i suoi scoppi d'ira. Mentre Kerth si riferisce a "indagini in corso" come il motivo per cui non può commentare gli eventuali abusi nella loro relazione, Terenzi sostiene: "Non l'ho mai colpita. In realtà, è stato il contrario! Verena mi ha aggredito. Era violenta fisicamente".

Afferna che ci sono prove fotografiche a sostegno delle sue affermazioni. "Avevo un occhio nero o un taglio sotto l'occhio in alcune foto per un motivo", ha detto.

Lo scorso anno, il cantante ha incolpato un "incidente sessuale" per uno di quegli occhi neri. Ora, dice a Bild che è "imbarazzante per un uomo ammettere di essere stato picchiato dalla propria moglie". Ha affermato di non aver avuto "scelta" se non quella di rendere pubblico il tutto dal momento che Kerth lo stava facendo, dicendo di voler solo "pace" e completare la sua terapia.

In seguito alle accuse pubbliche tra la coppia di celebrities Verena Kerth e Marc Terenzi, un amico di Terenzi ha rivelato che aveva cercato aiuto in una struttura di riabilitazione a causa dei suoi problemi con l'alcol. Terenzi stesso ha riconosciuto la sua tendenza a diventare rumoroso e aggressivo quando sotto l'effetto dell'alcol, attribuendo alcuni dei conflitti della loro relazione a questo fattore.

Leggi anche: