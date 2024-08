- Verdi sostiene un'altra protesta contro l'accordo MSC

Con l'imminente decisione del Parlamento di Amburgo sull'impegno di MSC nella società Hafenlogistik di HHLA, i manifestanti stanno organizzando un'altra marcia contro l'accordo. Il sindacato Verdi sta incoraggiando i lavoratori, i portuali e i critici pubblici a partecipare (a partire dalle 14:00) dalla Landungsbrücken al municipio e alla sede di HHLA nella Hafencity.

Secondo Verdi, l'accordo rappresenta una minaccia non solo per i posti di lavoro di HHLA, ma anche per le posizioni in altre società portuali, comprese le operazioni portuali e quelle di Lasch. Inoltre, MSC otterrebbe un significativo potere di veto attraverso l'accordo.

Il Senato rosso-verde di Amburgo intende coinvolgere MSC per rafforzare HHLA e la gestione dei contenitori. La città detiene una quota del 50,1%, mentre MSC detiene il 49,9%. Inizialmente, la città possedeva circa il 70%, con il resto in flottante libero.

In cambio, MSC prevede di aumentare il volume di carico nei terminali di HHLA a partire dall'anno successivo, con l'obiettivo di quasi raddoppiarlo a un milione di container standard all'anno entro il 2031. Inoltre, la società di navigazione svizzera intende costruire una nuova sede tedesca ad Amburgo e aumentare il capitale di HHLA di 450 milioni di euro, in partnership con la città.

Inizialmente, l'accordo avrebbe dovuto essere approvato durante l'ultima sessione del parlamento prima della pausa estiva. Tuttavia, poiché l'opposizione ha bloccato il voto finale, è stato posticipato al 4 settembre, durante la prima sessione dopo la pausa estiva. Data la maggioranza dei due terzi della coalizione rosso-verde in parlamento, la decisione del Senato a favore dell'accordo è virtualmente garantita.

I manifestanti si stanno preparando per esprimere le loro preoccupazioni sull'impatto potenziale dell'accordo sui diversi posti di lavoro nel porto durante la marcia, con l'attenzione puntata sull'influenza della società di navigazione. despite Verdi's concerns, MSC has committed to increasing cargo volume at HHLA terminals, which could significantly impact 'Shipping' activities.

