Verdi sostiene che circa 6.500 posti rimangono sicuri.

Dopo la fuga di notizie sulla possibile vendita della catena di grandi magazzini Breuninger, il sindacato Verdi sembra non preoccuparsi dell'impatto potenziale sui 6.500 posti di lavoro iniziali. Secondo Wolfgang Krüger, responsabile del settore retail a Stoccarda, "Non sono particolarmente preoccupato per la sicurezza del lavoro. Breuninger è in una posizione più forte rispetto ad altri rivenditori di tessuti". Tuttavia, alcuni dipendenti hanno espresso preoccupazioni. Si dice che le famiglie proprietarie del gruppo Breuninger stiano valutando la vendita sia dell'attività di vendita al dettaglio che delle proprietà collegate.

Una rassegna di Macquarie Investment Bank ha rivelato che 31 entità hanno manifestato interesse per Breuninger, con una miscela di investitori finanziari e compagnie di vendita al dettaglio. Alcuni concorrenti sono interessati solo alle operazioni di vendita al dettaglio, mentre altri sono attratti solo dalle proprietà. Un terzo gruppo sta valutando l'acquisizione di entrambe le entità. Breuninger ha risposto con il silenzio, come riportato da "Wirtschaftswoche" il mercoledì.

Un rappresentante di Breuninger ha rifiutato di commentare la vendita, come suggerito da "Wirtschaftswoche". Hermann Hutter, presidente dell'Associazione del Commercio del Baden-Württemberg, considera Breuninger una guida. In caso di vendita, desidera che la catena di grandi magazzini venga ereditata da un investitore che preservi i negozi, poiché sono cruciali per i centri urbani.

