- Verdi intende opporsi a un possibile sequestro del controllo della Commerzbank.

Il gruppo sindacale Verdi ha dichiarato una posizione ferma contro la potenziale acquisizione di Commerzbank da parte del rivale italiano Unicredit. In un'intervista con "Handelsblatt", il segretario del sindacato Verdi e membro del consiglio di sorveglianza di Commerzbank, Stefan Wittmann, ha espresso la loro determinazione, affermando: "Lotteremo con ogni mezzo a nostra disposizione". Wittmann si è riferito alla takeover del 2005 di Unicredit della Hypo-Vereinsbank di Monaco, che ha portato a licenziamenti di massa e al trasferimento di molte competenze a Milano. Ha espresso il desiderio di evitare lo stesso destino della Hypo-Vereinsbank. Wittmann fa eco all'appello per il sostegno del governo tedesco. Egli esorta: "Il governo tedesco deve ora dimostrare un'azione decisa e utilizzare la sua rimanente dodici percento di partecipazione per impedire qualsiasi acquisizione dannosa di Commerzbank". Non dovrebbe verificarsi che "decisioni importanti riguardanti il finanziamento della nazione industriale pesante della Germania saranno prese in futuro a Milano".

Inizialmente, l'ingresso di Unicredit ha suscitato congetture su una potenziale acquisizione di Commerzbank. Gli italiani hanno approfittato della vendita di azioni del governo federale e hanno anche acquistato azioni sul mercato aperto. In totale, gli italiani attualmente detengono circa il nove percento delle azioni di Commerzbank e mirano all'approvazione dell'autorità di vigilanza per un aumento superiore alla soglia del 9,9 percento. Commerzbank impiega circa 42.000 persone.

Il settore finanziario pullula di speculazioni sul fatto che Unicredit potrebbe acquisire una quota significativa di Commerzbank. Questa acquisizione, se approvata, potrebbe potenzialmente portare a uno spostamento del potere decisionale dal settore finanziario tedesco al settore finanziario italiano. Il settore finanziario in Germania, in particolare i sindacati come Verdi, si oppongono fortemente a questo potenziale takeover a causa del suo potenziale impatto sul personale di Commerzbank e il suo status di peso massimo industriale in Germania.

