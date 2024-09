- Verdi esorta i dipendenti di HHLA a iniziare un'altra sciopero

Il sindacato Verdi ha invitato i lavoratori della Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) a partecipare a uno sciopero di 24 ore mercoledì per rafforzare la loro richiesta di un accordo tariffario sociale. Intorno a 300 dipendenti hanno già protestato per le stesse ragioni lo scorso venerdì. Mercoledì, il Parlamento di Amburgo prenderà una decisione finale riguardo all'ingresso della più grande compagnia di navigazione al mondo, MSC, in HHLA. Verdi e i lavoratori portuali si oppongono fortemente al fatto che MSC possieda il 49,9% della società, con la città che detiene solo il 51,1%.

La riorganizzazione aziendale proposta include un'estesa automazione e una nuova struttura. I lavoratori temono che questa grande riorganizzazione porterà direttamente a perdite di posti di lavoro, costanti cambiamenti nei luoghi di lavoro e un aumento del carico di lavoro. Verdi ritiene anche che i posti di lavoro nell'operazione portuale complessiva, che agisce come un'agenzia di collocamento per il porto, siano a rischio.

"Purtroppo, non abbiamo visto progressi significativi nelle questioni critiche durante i negoziati collettivi con il datore di lavoro", ha dichiarato il rappresentante di Verdi André Kretschmar, giustificando lo sciopero. "Questo sciopero è cruciale per i nostri membri in questi tempi turbolenti. Alla fine, anche il datore di lavoro trarrebbe beneficio da un accordo rapido e positivo. Il nostro obiettivo è concludere questo accordo collettivo il prima possibile."

I dipendenti HHLA sono invitati a partecipare allo sciopero di avvertimento, con l'azione che partirà dal turno mattutino. I lavoratori dell'operazione portuale complessiva che hanno un giorno di dispiegamento in una società HHLA interessata dal giorno dello sciopero sono anche invitati a partecipare a uno sciopero di solidarietà, come richiesto da Verdi. Una manifestazione dalla sede HHLA a Hafencity al palazzo del sindacato a Besenbinderhof è prevista per le 10:00. La prossima sessione di negoziati è fissata per il 13 settembre.

