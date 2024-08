- Verdi conclude contratti collettivi con la controllata Lufthansa Discover

Tre anni dopo la fondazione della Lufthansa's linea aerea di leisure Discover, sono stati conclusi i primi accordi collettivi per il personale di volo della compagnia aerea. La linea aerea e il sindacato Verdi hanno annunciato di aver raggiunto accordi sui salari e sulle condizioni di lavoro per entrambi i piloti e il personale di cabina. I contratti corrispondenti sono stati firmati nelle prime ore di venerdì.

Rimane poco chiaro quanti dei circa 500 membri dell'equipaggio di cabina e dei 1.400 membri dell'equipaggio di volo sono organizzati da Verdi. I sindacati della Lufthansa di gruppo stabiliti, Vereinigung Cockpit (VC) e UFO, hanno già annunciato resistenza e minacciato scioperi nel caso di VC. Un portavoce della linea aerea ha dichiarato di non avere conoscenza dell'adesione sindacale dei dipendenti.

All'interno del gruppo Lufthansa, Verdi ha finora concluso accordi collettivi per gli assistenti di volo di Eurowings e per il personale a terra del gruppo. Per la prima volta, Verdi ha concluso un accordo di conciliazione permanente con un datore di lavoro all'interno del gruppo Lufthansa presso Discover. Questo accordo prevede la conciliazione obbligatoria in caso di disputa salariale, il cui esito non è vincolante.

La linea aerea di leisure Discover, con i suoi 27 Airbus, opera attualmente solo da Francoforte e Monaco e è principalmente destinata a competere con Condor nel settore turistico. Il VC teme che un numero sempre maggiore di voli regolari Lufthansa verrà trasferito alla filiale più economica.

