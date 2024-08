Verdetto della Corte Suprema contro l'amministratore del campo di concentramento: decisione definitiva confermata

Durante la Seconda Guerra Mondiale, l'SS imprigionò oltre centomila individui in condizioni deplorevoli nel campo di concentramento di Stutthof, situato vicino a Danzica. Circa 65.000 di questi prigionieri persero la vita, secondo i registri storici. Il campo era famoso per le insufficienti risorse per i detenuti, intenzionalmente fornite da coloro che detenevano il potere per scopi di sterminio. Inoltre, era dotato di camere a gas e di una struttura di eutanasia dove i prigionieri malati e inabili venivano intenzionalmente e metodicamente eliminati.

F., presumibilmente tra i 18 e i 19 anni, fu assegnata all'ufficio commerciale del comandante del campo. In seguito, le fu inflitta una condanna per detenzione minorile. Ha contestato questa sentenza, originariamente emessa a Itzehoe, presso la Corte Federale di Giustizia (BGH), chiedendo una rivalutazione. Ora, la sua condanna è stata confermata dalla corte.

