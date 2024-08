- Verde: anche l'Austria deve aiutare la Baviera nella protezione contro le inondazioni

La protezione dalle inondazioni della Baviera, secondo i Verdi, non ha sufficientemente considerato i rischi nel paese confinante dell'Austria. Dal punto di vista austriaco, si tratta principalmente di fare in modo che la Baviera adotti misure che riducano il rischio di inondazioni per i residenti a valle e creino più zone inondabili, ha detto Stefan Kaineder, consigliere provinciale per l'ambiente e il clima e portavoce provinciale dei Verdi dell'Alta Austria a Passau. Insieme al governatore dell'Alta Austria Thomas Stelzer (ÖVP), si è rivolto al ministro-presidente della Baviera Markus Söder (CSU) con questa richiesta a luglio.

"Per troppo tempo abbiamo costretto fiumi e torrenti in stretti corsetti. L'esperienza ci ha insegnato che questo è il modo sbagliato, e dobbiamo ridare loro la loro naturalità", ha sottolineato Kaineder. Ciò ha vantaggi ecologici per la flora e la fauna, e un fiume renaturalizzato con abbastanza spazio è anche un' effektiva protezione dalle inondazioni.

"La Baviera deve finalmente fare di più sull'argomento della protezione dalle inondazioni. Dobbiamo pensare insieme alla protezione tecnica ed ecologica dalle inondazioni, ha bisogno di più denaro, più personale e più velocità se vogliamo proteggere efficacemente i cittadini dagli eventi di pioggia intensa futuri", ha detto la capogruppo parlamentare dei Verdi Katharina Schulze.

È responsabilità del governo statale proteggere le persone, le loro case e i loro beni - e quando si tratta di regioni di frontiera, anche in stretta coordinazione con i paesi confinanti della Baviera. "È intollerabile che il ritardo o la mancanza di misure sufficienti di protezione dalle inondazioni sul lato bavarese possa avere un impatto negativo sulla situazione delle inondazioni in Austria".

In particolare, i Verdi della Baviera e dell'Alta Austria chiedono più misure di ritenzione dell'acqua, più spazio per i fiumi e i torrenti, un raddoppio del budget per la protezione dalle inondazioni della Baviera, la de-sealizzazione delle aree cementificate, le renaturalizzazioni e più personale negli uffici di gestione delle acque in un documento congiunto in sei punti.

