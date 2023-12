Notizie salienti

Venus Williams esce di scena in una giornata difficile per le americane

Venus Williams perde contro Belinda Bencic

La Williams ha raggiunto la finale dello scorso anno

Giornata difficile per le americane a Melbourne

Rafael Nadal schiaccia Victor Estrella Burgos

Tipicamente sobria nella vittoria, la Williams in quell'occasione lasciò cadere la racchetta, fece una piroetta e saltò verso la rete. Seguì una doppia piroetta e non si poteva cancellare il sorriso dal suo volto. Questo ha dato il tono ad una bella stagione 2017, anche se la sempreverde Williams ha perso in finale contro la sorella minore Serena.

Ma, in un sorteggio difficile per gli Australian Open di quest'anno, la sette volte campionessa del Grande Slam non è riuscita a replicare il successo dello scorso anno a Melbourne Park ed è stata sconvolta da una risorgente Belinda Bencic per 6-3 7-5 in quella che è stata una giornata difficile per le americane nel primo giorno del primo major dell'anno.

"Questo è un nuovo anno", ha detto ai giornalisti la Williams, che cercava di diventare la più anziana vincitrice di un Grande Slam nella storia del tennis. "Non si può vivere nell'anno precedente. È impossibile.

"Non credo di aver giocato una brutta partita. Lei ha semplicemente giocato al di sopra delle aspettative. Devo solo darle credito per questo".

Con Serena che salta l'evento perché la 23 volte vincitrice del Grande Slam non è pronta a tornare a giocare i tornei quattro mesi dopo aver dato alla luce il suo primo figlio, significa che nessuna sorella Williams è al secondo turno di un Major per la prima volta dal 1997.

Guai negli Stati Uniti

Oltre alla trentasettenne Venus, sono uscite di scena Sloane Stephens - che non vince da quando ha vinto a sorpresa gli US Open a settembre - e Vandeweghe. Tutte e tre hanno raggiunto le semifinali a New York.

La quarta semifinalista americana di Flushing Meadows, Madison Keys, è ancora in lizza, ma non disputerà l'incontro inaugurale contro la cinese Wang Qiang fino a martedì.

L'ottava testa di serie maschile Jack Sock, semifinalista alle Tour Finals di Londra a novembre, è stato sconfitto dal giapponese Yuichi Sugita per 6-1 7-6 (7-4) 5-7 6-3.

Dei 15 americani in programma lunedì, solo tre - Ryan Harrison, la qualificata Mackenzie McDonald e Nicole Gibbs - hanno prevalso.

Anche un altro giocatore che ha avuto successo a New York è stato eliminato, il finalista maschile Kevin Anderson. Il sudafricano, residente in Florida, si è imposto su Kyle Edmund - l'unico britannico presente nel sorteggio in assenza dell'infortunato Andy Murray - per 6-7 (4-7) 6-3 3-6 6-3 6-4.

I genitori di Federer guardano la Bencic battere Venus

La Bencic ha incontrato una sorella Williams al primo turno per la seconda volta consecutiva agli Australian Open - aveva perso contro Serena 12 mesi fa - ma questa volta l'ex prodigio era molto più in forma.

Dopo essere salita al settimo posto in classifica nel 2016, gli infortuni alla schiena e al polso hanno contribuito pesantemente a far scendere la svizzera al 317° posto nella scorsa stagione.

Bencic, tuttavia, ha concluso il 2017 con un bilancio di 28-3 a tutti i livelli e, insieme a Roger Federer, ha aiutato la Svizzera a vincere la Hopman Cup di questo mese. I genitori di Federer erano nel box del giocatore ventenne alla Rod Laver Arena.

Lo svizzero ha conquistato gli ultimi quattro giochi del primo set, poi ha rimontato da un break di svantaggio nel secondo per registrare la prima vittoria sulla Williams in cinque tentativi.

"È stata una partita incredibile", ha dichiarato Bencic ai giornalisti.

"Penso che il livello fosse ottimo. Inoltre mi aveva già battuto quattro volte, quindi sono stata molto contenta, ho sfruttato la mia occasione questa volta.

"Ovviamente sono felice di essere tornata a giocare. È stato un periodo molto, molto lungo in cui sono stata fuori. Non vedevo l'ora di tornare, quindi significa molto".

Visto lo stato di forma della Bencic, non è da escludere una lunga permanenza a Melbourne. Con Serena fuori gioco - così come lo è stata per gli ultimi tre major del 2017 - il sorteggio femminile è abbastanza aperto, come ha riconosciuto la conquistatrice di Vandeweghe, Timea Babos.

"Nel tennis femminile, penso che lo vediamo: tutto può accadere quando non c'è Serena Williams", ha detto l'ungherese, che ha trionfato per 7-6 (7-4) 6-2.

Vandeweghe ha ricevuto una violazione del codice da parte dell'arbitro di sedia Fergus Murphy, in quanto non era pronta a scendere in campo perché stava mangiando una banana. La Vandeweghe ha detto di aver dovuto aspettare che le banane - una buona fonte di potassio - le venissero portate a bordo campo, da qui il ritardo.

Otto sconfitte consecutive per la Stephens

La Stephens è stata esclusa dal Brisbane International di questo mese per un infortunio al ginocchio e ha perso al primo turno di Sydney contro Camila Giorgi in un set diretto, non certo la migliore preparazione per Melbourne.

Non aver servito per il match sul 5-4 nel secondo set lunedì è stato l'ovvio punto di svolta e la tredicesima testa di serie ha ceduto alla cinese Zhang Shuai - una sorta di beniamina dei tifosi agli Australian Open - per 2-6 7-6 (7-2) 6-2, subendo l'ottava sconfitta consecutiva.

"Ho fatto tutto il possibile per essere pronta per Sydney la scorsa settimana e per qui", ha detto Stephens ai giornalisti. "È solo una sfortuna, ma è sicuramente solo l'inizio della stagione, i primi due tornei. Non mi abbatto troppo".

Zhang è stata sul punto di abbandonare il tennis a seguito di una serie di sconfitte da 0 a 14 nei grandi slam. La sua fortuna è cambiata, però, quando due anni fa ha sconfitto Simona Halep al primo turno a Melbourne e la scorsa settimana ha mancato per un soffio la qualificazione a Melbourne, arrivando al 34° posto.

Rafael Nadal è passato al secondo turno in 94 minuti, sconfiggendo il trentasettenne Victor Estrella Burgos per 6-1 6-1 6-1. È stato un inizio impeccabile da parte del numero 1 del mondo, che per la prima volta gioca gli Australian Open senza partecipare a un torneo di riscaldamento. Colpa delle ginocchia.

Nadal ha attirato l'attenzione anche per il suo abbigliamento, tornando a un look senza maniche per la prima volta in quasi un decennio.

L'uomo contro cui Nadal ha perso nell'avvincente finale maschile dello scorso anno, Federer, inizia la sua ricerca del 20° titolo martedì contro lo sloveno Aljaz Bedene.

Il sei volte campione degli Australian Open Novak Djokovic, invece, giocherà il suo primo incontro ufficiale dopo Wimbledon contro Donald Young.

Se Young dovesse sconfiggere Djokovic, senza dubbio il tennis americano si rallegrerebbe a Melbourne dopo il terribile inizio di lunedì.

