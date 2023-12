Venus Williams "entusiasta" della sua inaspettata inclusione nel doppio misto di Wimbledon

La 42enne non gioca a livello agonistico da quasi un anno, ma ha fatto coppia con Jamie Murray, fratello del tre volte campione del Grande Slam Andy Murray, per gareggiare nel doppio misto.

Venus aveva precedentemente espresso l'intenzione di non partecipare a questa settimana, ma ha richiesto all'ultimo minuto una wild-card per entrare con Murray, e la coppia è stata annunciata nel sorteggio del doppio misto mercoledì.

La popolare coppia, acclamata dal pubblico, ha sorpreso anche se stessa battendo Alicja Rosolska e Michael Venus per 6-3 6-7(7) 6-3 venerdì.

"Non avevo intenzione di giocare. Ho visto l'erba e mi sono emozionata", ha detto la Williams.

"Ero agli Open di Francia, è un evento bellissimo, ma il mio cuore non batteva allo stesso modo. Non che potessi giocare, ma... Non avevo programmi. Per questo ho chiesto a (Murray) all'ultimo minuto".

Wimbledon "priorità

Nella sua carriera, la Williams ha vinto cinque volte il titolo di singolare femminile di Wimbledon e sei volte il titolo di doppio, ma non è mai riuscita ad affermarsi nel doppio misto - ha perso in finale nel 2006.

Il suo partner, Murray, ha vinto cinque titoli di doppio misto, tra cui due a Wimbledon nel 2007 e nel 2017.

Venerdì la coppia è sembrata in sintonia, con Murray che ha dominato con il suo servizio e Venus che è stata molto precisa a rete.

"È uno degli unici che non ho vinto, quindi di solito do un po' più di priorità qui", ha aggiunto la Williams.

Proprio come sua sorella, la 23 volte campionessa del Grande Slam Serena Williams, c'è la sensazione che questa potrebbe essere una delle ultime volte che i tifosi potranno vedere Venus a Wimbledon. La quarantenne Williams ha perso il suo incontro di apertura martedì contro la francese Harmony Tan.

Ma se non si aspetta di vincere tutte le partite, dice di essere felice di competere di nuovo ai massimi livelli.

"È stato sicuramente un super last minute. Mi sono ispirata a Serena. Come ho detto, è stato fantastico. Sono stata felice di essere stata aiutata così tanto oggi", ha detto.

La coppia affronterà ora la coppia britannica Alicia Barnett e Jonny O'Mara negli ottavi di finale di domenica.

Fonte: edition.cnn.com