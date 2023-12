I punti salienti della storia

Venus Williams batte la sorella Serena a Indian Wells

Venus batte Serena 6-3 6-4 al terzo turno

Serena ha faticato sul servizio e ha commesso 31 errori non forzati

Serena è ancora in testa nei testa a testa per 17-12

Una zia, sì, ma la tennista Venus ha messo da parte i sentimenti di affetto familiare per vincere 6-3 6-4 nella sessione notturna di lunedì nel deserto della California, servendo bene per la maggior parte del tempo e sottolineando come Serena stia ritrovando la sua strada nel tour mentre combina la maternità con le esigenze dello sport professionistico.

È stata la prima vittoria di Venus contro la 23 volte vincitrice di un Grande Slam negli ultimi quattro incontri, ma Serena è ancora in vantaggio nei testa a testa per 17 a 12. È stato anche il primo duello a livello mondiale. È stato anche il loro primo duello a Indian Wells, 17 anni dopo che Venus si era ritirata dalla semifinale per un infortunio al ginocchio.

Il padre Richard ha raccontato di essere stato insultato dai tifosi quando Serena ha giocato - e vinto - la finale contro Kim Clijsters. Quel giorno la belga Clijsters sembrava essere la favorita dei tifosi, nonostante i fratelli siano cresciuti vicino a Compton, un sobborgo di Los Angeles.

Serena è tornata a Indian Wells solo nel 2015, mentre Venus è tornata solo un anno dopo.

Alla domanda se il fatto di giocare lunedì abbia chiuso con quanto accaduto nel 2001, la sette volte campionessa del Grande Slam Venus ha risposto: "Non mi è mai passato per la testa".

Altre partite

Ma Venus, 37 anni, ha pensato a cosa ha fatto la differenza tra le sorelle in campo nel terzo turno, il loro primo scontro in un torneo da quando si sono incontrate al secondo turno degli Australian Open del 1998, perché Serena ora non è classificata.

"Ho avuto qualche partita in più", ha detto Venus ai giornalisti. "Anche se non ho giocato molto quest'anno, le partite dell'anno scorso contano".

Nessuno lo mette in dubbio.

Una volta salvate le palle break nei primi due game di servizio, Venus è entrata in sintonia con il servizio e ha fatto il break per 4-2.

Venus ha mantenuto lo slancio e si è portata in vantaggio 5-2 nel secondo, ma ha faticato a chiudere la partita. Tuttavia, ha salvato una palla break sul 5-4 con un potente servizio al corpo, mentre un altro grande servizio ha permesso di ottenere la vittoria su un secondo match point. Serena è famosa per le sue rimonte, ma Venus ha tenuto duro.

Le sorelle, come sempre, si sono scambiate un abbraccio a rete.

Serena ha vinto solo la metà dei suoi punti di servizio - la percentuale è molto, molto più alta quando il suo servizio e il suo gioco funzionano, anche contro Venus - e ha commesso 31 errori non forzati a fronte di 22 vincenti. Si è lamentata di aver sbagliato colpi che, a detta sua, avrebbe fatto 10 volte su 10 in allenamento.

Venus invece è stata la più solida, con 19 vincenti e 21 errori non forzati nelle difficili condizioni di Indian Wells, dove le palle sfrecciano in aria ma poi sono mitigate da un campo duro e lento.

"Non è sicuramente meno deludente", ha detto Serena riflettendo sulla sconfitta. "Vorrei che lo fosse, ma non è così. Ma d'altra parte, vorrei che non lo fosse. Allora non sarei quella che sono. Quindi ho ancora molta strada da fare e non vedo l'ora di iniziare il viaggio".

La prossima tappa di Miami per Serena

"Mi preparerò per (il mio prossimo torneo)", ha aggiunto Serena, residente in Florida, che parteciperà a uno dei suoi eventi preferiti, il Miami Open, alla fine di questo mese. "Ho molto da migliorare. È bello non dover dire che questo è il miglior tennis che abbia mai giocato e che ho perso. Il mio margine di miglioramento è incredibile.

"Quindi devo solo continuare a dire che ogni torneo il mio obiettivo è solo quello di essere migliore del precedente, e non voglio assolutamente tornare indietro. Voglio solo continuare ad andare avanti. Credo che finché riuscirò a farlo, continuerò a migliorare".

Venus deve ancora andare avanti a Indian Wells, mentre molti dei loro precedenti scontri si sono svolti in finale e quindi avrebbero visto la vincitrice issare il trofeo. Così è stato l'ultima volta che si sono affrontate agli Australian Open 2017, con Serena che ha prevalso nelle prime fasi della gravidanza.

Venus non si è quindi soffermata sulla vittoria di lunedì.

"Devo concentrarmi per la prossima partita", ha detto Venus, che martedì affronterà la 21ª testa di serie Anastasija Sevastova. "Giocherò contro una giocatrice completamente diversa, con nuove sfide. Mi stavo già resettando, perché il torneo è tutt'altro che finito".

Lo è per Serena, ma è sicuro che si ritroverà presto in un ambiente familiare, le ultime fasi dei tornei.

Fonte: edition.cnn.com