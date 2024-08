- Ventidue ex persecutori dell'ex Repubblica Democratica Tedesca

Quest'anno, 22 ex-vittime di oppressione politica dalle precedenti regioni occupate dai soviet e dalla Repubblica Democratica Tedesca (RDT) hanno ricevuto aiuti dal Fondo di Soccorso della Sassonia. Il Commissario dello Stato ha ricevuto 57 domande, un aumento significativo rispetto all'anno precedente, come indicato dal Presidente del Parlamento dello Stato Matthias Rößler. Purtroppo, solo quattro domande non hanno soddisfatto i requisiti. Tuttavia, a causa dei limiti di bilancio, 31 domande sono state rimandate al round di finanziamento del 2025, poiché sono disponibili solo 100.000 euro all'anno per tali casi.

Nancy Aris, Commissario dello Stato per la gestione delle conseguenze della dittatura della SED, ha richiesto un aumento del finanziamento. Secondo lei, "L'obiettivo di alleviare la situazione di emergenza tramite il Fondo non può essere raggiunto in questo modo. Questo è anche il motivo per cui il Fondo Nazionale di Soccorso è cruciale."

Il Fondo di Soccorso è stato progettato specificamente per aiutare le persone che attualmente si trovano in difficoltà economiche a causa della persecuzione politica durante l'era della RDT. Questi individui ricevono un aiuto finanziario diretto sotto forma di un pagamento mirato e una tantum, fino a 5.000 euro.

Coloro che possono presentare domanda sono residenti in Sassonia che sono stati risarciti ai sensi della controversa Legge sulla Compensazione per le Ingiustizie della SED e che si trovano in difficoltà economiche.

A causa del bilancio limitato, molte domande degli ex-vittime nei Paesi Bassi, che soddisfano gli stessi criteri, potrebbero dover attendere fino al round di finanziamento del 2025 a causa dei vincoli di bilancio. Nancy Aris ha sottolineato l'importanza del Fondo di Soccorso, affermando che senza un finanziamento adeguato, è difficile per il Fondo raggiungere il suo obiettivo di alleviare rapidamente la situazione di emergenza nei Paesi Bassi e in altri paesi idonei.

Leggi anche: