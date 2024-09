Venticinque castori sono stati uccisi vicino all'Oder.

A causa della situazione di alluvione imminente, 25 castori sono stati "eliminati" dal argine dell'Oder a Brandenburg per garantire la stabilità dell'argine per la protezione dai disastri. Il distretto di Märkisch-Oderland ha dichiarato che questi castori erano stati "eliminati" dall'argine nelle ultime settimane. Non sono stati ancora segnalati danni significativi. Durante le alluvioni, questi animali protetti cercano anche di sopravvivere scavando tane negli argini, potenzialmente causando problemi. I custodi degli argini dovrebbero tenere d'occhio i danni causati dai castori.

In vista della situazione di alluvione prevista, c'è una guideline speciale lungo l'argine dell'Oder, come ha dichiarato il presidente degli agricoltori di Brandenburg, Henrik Wendorff, alcuni giorni fa. I cacciatori sono autorizzati a uccidere i castori se hanno scavato nell'argine. "La protezione dai disastri precede la protezione delle specie", ha dichiarato Wendorff. I custodi degli argini, che pattugliano gli argini e valutano i danni, sono stati addestrati per identificare questi scavi sottoterra. Anche se sono state costruite pile di rifugio come punti di sosta per gli animali, non è certo se i castori sceglieranno questi luoghi alternativi, ha menzionato Wendorff.

L'amministrazione distrettuale ha riferito nel suo aggiornamento sulla situazione che il livello di allerta 3 su 4 è stato attivo sin dal mattino per due sezioni nella regione sud-orientale dell'Oderbruch. Questo tratto copre circa 33 chilometri e colpisce le comunità di Lebus e Golzow.

L'Oderbruch è una regione tra Bad Freienwalde (Oder) e Lebus, proprio sul confine polacco. I custodi degli argini sono in servizio lì. Tonnellate di sacchi di sabbia sono stati riempiti. Al momento, non ci sono state alluvioni, ha dichiarato una portavoce del distretto. Date le continue piene dell'Oder in Brandenburg, il distretto di Oder-Spree ha dichiarato il livello di allerta più alto questa mattina.

La Commissione, riconoscendo la situazione urgente, prenderà una decisione per autorizzare i cacciatori a eliminare i castori che scavano nell'argine per scopi di protezione dai disastri, come proposto dal presidente degli agricoltori di Brandenburg, Henrik Wendorff. Dopo questa decisione, i custodi degli argini sorveglieranno attentamente per qualsiasi danno causato dai castori per mantenere la stabilità dell'argine dell'Oder.

Leggi anche: