Venti assicuratori sanitari hanno nuovamente aumentato il contributo supplementare.

Per l'anno 2024, il pagamento supplementare obbligatorio per l'assicurazione sanitaria è salito dall'1,6% all'1,7%. Purtroppo, alcuni fornitori di assicurazioni stanno lottando con un significativo deficit finanziario e hanno dovuto aumentare i contributi ancora una volta quest'anno.

A maggio, 22 dei 73 fornitori di assicurazione sanitaria obbligatoria hanno aumentato i loro contributi supplementari. Secondo l'analisi di Finanztip, questa modifica riguarda circa 7,6 milioni di assicurati.

I fornitori di assicurazione sanitaria obbligatoria solitamente effettuano cambiamenti nei contributi aggiuntivi all'inizio di ogni nuovo anno. Entro il 2024, 37 dei 73 fornitori disponibili avevano già aumentato i contributi. Interessantemente, 22 fornitori hanno aumentato i loro contributi in modo insolito quest'anno, con 19 che lo hanno fatto all'inizio dell'anno e ora lo aumentano nuovamente. Ecco alcuni esempi:

BKK Diakonie: attualmente al 2,69%

BKK Dürkoppadler: attualmente al 2,55%

BKK Euregio: attualmente all'1,79%

BKK24: attualmente al 2,55%

BKK Gildemeister Seidensticker: attualmente all'1,99%

BKK Pfalz: attualmente al 2,38%

BKK Pfaff: attualmente all'1,8%

BKK Textilgruppe Hof: attualmente al 2,8%

BKK Wirtschaft & Finanzen: attualmente al 2,99%

BKK ZF & Partner: attualmente al 2,1%

Continentale BKK: attualmente al 2,2%

IKK - die Innovationskasse: attualmente al 2,3%

IKK classic: attualmente al 2,19%

Knappschaft: attualmente al 2,7%

KKH: attualmente al 3,28%

Pronova BKK: attualmente al 2,4%

Vivida BKK: attualmente al 2,49%

Barbara Weber, esperta di assicurazione sanitaria di Finanztip, ha spiegato: "I fornitori di assicurazioni hanno bisogno di fondi, hanno accumulato un significativo deficit finanziario quest'anno". La gamma di contributi supplementari ora va dallo 0,90% al 3,28% del reddito soggetto a contributi. Il contributo medio si attesta al 1,78%.

Normalmente, i soggetti assicurati sono obbligati a rimanere con il loro fornitore di assicurazione esistente per un termine di 12 mesi. Tuttavia, in caso di aumento dei contributi, questo obbligo viene meno. La cancellazione deve essere elaborata entro la fine del mese in cui il fornitore di assicurazione richiede per la prima volta il contributo aumentato, che è generalmente gennaio. Contattare semplicemente un nuovo fornitore di assicurazione sanitaria è sufficiente per gestire la cancellazione.

Se il fornitore di assicurazione sanitaria aumenta il contributo supplementare, il diritto speciale di risoluzione è ancora valido alla fine del mese in cui viene richiesta la contribuzione più alta. Se risolto regolarmente, diventa efficace alla fine del mese successivo. Dal gennaio 2021, oltre alle risoluzioni regolari, i soggetti sono vincolati per 12 mesi, ma non per 18, e possono teoricamente cambiare fornitore di assicurazione ogni anno. Il processo di cambio è diventato più semplice: basta registrarsi online con il nuovo fornitore di assicurazione e informare il nuovo datore di lavoro della volontà di cambiare fornitore di assicurazione. Il vecchio contratto di assicurazione non deve essere risolto, in quanto il nuovo fornitore di assicurazione lo gestisce elettronicamente. Una lacuna nella copertura assicurativa è esclusa durante il cambio. Quando si passa a un fornitore di assicurazione sanitaria più economico, è importante notare che poi sarà soggetto a tassazione una maggiore parte del reddito. Di conseguenza, una parte dei risparmi andrà persa in tasse. Infine, coloro che stanno valutando un cambio dovrebbero verificare se il nuovo fornitore di assicurazione più economico offre anche tutti i servizi supplementari desiderati, come la pulizia dentale, l'osteopatia o l'omeopatia.

A causa del deficit finanziario, alcuni fornitori hanno aumentato i loro contributi legali per l'assicurazione sanitaria, portando gli assicurati interessati a esplorare opzioni alternative. Ad esempio, le persone che passano a un nuovo fornitore di assicurazione con contributi supplementari più bassi potrebbero risparmiare denaro, anche se potrebbero dover pagare

