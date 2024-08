- Venta acconsente alla riorganizzazione con i creditori

Varta, produttore di batterie in difficoltà, ha apparentemente concluso un accordo con finanziatori e prestatori chiave riguardante un piano di riorganizzazione. L'obiettivo è notevolmente ridurre l'onere del debito dell'azienda e fornirle un flusso di cassa rinnovato, ha rivelato Varta a Ellwangen. L'accordo prevede l'incorporazione di una società controllata dal principale azionista di Varta, Michael Tojner (MT InvestCo), e da una società di investimento Porsche come nuovi azionisti. Questo piano di riorganizzazione garantisce il finanziamento per Varta AG fino alla fine del 2027.

La ristrutturazione del debito e il prolungamento del credito previsti dovrebbero ridurre il debito dall'attuale 485 milioni di euro a circa 200 milioni di euro. Di conseguenza, MT InvestCo e la società di investimento Porsche investiranno complessivamente 60 milioni di euro in nuovo capitale e riceveranno nuove azioni Varta come compensazione.

In passato, Porsche ha manifestato l'intenzione di acquistare una quota di maggioranza nella società controllata V4Drive Battery di Varta. Porsche ha anche dichiarato di essere disposta a contribuire alla riorganizzazione finanziaria di Varta AG insieme ad altri partner, con l'investimento di Porsche che ammonta a 30 milioni di euro.

