Venezia vuole ripristinare il biglietto d'ingresso per i turisti giornalieri per combattere l'overtourism

Così male, infatti, e in quantità tali, che la città aveva deciso di far pagare un biglietto d'ingresso ai visitatori giornalieri, nel tentativo di fermare il turismo "mordi e fuggi" di 30 milioni di persone all'anno.

Il sistema di pagamento doveva essere introdotto quest'estate, ma è stato rimandato a tempo indeterminato a causa dello sventramento dell'economia di Venezia, quando il numero di visitatori è crollato a causa della pandemia.

Ma ora si ricomincia.

Le autorità cittadine hanno confermato che la tassa per chi entra a Venezia senza una prenotazione per il pernottamento scatterà il 1° gennaio 2022.

"Alla luce dell'attuale situazione legata alla pandemia di Covid-19, abbiamo deciso di compiere un gesto importante nell'ottica di voler favorire il ritorno dei turisti", ha annunciato l'assessore all'Economia Michele Zuin.

La città - la cui economia si basa in gran parte sul turismo - ha sofferto enormemente durante la pandemia, con la chiusura di numerosi negozi e ristoranti. La gente del posto desidera ardentemente che i visitatori tornino, anche se molti vedono in questa pausa forzata un'occasione per cambiare il turismo in meglio.

Accesso al tornello

Il "contributo di accesso" sarà calcolato in base all'affollamento della città, nel tentativo di dissuadere le persone dall'entrare nei giorni di punta, distribuendole così nell'arco della stagione.

Le cifre ufficiali non sono state confermate per il 2022, ma per l'attuazione prevista nel 2020 è stato previsto un aumento fino a un massimo di 10 euro (12 dollari) nei giorni di maggiore affluenza.

I visitatori che pernottano in città sono esenti, una mossa per incoraggiare le persone a trascorrere la notte, immettendo così più denaro nell'economia.

Definendo il suo annuncio parte di un piano per "rilanciare l'economia della città", Zuin ha dichiarato che i prossimi 14 mesi saranno dedicati allo sviluppo del sistema che consentirà alle persone di prenotare i propri slot in anticipo.

Valeria Duflot, cofondatrice di Venezia Autentica, una piattaforma online che incoraggia il turismo sostenibile, si è detta felice del rinvio della tassa, ma ha esortato le autorità a fare di più per cambiare il tipo di turismo in città.

"Si prevede che la ripresa richiederà diversi anni... la situazione è critica", ha dichiarato alla CNN.

Molte imprese locali, anche se non direttamente legate al turismo, sopravvivevano grazie ai soldi del turismo".

Poiché la comunità ha un disperato bisogno di affari, per noi ha senso rimandare una tassa che era stata concepita nel periodo precedente alla pandemia di turismo eccessivo".

"Tuttavia, questo tempo non deve essere sprecato. È importante cambiare la strategia turistica della città, lavorando per rendere il settore meno estrattivo. Una priorità è garantire che una quota maggiore delle entrate turistiche venga spesa per le imprese locali".

Il numero di visitatori di Venezia è diventato sempre più difficile da gestire per la città.

Nonostante alcuni residenti abbiano protestato per l'installazione di tornelli che separano i locali dai turisti nei giorni di maggiore affluenza e abbiano paragonato il sistema di biglietteria alla trasformazione della città in un parco a tema, il sindaco Luigi Brugnaro, che ha guidato i piani, ha vinto la rielezione a settembre.

Circa il 70% dei residenti veneziani ha lasciato la città negli ultimi 70 anni - in gran parte, si pensa, a causa della svolta economica verso il turismo.

Fonte: edition.cnn.com