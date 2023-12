Venerdì altre piogge colpiranno la California meridionale, mentre in alcune aree persiste il pericolo di inondazioni

Il sistema temporalesco ha già inzuppato alcune zone della costa della California meridionale con una pioggia da 1 a 5 pollici tra mercoledì e giovedì, con alcune aree che hanno registrato più di 6 pollici di pioggia. Il diluvio ha provocato allagamenti fino alle ginocchia in alcune aree, la chiusura di strade e persino un avviso di evacuazione per le comunità della contea di Ventura, a pochi giorni dal weekend festivo.

Mentre giovedì ha portato i peggiori impatti del fiume atmosferico, venerdì le forti piogge minacciano ancora inondazioni in alcune delle aree colpite e in tutta la California.

Secondo il Weather Prediction Center, venerdì è in vigore un leggero rischio di precipitazioni eccessive (livello 2 di 4) per alcune zone della California meridionale. Mentre il fiume atmosferico continua a muoversi verso est venerdì, anche alcune zone dell'Arizona meridionale sono sottoposte allo stesso livello di rischio di precipitazioni. Sono possibili fino a 5 cm di pioggia.

Secondo il National Weather Service, sono in vigore fino a venerdì sera anche le allerte per le inondazioni in varie zone della California sud-occidentale. Le zone costiere delle contee di Orange e San Diego e le valli delle contee di San Bernardino e Riverside sono sotto osservazione per le inondazioni. Anche le zone montane delle contee di San Diego, Riverside e San Bernardino sono sotto osservazione per le inondazioni.

L'area di Los Angeles può aspettarsi precipitazioni superiori a un centimetro venerdì. La regione è stata colpita da piogge e temporali isolati giovedì sera, quando la pioggia è caduta a un tasso di circa 0,10 pollici ogni 30 minuti, secondo quanto riportato dal servizio meteorologico nazionale locale online.

Nella vicina Contea di Ventura, il centro della città costiera di Oxnard ha visto un diluvio di un mese giovedì mattina, secondo il National Weather Service di Los Angeles.

"Questo mette in prospettiva quanto siano stati pesanti i 3,18 pollici caduti in una sola ora". La media delle precipitazioni per l'intero mese di dicembre è di 2,56 pollici", ha osservato il servizio meteorologico.

L'inondazione ha colpito almeno 60 case nella contea di Ventura, dove Oxnard e Port Hueneme hanno subito il peso maggiore della tempesta, secondo un portavoce dei vigili del fuoco della contea.

"Al culmine della tempesta sono caduti oltre 3 pollici di pioggia all'ora. Le strade si sono allagate e i veicoli sono rimasti intrappolati nella carreggiata", ha dichiarato Andy VanSciver, portavoce dei vigili del fuoco della contea di Ventura.

In alcune aree della contea di Ventura le acque hanno raggiunto una profondità di 2 o 3 piedi, ha osservato VanSciver. I vigili del fuoco della contea hanno ricevuto 275 chiamate in cinque ore, un aumento impressionante rispetto alle 190 chiamate giornaliere stimate, ha detto VanSciver.

Le gravi inondazioni hanno indotto i funzionari della contea di Ventura a emettere un avviso di evacuazione per alcune parti della contea, hanno dichiarato giovedì.

A Santa Barbara, le forti piogge hanno invaso alcune strade, causando la chiusura delle rampe della Highway 101 giovedì mattina.

Il meteorologo della CNN Robert Shackelford ha contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com