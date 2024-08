- Venduto terreno supplementare per il parco high-tech vicino a Magdeburgo

Nel processo di istituzione del Parco Tecnologico per l'insediamento di Intel a Magdeburgo, lo sviluppo del terreno prosegue. La Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG) ha venduto 34 ettari di terreno riqualificato alla Hightech-Park GmbH. Secondo la BVVG, queste aree sono adiacenti al sito di 400 ettari dove il produttore di chip statunitense Intel costruirà due nuove fabbriche di semiconduttori.

La Hightech-Park GmbH è una società di sviluppo statale con sede a Magdeburgo, incaricata di sviluppare il parco che si estenderà su una superficie totale di 700 ettari. L'obiettivo è quello di trasformare il nuovo sito nel hub della produzione di chip europei, creando più di 3.000 nuovi posti di lavoro. La BVVG gestisce i terreni agricoli e forestali ex statali per conto del governo federale. All'inizio dell'anno, ne gestiva ancora circa 18.400 ettari in Sassonia-Anhalt.

La Hightech-Park GmbH utilizzerà i recenti 34 ettari acquisiti per ulteriori impianti di produzione, contribuendo all'espansione del parco tecnologico. Con l'istituzione di nuove unità di produzione, il parco è previsto per aumentare significativamente la capacità di produzione di semiconduttori in Europa.

Leggi anche: