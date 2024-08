- Vendita riuscita: 11 tonnellate di insalata di frutta trovano un acquirente

Il mercato dei frutti di Berlino punta a un record mondiale con una colossale insalata di frutta - e ha ottenuto l'aiuto di due aziende per la gestione del cibo post-evento. In onore del 75º anniversario del mercato, previsto a metà settembre, gli organizzatori stanno pianificando di assemblare circa 11 tonnellate di insalata di frutta. Per questo exploit saranno necessari circa 18 tonnellate di frutta.

L'intera insalata di frutta verrà donata alla Banca del Cibo di Berlino, ma senza ulteriori processi la banca del cibo non può utilizzare quantità così massive. A intervenire in aiuto sono la fabbrica di gelati Florida e la pasticceria Reichert.

Come dichiarato dal direttore generale Olaf Höhn, la Florida Ice intende produrre smoothies, gelati ai frutti misti o marmellate con la frutta in eccesso. I ricavi delle vendite saranno quindi devoluti alle banche del cibo.

Al contrario, il pasticcere Tobias Menge della pasticceria Reichert ha rivelato l'intenzione di utilizzare la frutta per creare una confettura. Questa confettura potrebbe quindi essere fornita ai punti di distribuzione della banca del cibo. Se venduti nei loro negozi, anche loro desiderano donare i profitti risultanti.

Al momento, il mercato dei frutti di Berlino sta ancora cercando volontari interessati ad aiutare a preparare l'insalata di frutta durante l'evento che batterà il record il 15 settembre.

